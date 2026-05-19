Sismo de 6.1 en Ica: reportan deslizamientos en Huancavelica tras fuerte temblor que remeció el sur del país

Fuerte sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Ica generó alarma en el sur del país. En Huancavelica se reportaron deslizamientos de tierra y caída de rocas en zonas de ladera, lo que obligó a la evacuación preventiva de pobladores. Autoridades locales y equipos de Defensa Civil realizan la evaluación de daños y mantienen el monitoreo ante posibles réplicas. No se han reportado víctimas hasta el momento. Fuente: TV Perú Noticias

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica este martes 19 de mayo al mediodía, generando alarma en varias zonas del sur del Perú. El movimiento telúrico, que tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y a una profundidad de 81 kilómetros, fue percibido con intensidad en departamentos vecinos como Huancavelica, donde se han registrado deslizamientos de tierra y daños materiales.

En la provincia de Huaytará, Huancavelica, se reportaron deslizamientos de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros, afectando especialmente al anexo de Chocorbo y generando una nube de polvo visible en amplios sectores. Las imágenes difundidas por TV Perú Noticias muestran el colapso de al menos una vivienda en la Plaza de Armas de Huaytará y daños menores en otras infraestructuras, producto de la fuerza del sismo. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo heridos o personas fallecidas en la provincia.

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De acuerdo con reportes de Defensa Civil y autoridades locales citados por el referido medio, la población evacuó rápidamente hacia zonas abiertas y seguras apenas se sintió el sismo, siguiendo los protocolos establecidos ante emergencias sísmicas. Instituciones educativas y centros de trabajo implementaron evacuaciones inmediatas, mientras que serenazgo y personal municipal recorrieron las áreas vulnerables para monitorear posibles daños adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes.

Un deslizamiento de tierra y polvo cubre una ladera de montaña en Huancavelica, Perú, como consecuencia del sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región de Ica. (Composición: Infobae Perú )

Sismo en Ica provoca deslizamientos en zonas vulnerables de Huancavelica

Tras el sismo, los deslizamientos registrados en los cerros que rodean Huaytará causaron preocupación entre los residentes, especialmente en las zonas bajas donde se ubican viviendas y colegios. Según informó el noticiero, el cerro Runayo, actualmente en estado de emergencia, volvió a activarse provocando desprendimientos que afectaron al anexo de Chocorbo. Las autoridades locales, en coordinación con la municipalidad y defensa civil, realizaron recorridos preventivos y solicitaron reportes a los directores de las 296 instituciones educativas de la provincia para descartar afectaciones adicionales.

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Hasta el momento, solo se habría reportado el colapso de una vivienda en la Plaza de Armas de Huaytará, mientras que en los alrededores de instituciones educativas y otros sectores urbanos no se registrarían daños graves ni personas heridas. Se espera la confirmación de las autoridades competentes.

El despliegue inmediato de serenazgo y defensa civil permitió asegurar las rutas de evacuación y mantener la calma entre la población. Los equipos continúan evaluando el impacto de los deslizamientos y se mantiene la vigilancia ante posibles réplicas.

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Un edificio dañado y un deslizamiento de tierra en Huancavelica muestran el impacto del sismo de magnitud 6.1 en Ica que sacudió el sur del Perú el 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú / Ricardo Yauricasa Flores)

El sismo de 6.1 en Ica: epicentro, magnitud y repercusiones

El Instituto Geofísico del Perú, a través del Centro Sismológico Nacional, informó que el sismo de 6.1 grados de magnitud se registró a las 12:57:51 horas, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y una profundidad de 81 kilómetros. El evento se clasificó con alerta amarilla, correspondiente a sismos de magnitud entre 4.5 y 6.0, debido a la intensidad del movimiento telúrico que se sintió en varias regiones del sur del país.

El sismo no solo se percibió en Ica, sino también en departamentos cercanos como Huancavelica, Lima y Ayacucho, activando los protocolos de emergencia en instituciones públicas y privadas. Según el Instituto Geofísico del Perú, el país se sitúa en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones más sísmicas del mundo, lo que explica la recurrencia de eventos de este tipo y la necesidad de mantener sistemas de alerta y prevención actualizados.

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La imagen muestra un mapa de Perú con el epicentro de un sismo en Ica el 19 de mayo, representado con círculos rojos y datos de un sismógrafo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de su historia, Perú ha enfrentado sismos de gran magnitud y consecuencias devastadoras, como el registrado en Áncash el 31 de mayo de 1970 o el terremoto de Pisco en 2007. El evento de hoy, aunque de menor escala, puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la población, recordando la importancia de la preparación ante desastres naturales. Las autoridades continúan monitoreando posibles réplicas y evaluando los daños en las zonas afectadas, mientras que los servicios de emergencia permanecen activos para atender cualquier eventualidad.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada a través de canales oficiales y siga las recomendaciones de defensa civil, especialmente en las regiones donde se han registrado deslizamientos y daños estructurales. La situación en Huaytará y otras zonas afectadas por el sismo evoluciona conforme se reciben nuevos reportes de campo y se avanza en la evaluación de daños.

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