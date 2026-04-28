Perú

Cambian propuesta de nuevo feriado nacional del 13 de octubre por día no laborable

La Comisión de Trabajo debatirá un predictamen que busca aprobar un nuevo día no laborable, pero limitado a solo una región

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gente en Kuelap
Perú tendría un nuevo día no laborable, pero solo aplicable para una región. - Crédito Andina

Se acerca un nuevo día no laborable. El Congreso discutirá y aprobaría un dictamen que busca que el 13 de octubre de cada año sea día no laborable compensable, pero solo en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura.

Como se recuerda, la propuesta había llegado al Congreso, en un inicio, como una nuevo día feriado; es decir, un día de descanso no compensable, de aplicación para todo el territorio nacional y que sería disfrutado por trabajadores del sector público y privado.

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Ahora, la Comisión de Trabajo y Seguridad social del Congreso de la República plantea su aprobación pero de forma acotada. Ya no se sumará un feriado al calendario, sino solo un día no laborable en conmemoración de la Festividad del Señor cautivo de Ayabaca. Se debatirá hoy martes 28 de abril.

Cada 13 de octubre se celebra el día central del cristo norteño, Señor Cautivo de Ayabaca. Miles de fieles, de todas las edades y de diferentes partes del país, acuden a venerar a la sagrada imagen.

Nuevo día no laborable

El nuevo predictamen la Comisión de Trabajo busca ahora que “se declare el día 13 de octubre de cada año como día no laborable compensable en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura, en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”.

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Asimismo, se detalla todo lo que conlleva esto. Por ejemplo, que las horas dejadas de laborar en las entidades del sector público como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente son compensadas en los 10 días hábiles inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad, en función de las necesidades del servicio. “Asimismo, las entidades públicas adoptan las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales”, aclara.

Si bien para el sector público este día es obligatorio de descansar y laborar posteriormente (en la provincia de Ayabaca), los trabajadores privados de la zona también pueden ajustarse a esta ley, pero no están obligados.

Alex Paredes, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso
Como se sabe, está pendiente que el Pleno del Congreso vote también por el dictamen que mueve cuatro feriados nacionales para que se descansen en día lunes. - Crédito Alex Paredes

“En el sector privado, el acogimiento a lo dispuesto en la presente ley es facultativo y se realiza previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, debiendo establecerse la forma de compensación de las horas dejadas de laborar. A falta de acuerdo, decide el empleador, en ejercicio de su poder de dirección, observando criterios de razonabilidad”, acota la propuesta.

¿Por qué no será feriado nacional?

Si bien la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca constituye una manifestación religiosa y cultural de significativa relevancia en el norte del país, especialmente en la región Piura, donde “genera un importante dinamismo económico en los sectores turismo, comercio y servicios, así como un fortalecimiento de la identidad cultural”, la Comisión de Trabajo ha optado que esta se aplique solo en esa región.

“Su ámbito de influencia se mantiene predominantemente regional, sin evidenciar un nivel de masividad y representatividad homogénea a escala nacional”, acota el predictamen.

familia en feriado en la plaza de armas de Lima
El día de descanso ya no alcanzaría la región de Lima. - Crédito Andina

Por eso, si bien su reconocimiento resulta socialmente valioso, la comisión no cree que esto “justifica técnicamente su incorporación como feriado nacional en el marco del Decreto Legislativo N.° 713, en la medida que ello implicaría una paralización generalizada de actividades con efectos adversos en la productividad y costos económicos asociados al pago de remuneraciones sin prestación efectiva de servicios, sin que exista evidencia suficiente de un impacto positivo equivalente en la economía nacional”.

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