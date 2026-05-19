The Strokes confirma concierto en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y más detalles del concierto

La icónica banda de rock The Strokes se presenta en Lima, Perú, para un esperado concierto que ha generado gran expectativa entre sus fans.

La banda neoyorquina The Strokes confirmó su regreso a Lima tras varias semanas de especulación sobre la posibilidad de un reencuentro con sus seguidores peruanos. El grupo, encabezado por Julián Casablancas, incluyó a la capital peruana en el tramo sudamericano de su gira mundial 2026, donde presentará su nuevo álbum, “Reality Awaits”.

Este retorno forma parte de una serie de presentaciones en el circuito de festivales Primavera, con shows ya confirmados en Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo. El anuncio ha generado expectativas entre los fanáticos del rock alternativo, que esperan disfrutar tanto de los nuevos temas como de los clásicos de la banda.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de The Strokes?

The Strokes se presentará en Lima el 20 de noviembre de 2026 en el Estadio Universidad San Marcos. Esta parada marca el inicio de la etapa sudamericana de la gira, que continuará en el Fauna Primavera Fest de Santiago de Chile entre el 26 y 28 de noviembre, en el Primavera Sound de Buenos Aires los días 28 y 29 de noviembre y en el Primavera Sound de São Paulo el 5 y 6 de diciembre. El concierto en Lima ofrecerá la primera oportunidad en la región para escuchar en vivo el material del nuevo álbum.

El cartel oficial del concierto de The Strokes en Lima, Perú, presenta al grupo junto a Future Islands, programado para el 20 de noviembre en el Estadio San Marcos.

Precios y zonas para el Concierto de The Strokes

El evento contará con tres zonas principales y precios diferenciados para preventa y venta general:

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Precios regulares:

Cancha 1: S/ 448.50

Cancha 2: S/ 299.00

Tribuna: S/ 218.50

Precios preventa (15% de descuento para clientes BBVA):

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Cancha 1: S/ 390.00

Cancha 2: S/ 260.00

Tribuna: S/ 190.00

La preventa exclusiva comenzará el 20 de mayo a las 10:00 a.m. y estará disponible durante 48 horas o hasta agotar stock. La venta general se habilitará el 22 de mayo a las 10:00 a.m., o inmediatamente después de finalizar la preventa.

Póster promocional del concierto de The Strokes en Lima en 2026, detallando las zonas del escenario, precios de entradas con descuento BBVA y tarifa regular en soles peruanos.

¿Cómo comprar tus entradas en Ticketmaster?

Para adquirir entradas para el concierto de The Strokes en Lima, sigue estos pasos:

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Accede a la web ticketmaster.pe Inicia sesión con tu correo y contraseña, o crea una cuenta nueva. Busca el evento “The Strokes” y selecciona la modalidad de compra. Elige la ubicación y la cantidad de entradas. Selecciona la forma de entrega de los boletos. Confirma la operación y elige el medio de pago. Ingresa los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Al finalizar la compra, recibirás un correo de confirmación y otro con las indicaciones para el envío de las entradas a través de Quentro.

La demanda por este show se anticipa elevada, por lo que se recomienda asegurar la compra de entradas durante la preventa.

¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe