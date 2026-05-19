Perú

PJ también levanta el secreto bancario de Juan José Santiváñez por presunta organización criminal

Por el denominado caso Ícaro, el Juzgado Supremo autorizó que Fiscalía acceda a las comunicaciones del exministro del Interior

Guardar
Google icon
Juan José Santiváñez
Santiváñez renunció al Ejecutivo para postular en las Elecciones; sin embargo, su partido Alianza para el Progreso no pasó la valla.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria autorizó levantar el secreto bancario del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y negociación incompatible.

La medida no solo alcanza a Santiváñez, sino que se extiende a otros siete implicados y a una persona jurídica. Estos son el abogado Percy Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, el general PNP Gregorio Villalón Trillo, Franco Parodi Gianella, Gian Franco Meza Lizier y la empresa Asesoría y Proyectos Tenorio SAC.

PUBLICIDAD

La resolución del juez Juan Carlos Checkley, a la que accedió Infobae, ordena a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) requerir a todas las entidades bancarias a nivel nacional información detallada sobre los movimientos del ex titular del Mininter. El periodo de tiempo autorizado comprende desde el 16 de mayo de 2024, fecha en que asumió el cargo, hasta el 24 de marzo de 2025, día en que dejó la cartera ministerial.

Con esta autorización, el Ministerio Público podrá acceder a la identificación de cuentas, estados de ahorros, registros de firmas, transferencias nacionales e internacionales (vía Swift o internet) y el origen y destino de los fondos. El levantamiento prevé también las transferencias de dinero realizadas a través de billeteras digitales como Yape y Plin.

PUBLICIDAD

PJ autoriza levantamiento del secreto bancario de Juan José Santiváñez
PJ autoriza levantamiento del secreto bancario de Juan José Santiváñez

Los hechos

Según la tesis del Ministerio Público, Juan José Santiváñez habría liderado una red criminal dedicada a instrumentalizar su cargo público para obtener beneficios económicos ilícitos, conocido como el caso Ícaro.

Uno de los hechos es la presunta coordinación con el estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados” del expolicía Percy Tenorio para simular contratos de trabajo a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Eston con el objetivo de fabricar un arraigo laboral ficticio para favorecerlo en el proceso judicial de “Los waykis en la sombra”.

Asimismo, a Santiváñez se le imputa haber intervenido en el Ministerio del Interior para beneficiar a Tenorio con cinco contrataciones de defensa legal para generales de la PNP, por un monto de 200 mil soles cada una. Para lograrlo, se habrían modificado los términos de referencia (TDR) de las convocatorias para ajustarlos específicamente al perfil de Tenorio.

Por otro lado, la Fiscalía cuenta con el testimonio de un testigo protegido que señala que Santiváñez habría solicitado y recibido un pago de 20 mil dólares en efectivo de parte del general Gregorio Villalón en diciembre de 2024. Este dinero habría tenido como fin asegurar la permanencia del efectivo en situación de actividad y evitar su pase al retiro. También se investiga un presunto cobro de 60 mil dólares para utilizar recursos policiales en la recuperación de la mina “El Dorado” en Ayacucho.

Juan José Santiváñez

Avance de la investigación

Cabe precisar que por el denominado caso Ícaro el Poder Judicial también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. Según constan en ambas resoluciones, el extitular del Interior se allanó a los requerimientos de la Fiscalía con el supuesto objetivo de colaborar.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezPoder JudicialFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

“Nos hizo recordar el terremoto de hace años. No paraba, era un caos”: ciudadanos atónitos tras sismo de 6,1 en Pisco

El sismo reciente, que deja al menos tres heridos y daños en universidades y viviendas, revivió el recuerdo del terremoto de 2007, considerado uno de los episodios más dramáticos del país

“Nos hizo recordar el terremoto de hace años. No paraba, era un caos”: ciudadanos atónitos tras sismo de 6,1 en Pisco

“El sarampión no es una enfermedad leve”: Perú declara emergencia sanitaria por 90 días ante baja vacunación

El doctor José Proaño, director de la Escuela de Medicina de la UCV, advierte que la disminución de las tasas de vacunación facilita el resurgimiento del sarampión y pone en riesgo a los menores más vulnerables

“El sarampión no es una enfermedad leve”: Perú declara emergencia sanitaria por 90 días ante baja vacunación

Sismo de magnitud 6.1 estremece Ica: Defensa Civil ya activó evaluación de daños en distritos y provincia

Las autoridades iniciaron operativos en la región tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió a la población y dejó daños en infraestructuras clave, mientras las autoridades descartan riesgo de tsunami en la costa

Sismo de magnitud 6.1 estremece Ica: Defensa Civil ya activó evaluación de daños en distritos y provincia

Sismo de 6.1 en Ica: reportan deslizamientos en Huancavelica tras fuerte temblor que remeció el sur del país

En la provincia de Huaytará se reportaron deslizamientos de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros, afectando el anexo de Chocorbo y generando una densa nube de polvo

Sismo de 6.1 en Ica: reportan deslizamientos en Huancavelica tras fuerte temblor que remeció el sur del país

Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños en universidades, caída parcial de la Catedral y alertas por deslizamientos en dunas

El movimiento sísmico se sintió en Ica, Lima, Huancavelica y Arequipa. Autoridades monitorean posibles réplicas y recomiendan mantener lista la mochila de emergencia

Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños en universidades, caída parcial de la Catedral y alertas por deslizamientos en dunas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta

Elecciones 2026: Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta

JNE confirma multa de 55 mil soles contra fujimorista Héctor Ventura por entregar machetes en campaña

JNE defiende la fiesta con observadores internacionales: “Fue una actividad protocolar cultural sin bebidas alcohólicas”

Presidente del JNE confirma que si Rafael López Aliaga no jura como senador se llamará a su accesitario

La postura de Roberto Sánchez sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

ENTRETENIMIENTO

The Strokes confirma concierto en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y más detalles del concierto

The Strokes confirma concierto en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y más detalles del concierto

Natalie Vértiz fue convocada al casting de Victoria’s Secret 2026 tras confirmar audición: “¡Está pasando!”

Cachay sufrió fractura en la mano tras agresión de expolicía y necesita operación de emergencia: “Casi caigo de cabeza”

Magaly Medina sospecha de embarazo de Karla Tarazona tras ver su ‘pancita’: “Irresponsable, sabiendo los antecedentes de Christian”

‘Gato’ Cuba feliz tras divorcio de Ale Venturo: “Si no estoy contigo, me quedo solo”

DEPORTES

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

Sebastián Britos se sincera sobre su salida y la de Jorge Fossati en Universitario: “Me dolió mucho. No se le valoró”

Ignacio Buse vs Jakub Menšík: día, hora y canal TV del partido por octavos de final de ATP 500 de Hamburgo

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?