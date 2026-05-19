Perú

Natalie Vértiz revela que fue convocada al casting de Victoria’s Secret 2026 tras confirmar audición: “¡Está pasando!”

La modelo peruana confirmó que fue convocada a un casting presencial de Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Estados Unidos y emocionó a sus seguidores con un video viral

Guardar
Google icon

Las redes sociales explotaron de emoción luego de que Natalie Vértiz revelara que audicionará para el prestigioso desfile de Victoria’s Secret 2026. IG.

La modelo y conductora peruana Natalie Vértiz volvió a captar la atención de sus seguidores y del mundo del entretenimiento luego de revelar que fue convocada al casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más importantes y mediáticos de la industria de la moda internacional.

La noticia no solo generó entusiasmo entre sus fanáticos, sino que también despertó orgullo entre miles de peruanos que siguen de cerca la carrera internacional de la exMiss Perú.

PUBLICIDAD

Fue a través de sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok donde Natalie compartió un breve, pero significativo video mostrando parte del proceso que atraviesa para cumplir uno de los sueños más importantes de su trayectoria profesional: convertirse en uno de los icónicos “ángeles” de Victoria’s Secret.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.
Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

La también esposa de Yaco Eskenazi apareció frente a la cámara luciendo emocionada y visiblemente nerviosa mientras enseñaba el mensaje oficial que recibió por parte de la reconocida firma estadounidense. En el clip, la empresaria dejó escuchar algunas palabras en inglés y evidenció la emoción que siente por esta nueva oportunidad en su carrera como modelo.

PUBLICIDAD

Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, se lee en el mensaje que compartió la modelo peruana en sus redes sociales.

La reacción de Natalie no tardó en llegar. Lejos de ocultar la felicidad que sentía por este importante paso, la exreina de belleza acompañó la publicación con una frase corta, pero cargada de ilusión y emoción: “¡Está pasando!”, escribió junto a emojis de corazones y expresiones de entusiasmo.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de comentarios positivos por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron el crecimiento internacional de Natalie Vértiz. Muchos usuarios incluso señalaron que la peruana tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en una de las figuras latinas del prestigioso desfile.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.
Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

Natalie Vértiz, un paso más cerca de convertirse en un ‘Ángel’ de Victoria’s Secret

Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación de la modelo.

La posibilidad de que Natalie Vértiz llegue a desfilar oficialmente para Victoria’s Secret representa un importante paso en su carrera internacional. A lo largo de los años, la peruana ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocidas del modelaje y la televisión local, construyendo una imagen ligada a la moda, el estilo y las marcas internacionales.

Aunque esta es la primera vez que la conductora confirma haber sido convocada formalmente a una audición presencial para el famoso desfile, lo cierto es que su vínculo con Victoria’s Secret ya había comenzado a fortalecerse meses atrás.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.
Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

No es la primera vez

En octubre de 2025, Natalie Vértiz fue una de las invitadas especiales al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, evento que marcó su acercamiento más importante con la reconocida firma de lencería. En aquel momento, la modelo compartió diversas fotografías y videos de su experiencia en Nueva York, dejando ver el entusiasmo que sentía por formar parte, aunque fuera como invitada, del esperado espectáculo de moda.

A través de un carrusel publicado en Instagram, Natalie mostró imágenes exclusivas dentro del evento, incluyendo fotografías sentada en una de las sillas del reparto de Victoria’s Secret, además de instantáneas recorriendo distintos espacios relacionados con el backstage y la pasarela.

También publicó imágenes en distintos puntos emblemáticos de Nueva York, así como fotografías junto a otras modelos y dentro de los salones donde los famosos “ángeles” se preparan antes de salir a desfilar frente a miles de espectadores y millones de televidentes alrededor del mundo.

La emoción de aquella experiencia ya había quedado clara en publicaciones anteriores. Antes de viajar al desfile de 2025, Natalie compartió un video que tituló “¡El unboxing más esperado!”, donde expresó toda su felicidad por asistir al evento internacional.“Por fin puedo contarles que (…) ¡me voy al desfile más icónico ever!”, escribió en aquel entonces la exintegrante de Esto es guerra.

La repercusión de esa publicación fue inmediata y hasta la propia cuenta oficial de Victoria’s Secret Perú reaccionó al anuncio con un comentario que generó aún más expectativa entre los seguidores de la modelo. “¡Listas para compartir el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 juntas en New York!”, respondió la firma en redes sociales.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.
Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

Temas Relacionados

Natalie VértizVictoria’s SecretVictoria’s Secret 2026Victoria’s Secret Fashion Show 2026Estados Unidosperu-entretenimiento

Más Noticias

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

El último seleccionador interino de Perú gana enteros para asumir las riendas del histórico club boliviano, que presume de contar en su plantel con el ‘Flecheiro’

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

La agrupación que postuló a Alfonso López Chau definió su postura ante el balotaje y pidió garantías a Juntos por el Perú en temas de democracia, institucionalidad y servicios públicos

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Vía Expresa Sur suma dos accidentes en menos de 48 horas: cámaras captan choques en cruces de alto riesgo

El choque entre una motocicleta y una bicicleta ocurrido el lunes 18 de mayo se suma a otro siniestro reportado el domingo

Vía Expresa Sur suma dos accidentes en menos de 48 horas: cámaras captan choques en cruces de alto riesgo

El 95% de una comunidad indígena de Loreto tiene plomo en la sangre: científicos alertan daños irreversibles en niños

La contaminación en la población Yagua de Nueva Esperanza se vinculó al consumo de agua del río Yavarí-Mirín, que tiene concentraciones de metales pesados hasta 750 veces superiores a las permitidas para consumo humano

El 95% de una comunidad indígena de Loreto tiene plomo en la sangre: científicos alertan daños irreversibles en niños

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

El exmandatario relató que la conversación con la lideresa de Fuerza Popular incluyó agradecimientos por el indulto a Alberto Fujimori y referencias a errores del pasado

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

PPK confirma que Keiko Fujimori le pidió disculpas y anuncia que votará por quien “va a poner orden”, el lema de la candidata

¿Las fallas de la ONPE alteraron las Elecciones 2026? Universidad de Stanford revisó 87 mil actas y reveló su conclusión

Keiko Fujimori ironiza sobre Roberto Sánchez: “La gente quiere conocerlo a él, no a una imitación de Pedro Castillo”

Keiko Fujimori invita a Rafael López Aliaga pese a su rechazo: “Cuando quiera dialogar, las puertas estarán abiertas”

ENTRETENIMIENTO

El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

El orgullo de Christian Meier ante el éxito digital de su hija Gia en Zaca TV y su inesperado parecido con Gladys Zender

La frase de Heydi Amado sobre ‘Melcochita’ que enciende las redes y desata polémica: “Él ya está en los descuentos”

La hija de 'Cachay' enfrenta al agresor de su padre y promete justicia tras el violento incidente en Olmos

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

DEPORTES

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

Óscar Ibáñez suena para dirigir a Oriente Petrolero, en cuyas filas destaca la presencia de Marcelo Moreno Martins

FC Cajamarca hará su último esfuerzo por retener al goleador Hernán Barcos: “Hay que ponernos de acuerdo”

Clarivett Yllescas y Leyla Chihuán aconsejan a voleibolistas peruanas: “Para crecer es necesario vivir la experiencia fuera”

Nacional apunta a recuperar a su principal ariete para enfrentar a Universitario en la revancha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP, sobre el caso del ‘Tunche’ Rivera: “El jugador tiene un equipo de abogados que lo está asesorando”