Cachay sufrió fractura en la mano tras agresión de expolicía y necesita operación de emergencia: “Casi caigo de cabeza”

El conocido cómico José Luis 'Cachay' Ramos fue víctima de una cobarde agresión por parte de un expolicía durante una presentación en Olmos, Chiclayo. El artista sufrió una fractura y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Escucha sus declaraciones tras el lamentable suceso. Exitosa.

El reconocido comediante peruano José Luis Cachay Ramos, más conocido en el mundo artístico como 'Cachay’, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de denunciar que fue víctima de una violenta agresión mientras realizaba una presentación artística en el distrito de Olmos.

El incidente ocurrió durante un evento donde compartía escenario con su compañero Kike Suero y terminó dejándolo con severas lesiones físicas que, según reveló, requerirán una intervención quirúrgica de emergencia.

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De acuerdo con la información brindada desde Chiclayo, ambos humoristas habían sido contratados para participar en el aniversario de una plataforma deportiva en Olmos. Lo que debía ser una noche de entretenimiento y risas terminó convirtiéndose en un episodio de violencia que ha causado indignación entre sus seguidores y el público en general.

La imagen muestra un instante de la agresión sufrida por el cómico Cachay durante un show en Chiclayo, que resultó en su hospitalización con un brazo roto.

Agresor identificado

Según el reporte difundido, el presunto agresor fue identificado como Julio Magno Falla Maraví, un exoficial de la Policía Nacional del Perú, quien actualmente permanece detenido en la comisaría del distrito mientras continúan las diligencias correspondientes. Junto a Cachay también se encontraba su hermano, conocido en el ámbito artístico como “Puchito”, quien lo acompañó durante la presentación.

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“Buenas noches, buenas tardes todavía a esta hora justo para comentar sobre este tema, ¿no? El tema del cómico José Luis Cachay Ramos, más conocido simplemente como Cachay, quien fue víctima de esta agresión la noche de ayer en una presentación que tenía junto a su colega Kike Suero”, señaló inicialmente el reporte periodístico difundido desde Lambayeque para Exitosa.

El informe también detalló que el artista continúa en Olmos realizando diversos trámites y diligencias vinculadas al caso, aunque se esperaba que retornara a la ciudad de Chiclayo horas después.

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“Este exoficial de la policía permanece detenido en la comisaría de Olmos. Olmos es el distrito donde acudieron ambos cómicos junto con su hermano de Cachay, también conocido como Puchito en el ámbito artístico. Y ellos se encuentran todavía realizando las diligencias en esta ciudad”, precisó el periodista.

El artista Cachay es brutalmente agredido en el escenario durante una presentación artística nocturna, resultando en una denuncia y posible prisión preventiva para el agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesita operación urgente

Sin embargo, fue el propio Cachay quien, mediante una conversación telefónica, reveló detalles del dramático momento que vivió mientras se encontraba sobre el escenario. El humorista explicó que todo ocurrió cuando interpretaba uno de sus personajes inspirados en el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, una rutina que suele incluir interacción directa con el público.

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“Lo que pasa es que yo estaba haciendo un show de rutina, como decirte algo, estoy haciendo un personaje de Juan Gabriel, imitando. Y me acerco al público porque ese personaje es coqueto, juega con las mujeres, con los niños”, relató el comediante.

El cómico Cachay sufrió una agresión durante un show en Chiclayo, resultando con el brazo roto y siendo internado en el hospital.

Según su versión, mientras se desplazaba cerca del público, el sujeto lo atacó inesperadamente por la espalda con la aparente intención de hacerlo caer violentamente desde el escenario.

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“Y en eso que estoy arriba, estoy acercándome, el señor me tira de arriba de espaldas, era para caer de cabeza”, afirmó Cachay. El artista explicó que logró evitar un daño aún más grave gracias a una reacción instintiva al momento de caer. Sin embargo, ello no evitó que terminara seriamente lesionado.

“Gracias a Dios he puesto mi mano y me ha fracturado la muñeca. Tengo todo el brazo fracturado también, que tienen que operarme de emergencia”, manifestó con evidente dolor.

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La imagen muestra un instante de la agresión sufrida por el cómico Cachay durante un show en Chiclayo, que resultó en su hospitalización con un brazo roto.

Comediante quiere llegar a un acuerdo

“Es recontraagresivo, recontraagresivo. O sea, está dentro de un calabozo. Lo he oído hablar, que dice que no tiene plata, que lo único que tiene es un sencillito ahorrado, no tiene dinero”, comentó el artista.

El comediante también dejó en claro que buscará que el caso continúe por la vía legal debido a la gravedad de lo ocurrido y a la falta de intención del acusado para llegar a algún acuerdo. “No quiere arreglar de ninguna manera. Entonces vamos a hacer la denuncia para que lo lleven preso, que es la única solución”, sostuvo.

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Además, el actor cómico reveló que los médicos le recomendaron ser operado con urgencia debido a las lesiones sufridas tras la caída, situación que agrava aún más su estado físico y económico.

El artista Cachay es violentamente empujado desde un escenario por un individuo durante una presentación en un evento nocturno, mientras varias personas intentan intervenir en el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agresor está detenido

“El médico me dice que tengo una lesión en esto y tengo que ser operado de emergencia. Entonces eso es lo que tengo que ir a una clínica, y ahora las clínicas cobran caro. Y el señor es el que tiene que hacerse responsable”, expresó.

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El caso ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, entidad que ahora deberá determinar las acciones legales correspondientes contra el exoficial de la Policía Nacional acusado de la agresión. Según se informó, será el fiscal a cargo quien decida si solicita una ampliación de la detención preliminar, prisión preventiva o si eventualmente ambas partes llegan a algún acuerdo legal.

“Va a ser el fiscal de turno, el fiscal a cargo del caso, el que defina si es que va a solicitar la ampliación de detención preliminar de este exoficial de la Policía Nacional agresor del cómico Cachay”, indicó el periodista durante el informe.

Asimismo, se explicó que el acusado podría recibir defensa legal mediante un abogado de oficio mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

“O en todo caso solicita prisión preventiva o llegan a un arreglo con el cómico y su defensa legal, porque aparentemente se le va a proporcionar un abogado de oficio para que pueda obtener una defensa justa mientras a su vez se realiza el tratamiento médico respectivo”, añadieron.

Cachay estará en nuevo programa de los cómicos ambulantes.