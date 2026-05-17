Renovación Popular impugna proclamación del JNE que confirma a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en segunda vuelta

Renovación Popular expresó su rechazo al proceso electoral de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 mediante un comunicado formal.

Tras conocerse la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confirmó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como candidatos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026, la congresista Norma Yarrow, portavoz de Renovación Popular, anunció que su partido presentará una solicitud de nulidad contra el acta de proclamación.

La decisión fue comunicada minutos después de la sesión presidida por Roberto Burneo en la sede del JNE, en Jesús María, donde se oficializó que ninguno de los 35 postulantes alcanzó la mayoría absoluta y se reveló el conteo final: Fujimori obtuvo 2.877.678 votos válidos (17,192 %) y Sánchez, 2.015.114 votos (12,039 %).

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Yarrow denuncia sabotaje y señala fraude en la jornada electoral

Norma Yarrow, representante de la bancada que postuló a Rafael López Aliaga a la presidencia, sostuvo que Renovación Popular impugna la proclamación por considerar que hubo “sabotaje” y “fraude” durante el proceso electoral.

Según declaró a la prensa, el partido realizó la impugnación apenas culminó la proclama y calificó el ambiente político como adverso para la transparencia.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, aseguró que se analizará la nulidad según los procedimientos jurídicos establecidos por la legislación peruana.

“Nosotros vamos a solicitar la nulidad como Renovación Popular de esta acta de proclamación. Esta impugnación se ha realizado apenas ha culminado esta proclama”, afirmó la congresista.

La candidata a diputada con el número 1 por la bancada celeste cuestionó que solo algunos partidos hayan mostrado conformidad con los resultados y expresó su escepticismo sobre la legitimidad del proceso.

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Pese a reconocer la falta de pruebas de fraude, Renovación Popular mantiene su discurso crítico respecto al papel del JNE y la ONPE en el proceso electoral.

“Qué casualidad que de los únicos partidos parece que todos están contentos, a nadie le ha afectado tremendo sabotaje y fraude, como dicen, ¿no?”, dijio.

La legisladora añadió que la agrupación política mantendrá su postura crítica desde el Congreso, donde Renovación Popular es una de las bancadas con mayor número de representantes electos.

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Convocatoria a movilizaciones y advertencia sobre la crisis política

La parlamentaria también convocó a la ciudadanía a movilizarse y remarcó que el partido considera que se ha vulnerado el derecho al voto libre, protegido por el artículo 31 de la Constitución.

“Todos aquellos peruanos que se sientan afectados en estas elecciones, que claramente se vulneró el artículo 31 de la Constitución, que es nuestro deber y derecho a ejercer el voto libre, están invitados”, señaló Yarrow.

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El Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos a la segunda vuelta presidencial 2026 en Perú.

Además, aludió a la coincidencia de la fecha con eventos políticos pasados, como el inicio de la violencia en Perú en los años ochenta, y afirmó que “hoy justo le dan un golpe de estado a la democracia del Perú”.

La congresista insistió en que las marchas convocadas por Renovación Popular serán pacíficas, recordando movilizaciones previas impulsadas por el partido desde 2021 en contextos de crisis política.

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“Convocamos marchas que son pacíficas y venimos haciendo desde la época del 2021, cuando también tuvimos a un golpista comunista que quiso tomar el poder y romper el orden democrático”, declaró.

¿Renovación Popular acepta resultados bajo protesta?

Vale recordar que, días atrás, la bancada de Renovación Popular había difundido un comunicado en el que formalizaba su rechazo al proceso electoral y anunciaba que agotó todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

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La agrupación liderada por Rafael López Aliaga sostuvo que el procedimiento no garantizó la transparencia y acusó tanto al JNE como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de abdicar su rol de garantes, aunque reconoció en el mismo pronunciamiento que no existen pruebas que acrediten la existencia de fraude.

El partido Renovación Popular anunció su intención de ejercer una oposición firme en el Congreso para defender la voluntad de sus electores tras quedar fuera del balotaje.

Ante la inminente proclamación de resultados y su exclusión de la segunda vuelta, el partido declaró que su lucha ahora se orientará “firmemente desde el Congreso”, comprometiéndose a fiscalizar y a defender lo que consideran la voluntad auténtica de sus electores desde el Parlamento.

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¿Qué pasará ahora? Roberto Burneo, presidente del JNE, indicó que hoy el organismo evaluará si la solicitud de nulidad presentada por Yarrow tiene fundamento jurídico. Añadió que cualquier recurso será analizado siguiendo los procedimientos establecidos por la ley electoral.