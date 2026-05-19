Natalie Vértiz revela que fue convocada al casting de Victoria’s Secret 2026 tras confirmar audición: “¡Está pasando!”

Las redes sociales explotaron de emoción luego de que Natalie Vértiz revelara que audicionará para el prestigioso desfile de Victoria’s Secret 2026. IG.

La modelo y conductora peruana Natalie Vértiz volvió a captar la atención de sus seguidores y del mundo del entretenimiento luego de revelar que fue convocada al casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más importantes y mediáticos de la industria de la moda internacional.

La noticia no solo generó entusiasmo entre sus fanáticos, sino que también despertó orgullo entre miles de peruanos que siguen de cerca la carrera internacional de la exMiss Perú.

PUBLICIDAD

Fue a través de sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok donde Natalie compartió un breve, pero significativo video mostrando parte del proceso que atraviesa para cumplir uno de los sueños más importantes de su trayectoria profesional: convertirse en uno de los icónicos “ángeles” de Victoria’s Secret.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

La también esposa de Yaco Eskenazi apareció frente a la cámara luciendo emocionada y visiblemente nerviosa mientras enseñaba el mensaje oficial que recibió por parte de la reconocida firma estadounidense. En el clip, la empresaria dejó escuchar algunas palabras en inglés y evidenció la emoción que siente por esta nueva oportunidad en su carrera como modelo.

PUBLICIDAD

“Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, se lee en el mensaje que compartió la modelo peruana en sus redes sociales.

La reacción de Natalie no tardó en llegar. Lejos de ocultar la felicidad que sentía por este importante paso, la exreina de belleza acompañó la publicación con una frase corta, pero cargada de ilusión y emoción: “¡Está pasando!”, escribió junto a emojis de corazones y expresiones de entusiasmo.

PUBLICIDAD

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de comentarios positivos por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo, quienes celebraron el crecimiento internacional de Natalie Vértiz. Muchos usuarios incluso señalaron que la peruana tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en una de las figuras latinas del prestigioso desfile.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

Natalie Vértiz, un paso más cerca de convertirse en un ‘Ángel’ de Victoria’s Secret

“Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación de la modelo.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que Natalie Vértiz llegue a desfilar oficialmente para Victoria’s Secret representa un importante paso en su carrera internacional. A lo largo de los años, la peruana ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocidas del modelaje y la televisión local, construyendo una imagen ligada a la moda, el estilo y las marcas internacionales.

Aunque esta es la primera vez que la conductora confirma haber sido convocada formalmente a una audición presencial para el famoso desfile, lo cierto es que su vínculo con Victoria’s Secret ya había comenzado a fortalecerse meses atrás.

PUBLICIDAD

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.

No es la primera vez

En octubre de 2025, Natalie Vértiz fue una de las invitadas especiales al Victoria’s Secret Fashion Show 2025, evento que marcó su acercamiento más importante con la reconocida firma de lencería. En aquel momento, la modelo compartió diversas fotografías y videos de su experiencia en Nueva York, dejando ver el entusiasmo que sentía por formar parte, aunque fuera como invitada, del esperado espectáculo de moda.

A través de un carrusel publicado en Instagram, Natalie mostró imágenes exclusivas dentro del evento, incluyendo fotografías sentada en una de las sillas del reparto de Victoria’s Secret, además de instantáneas recorriendo distintos espacios relacionados con el backstage y la pasarela.

PUBLICIDAD

También publicó imágenes en distintos puntos emblemáticos de Nueva York, así como fotografías junto a otras modelos y dentro de los salones donde los famosos “ángeles” se preparan antes de salir a desfilar frente a miles de espectadores y millones de televidentes alrededor del mundo.

La emoción de aquella experiencia ya había quedado clara en publicaciones anteriores. Antes de viajar al desfile de 2025, Natalie compartió un video que tituló “¡El unboxing más esperado!”, donde expresó toda su felicidad por asistir al evento internacional.“Por fin puedo contarles que (…) ¡me voy al desfile más icónico ever!”, escribió en aquel entonces la exintegrante de Esto es guerra.

PUBLICIDAD

La repercusión de esa publicación fue inmediata y hasta la propia cuenta oficial de Victoria’s Secret Perú reaccionó al anuncio con un comentario que generó aún más expectativa entre los seguidores de la modelo. “¡Listas para compartir el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 juntas en New York!”, respondió la firma en redes sociales.

Natalie Vértiz sorprende con convocatoria al casting de Victoria’s Secret: fans celebran en redes. Captura: @msperu.