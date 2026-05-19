Presidente del JNE confirma que si Rafael López Aliaga no jura como senador se llamará a su accesitario

Rafael López Aliaga fue uno de los candidatos al Senado con mayor cantidad de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que, en caso de que el excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga decida no jurar al cargo de senador, se convocará al accesitario.

En entrevista con RPP Noticias, Burneo reconoció que una no juramentación de un candidato electo es un decisión personal y precisó que las leyes preven soluciones ante este escenario.

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“Es ya de decisión de cada uno (jurar o no al cargo por el que ha sido elegido) porque nosotros convocamos a la entrega de credenciales, a la juramentación posteriormente. Así que si no se asume el cargo se tiene la opción de llamar al accesitario”, dijo el presidente del tribunal electoral al ser consultado sobre la decisión de Rafael López Aliaga.

Y agregó: “Ese ya es un tema que es parte del Jurado, nosotros proclamamos a los ganadores de las diferentes elecciones y llamamos a la entrega de credenciales de las mismas. Y si de pronto hay situaciones que podría generar esa decisión (no jurar), nosotros vamos a seguir actuando conforme al marco normativo que nos que nos permite tomar decisiones en torno a ello”.

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Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Conveniencias

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, reafirmó en múltiples oportunidades que no asumirá su escaño como senador tras las últimas elecciones generales, pese a que los congresistas electos de su partido sí prevén jurar y ocupar sus cargos. La postura del excandidato presidencial y la de sus parlamentarios es contradictoria toda vez que el primero denuncia un supuesto fraude electoral mientras que el resto acepta los resultados favorables.

López Aliaga declaró: “En estas condiciones, ni loco” asumiría el cargo, y reiteró que su decisión responde a una “falta de transparencia y legalidad” en el proceso electoral. A pesar de estas objeciones, los parlamentarios de Renovación Popular sí planean ocupar sus bancas.

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Uno de los casos más representativos es el de Alejandro Muñante, congresista electo por la agrupación, quien confirmó su disposición para jurar e incorporarse al nuevo Congreso. Muñante defendió su decisión argumentando que su elección representa la voluntad popular y que la bancada debe mantener su presencia institucional, a pesar de las denuncias de fraude presentadas por el líder del partido. Incluso dijo falsamente que él nunca habló de “fraude”, sino de “sabotaje”.

Legislador de Renovación Popular será senador del próximo Congreso. | Congreso

Renovación Popular ya había adelantado que sí convalidarían la elección congresal al emitir el comunicado donde afirma haber agotado todas las instancias legales para denunciar un supuesto fraude electoral en las Elecciones Generales 2026

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El comunicado manifiesta “solidaridad” con sus votantes y subraya que la “lucha” continuará desde el Congreso, donde se comprometen a impulsar acciones legislativas para enfrentar lo que consideran una afectación al sistema democrático. Además, el partido señala que buscará “desmantelar a esta organización criminal que pone en riesgo la democracia y la libertad”, en referencia a las presuntas irregularidades que denuncian.

En el texto, Renovación Popular insiste con el inexistente fraude y sostiene que tanto el JNE como la ONPE no garantizaron la transparencia del proceso ni cumplieron su rol como garantes del sufragio. La agrupación aseguró que presentó todas las solicitudes y recursos permitidos por la ley para anular actas y revertir los resultados, pero que las autoridades electorales priorizaron el formalismo legal.

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