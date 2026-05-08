¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El jueves 7 de mayo, Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile tras comenzar en ventaja. Esta derrota complica las aspiraciones del equipo dirigido por Jorge Araujo, que ahora cuenta con un margen muy limitado en la pelea por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los ‘cremas’ se adelantaron en el marcador con un gol de Alex Valera, pero el ‘pirata’ revirtió el resultado con dos tantos de Guido Vadalá en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. En esta nota, repasamos los resultados que necesita el conjunto peruano para avanzar a la siguiente fase del torneo.

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El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

Los resultados que la ‘U’ necesita para avanzar a octavos

Universitario mantiene sus opciones matemáticas para avanzar a octavos de final, aunque depende de una combinación de resultados en las últimas dos fechas del grupo.

El primer paso es vencer a Nacional en la quinta jornada. Si logra ese objetivo y Coquimbo Unido supera a Deportes Tolima, el conjunto ‘crema’ dependerá de sí mismo: una victoria frente al elenco colombiano en la última fecha lo clasificaría como segundo del grupo.

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Existe otro escenario favorable: si Universitario derrota a Nacional y Tolima empata con Coquimbo Unido en la fecha 5, el equipo peruano quedaría a un solo punto de Tolima. Así, un triunfo sobre el conjunto colombiano en la jornada final le permitiría superar a su rival directo y asegurar el pase a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Si empata con Nacional, Universitario todavía tendría opciones, pero quedaría condicionado a ganar en casa en la última fecha y a un resultado externo. En ese caso, para mantener la aspiración, Coquimbo Unido debería vencer a Tolima en la fecha 5.

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En caso de una derrota frente a Nacional, Universitario quedaría sin posibilidades de clasificación, independientemente del resultado entre Tolima y Coquimbo. Aunque gane en la última jornada, la diferencia de puntos y la ubicación en la tabla dejarían al equipo fuera de la pelea, con tres adversarios por delante.

Fixture confirmado de Universitario en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Y para la Copa Sudamericana?

De cara a la Copa Sudamericana, Universitario mantiene intactas sus posibilidades de acceder a los playoffs, instancia en la que se cruzan los terceros de la Copa Libertadores con los segundos de la Sudamericana.

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Universitario y Nacional suman ambos 4 puntos, por lo que el enfrentamiento entre estos equipos en la fecha 5 resultará clave para definir el pase a la siguiente fase. Quien se imponga en ese partido llegará a 7 puntos y dejará al rival con 4, haciendo que el resultado de la última jornada sea determinante para ambos.

Si la ‘U’ derrota al ‘bolso’ en la quinta fecha, pero luego pierde ante Deportes Tolima y Nacional vence a Coquimbo Unido en la jornada 6, el clasificado se decidirá según los criterios de desempate: primero el resultado entre ambos equipos y luego la diferencia de goles.

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Fixture que le resta a Universitario

Universitario disputará dos partidos más en la fase de grupos, uno como visitante y otro en condición de local, con la posibilidad de sumar puntos clave para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores o, en su defecto, asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana.

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (miércoles 20 de mayo / 17:00 horas / estadio Gran Parque Central)

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- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)