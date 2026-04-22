Gobierno aún no decreta los días no laborables para 2026, a pocos días del feriado del 1 de mayo

Perú tiene 16 feriado este año, pero solo tuvo un día no laborables. - Crédito Andina

Este año Perú tiene 16 feriados nacionales, los cuales favorecen tanto a trabajadores del sector público como del sector privado, además de aplicarse en todas las regiones del país.

Tres de estos ya pasaron, pero el siguiente será el 1 de mayo, que cae viernes. Comúnmente, este va acompañado de un día no laborable, que en este caso sería el 31 de abril, una fecha que aplicaría obligatoriamente solo para los del sector público. Pero hasta la fecha el gobierno de José María Balcázar no ha publicado el decreto supremo que aprueba los días no laborables para este 2026.

Esto se ha solido hacer en la primera parte del año, antes de mayo, en los últimos años; inclusive para el 2023 se aprobó con gran anticipación, en diciembre del 2022. Esto sugeriría que no se podrían aprobar días no laborables para este año. Como se sabe, aún hay dictamenes en el Congreso que buscan hacer predictibles estas declaratorias de fechas libres como estas.

Algunas regiones sí están celebrando días no laborables, pero como 'feriados regionales' que solo aplican a sus jurisdicciones. - Crédito Municipalidad de Ica

¿Cuándo se aprobaron los días no laborables?

Para una muestra, los días se han aprobado siempre con al menos un mes de anticipación al feriado del 1 de mayo en los últimos años, desde el 2022. Así fue en cada año:

El 1 de abril de 2022 , se decretaron siete días no laborables para este año, empezando por el lunes 2 de mayo

El 29 de diciembre de 2022 se decretaron siete días no laborables para el 2023 y uno para el 2024. Tenían el día viernes 28 de abril de 2023 para crear un fin de semana más largo para el feriado del lunes 1 de mayo

El jueves 1 de febrero de 2024 se decretaron siete días no laborables para ese año, pero en este caso esto no incluía un día no laborable alrededor del 1 de mayo, que caíga miércoles

Finalmente, el 3 de abril de 2025 se decretarin tan solo dos día no laborables par todo el año, y uno para el 2026 (el viernes 2 de enero). En este caso sí se declaró el viernes 2 de mayo de 2024 como no laborable

Este año 2026, aún no se ha dado una nueva norma que declare días no laborables, además del pasado 2 de enero, para hacer ‘puentes festivos’ con otras fechas.

Así señalaba la norma legal de 2025 el día no laborable para el 2026. - Crédito Captura de El Peruano

Los feriados para 2026

Como se sabe, Perú ya tiene 16 feriados nacionales. Para el 2026, estas son las fechas y días que se consideran:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Es el siguiente feriado Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad.