Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla.

Yudy Balcazar, directiva de San Martín, dio detalles de la jugadora peruana. Créditos: TV Perú Deportes / X.

Ángela Leyva ha sido noticia en los últimos días, tanto por su ausencia en la selección peruana de vóley como por las especulaciones sobre su futuro, luego de que se la vinculara con los dos últimos finalistas de la Liga Peruana: Universidad San Martín y Alianza Lima.

Yudy Balcazar, directiva de San Martín, conversó recientemente con TV Perú Deportes y brindó detalles sobre la situación de la punta peruana, quien en la última temporada integró el Besiktas de Turquía, donde no tuvo mucho protagonismo.

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“Dios quiera. Las puertas están abiertas para Angelita. Ella es la hija de la Universidad San Martín, la hija predilecta. No, jamás. Es una jugadora que ha iniciado acá y se ha ido del equipo ganadora”, expresó Balcazar sobre la posibilidad de que Leyva regrese a Santa Anita.

Sobre el futuro de la jugadora, la directiva señaló: “Que yo sepa, ya firmó, ya tiene contrato en Turquía o está en conversaciones con un equipo de allá”. Leyva no continuará en Besiktas y se encuentra en búsqueda de un nuevo club.

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Balcazar agregó que ha conversado con Leyva, aunque no específicamente sobre su retorno al club, ya que considera que la atacante vive uno de los mejores momentos de su carrera y debe aprovechar las oportunidades en el exterior. “Sí, en algún momento he conversado con ella, pero no sobre el tema de regresar. Sé que está en la cúspide de su carrera y tiene que aprovecharla”, finalizó.

De esta forma, queda descartada por ahora la posibilidad de que Ángela Leyva regrese a la Liga Peruana de Vóley, pese al interés manifestado tanto por Cenaida Uribe, directiva de Alianza Lima, como por Yudy Balcazar, de la Universidad San Martín, para sumarla en la próxima temporada del campeonato.

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Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla.

La ausencia de Ángela Leyva en la selección peruana

Antonio Rizola se pronunció por primera vez sobre la ausencia de Ángela Leyva en las listas iniciales de convocadas a la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño confirmó que la atacante no formará parte del plantel nacional, una noticia que lamentan los aficionados.

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En el programa de YouTube Superdeporte, Rizola explicó los motivos por los cuales Leyva no integrará la selección en las próximas competencias, como la Copa América y el Campeonato Sudamericano. Este último otorga cupos al Mundial.

“Ángela no tuvo un buen año en Turquía. Desde enero no juega. Sigo todos los partidos y campeonatos, y en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año. Por eso, su condición actual no es la ideal. Salió del club y enfrenta algunos problemas”, señaló.

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El técnico se refirió a la ausencia de la atacante en sus tres convocatorias. Créditos: Superdeporte / Youtube.

El entrenador también indicó que intentó convocar a Leyva, pero la jugadora rechazó la invitación por motivos personales. Rizola manifestó que respeta su decisión.

“La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’. Ella me respondió: ‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro”, concluyó.

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La ausencia de Ángela Leyva se vincula a la etapa de definición de su futuro profesional, tras una temporada complicada en Besiktas, donde tuvo muy poca participación en cancha.