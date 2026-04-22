Perú

Gobierno aún no decreta los días no laborables para 2026, a pocos días del feriado del 1 de mayo

El año pasado el 2 de mayo fue día no laborable, solo obligado para el sector público. Este año el Gobierno, que enfrenta una grave crisis política, aún no ha publicado el decreto supremo que dicta estas fechas

Guardar
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
Perú tiene 16 feriado este año, pero solo tuvo un día no laborables. - Crédito Andina

Este año Perú tiene 16 feriados nacionales, los cuales favorecen tanto a trabajadores del sector público como del sector privado, además de aplicarse en todas las regiones del país.

Tres de estos ya pasaron, pero el siguiente será el 1 de mayo, que cae viernes. Comúnmente, este va acompañado de un día no laborable, que en este caso sería el 31 de abril, una fecha que aplicaría obligatoriamente solo para los del sector público. Pero hasta la fecha el gobierno de José María Balcázar no ha publicado el decreto supremo que aprueba los días no laborables para este 2026.

Esto se ha solido hacer en la primera parte del año, antes de mayo, en los últimos años; inclusive para el 2023 se aprobó con gran anticipación, en diciembre del 2022. Esto sugeriría que no se podrían aprobar días no laborables para este año. Como se sabe, aún hay dictamenes en el Congreso que buscan hacer predictibles estas declaratorias de fechas libres como estas.

plaza de armas de Ica
Algunas regiones sí están celebrando días no laborables, pero como 'feriados regionales' que solo aplican a sus jurisdicciones. - Crédito Municipalidad de Ica

¿Cuándo se aprobaron los días no laborables?

Para una muestra, los días se han aprobado siempre con al menos un mes de anticipación al feriado del 1 de mayo en los últimos años, desde el 2022. Así fue en cada año:

  • El 1 de abril de 2022, se decretaron siete días no laborables para este año, empezando por el lunes 2 de mayo
  • El 29 de diciembre de 2022 se decretaron siete días no laborables para el 2023 y uno para el 2024. Tenían el día viernes 28 de abril de 2023 para crear un fin de semana más largo para el feriado del lunes 1 de mayo
  • El jueves 1 de febrero de 2024 se decretaron siete días no laborables para ese año, pero en este caso esto no incluía un día no laborable alrededor del 1 de mayo, que caíga miércoles
  • Finalmente, el 3 de abril de 2025 se decretarin tan solo dos día no laborables par todo el año, y uno para el 2026 (el viernes 2 de enero). En este caso sí se declaró el viernes 2 de mayo de 2024 como no laborable
  • Este año 2026, aún no se ha dado una nueva norma que declare días no laborables, además del pasado 2 de enero, para hacer ‘puentes festivos’ con otras fechas.
Captura de El Peruano con los días no laborables para 2025 en Perú
Así señalaba la norma legal de 2025 el día no laborable para el 2026. - Crédito Captura de El Peruano

Los feriados para 2026

Como se sabe, Perú ya tiene 16 feriados nacionales. Para el 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  14. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  15. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  16. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Temas Relacionados

Días no laborablesDías no laborables en PerúFeriados en Perúperu-economia

Más Noticias

Resta un otoño más frío: Lima se despide de máximas de 30 ºC y tendrá mínimas de 19 ºC en estos días

Según el Senamhi, las neblinas densas, garúas intermitentes y sensación térmica baja seguirán sorprendiendo a los limeños durante las mañanas de lo que resta del mes de abril

Resta un otoño más frío: Lima se despide de máximas de 30 ºC y tendrá mínimas de 19 ºC en estos días

Resultados en regiones ONPE al 94.810 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

A paso lento avanza el escrutinio de votos a nivel Perú con el desagregado de cada región del país. Los resultados oficiales se actualizan según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Resultados en regiones ONPE al 94.810 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, señaló que autorizó al jefe de las Fuerzas Armadas a firmar el contrato de los aviones, pese a que José María Balcázar ya había declarado públicamente que la operación no se concretaría

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Facultad de la UNMSM establece uso ‘inclusivo’ de baños: “Podrán ser utilizados en función de la identidad de género”

Los servicios higiénicos del tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos podrán ser usados según la identidad de género y no el sexo biológico, informó el decanato

Facultad de la UNMSM establece uso ‘inclusivo’ de baños: “Podrán ser utilizados en función de la identidad de género”

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Más de 15 carpetas de entrenadores llegaron a Ate. Franco Velazco y Álvaro Barco decidirán en los próximos días

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Resultados ONPE al 94.307% EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

Crisis electoral en Perú: renunció Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

ENTRETENIMIENTO

Youna revela que va mejorando en su lucha contra el cáncer: “El tratamiento va súperbien”

Youna revela que va mejorando en su lucha contra el cáncer: “El tratamiento va súperbien”

Yvonne Frayssinet lamenta el retiro de Adolfo Chuiman de Al Fondo Hay Sitio: “Decidió descansar y se lo merece”

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

DEPORTES

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Martín Palermo y dos técnicos de selección en la carpeta de Universitario para reemplazar a Javier Rabanal

Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF: “Me sorprendió su lado humano, me gusta trabajar con buenas personas”

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos para recuperar el paso en el campeonato