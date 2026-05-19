Perú

“Nos hizo recordar el terremoto de hace años. No paraba, era un caos”: ciudadanos atónitos tras sismo de 6,1 en Pisco

El sismo reciente, que deja al menos tres heridos y daños en universidades y viviendas, revivió el recuerdo del terremoto de 2007, considerado uno de los episodios más dramáticos del país

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Un intenso sismo de magnitud 6.1 se registró en la región de Ica, Perú, causando alarma y pánico entre los ciudadanos. Un residente de Pisco relata los momentos de caos, comparando la fuerza del movimiento con la del terremoto de 2007

Un ciudadano de la ciudad de Pisco, en la región Ica, donde este martes se registró un sismo de magnitud 6,1, relató que el movimiento telúrico le hizo recordar el terremoto de 2007, uno de los más violentos registrados en el país, solo superado por el de Arequipa en 2001.

“Realmente ha sido fuerte, fuertísimo. Nos hizo recordar lo que fue el terremoto de hace años. No paraba y era un caos. La gente salía por sus casas. Estoy cerca del colegio, salí a buscar a mi nieto y era un caos”, expresó en diálogo con Canal N, aún atónito por el evento que dejó al menos tres heridos y provocó daños en universidades y viviendas.

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El epicentro se localizó a 41 kilómetros al sur de la ciudad, a una profundidad de 81 kilómetros. “Los niños salían, la gente corría. Esta zona es de colegios particulares más que todo, porque esta semana los estatales están de vacaciones, pero realmente (ha sido) fuertísimo, fuertísimo”, añadió.

De acuerdo con el comunicado oficial del Centro Sismológico Nacional, el sismo ha tenido una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el territorio peruano y que sufrió el último terremoto devastador de magnitud 7,9 en 2007 con más de 500 muertos, más de 2.200 heridos y 76.000 viviendas destruidas.

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Usuarios reportaron caída de arena y movimientos en zonas de dunas tras el fuerte temblor. Autoridades recomiendan evitar áreas inestables ante posibles réplicas. Roger García

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, declaró en la misma televisora que la población en Ica ha tenido que salir “muy alterada a zonas abiertas” por la fuerza del movimiento telúrico. Sin embargo, indicó que no hay reporte de daños estructurales y que tampoco se espera un tsunami en la costa de Ica.

“Se ha percibido bastante intenso”, aseguró el experto dado que el epicentro estuvo en el continente. En el caso de Lima, que está a 350 kilómetros al norte de Ica, el sismo se sintió de manera ondulatoria por algunos minutos, señaló Tavera.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población.

En desarrollo.

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