Ignacio Buse vs Jakub Menšík: día, hora y canal TV del partido por octavos de final de ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse volvió a dar la nota en el circuito internacional al eliminar a Flavio Cobolli, actual campeón y número 12 del mundo, en la primera ronda del ATP 500 de Hamburgo. El tenista peruano buscará extender su gran momento cuando enfrente al checo Jakub Menšík en la siguiente instancia.

Programación del próximo partido de Buse en ATP 500 de Hamburgo

‘Nacho’ Buse disputará su partido ante Jakub Menšík este miércoles 20 de mayo a las 5:00 a.m. (hora de Perú) en la cancha de arcilla del Rothenbaum Tennis Center, situado en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

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Con respecto a otros países, su juego comenzará de la siguiente manera: a las 4:00 horas de México; a las 5:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 6:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 7:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Un momento de genialidad en la cancha de tierra batida: Ignacio Buse calculó a la perfección el momento de su golpe para romper un largo intercambio de golpes, dejando atónito a su oponente y preparándose para sacar para ganar el partido.

Canal TV del Ignacio Buse vs Jakub Menšík

La transmisión oficial del partido decisivo entre Ignacio Buse y Jakub Menšík por ATP 500 de Hamburgo estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura completa y el resultado del encuentro en su sitio web desde las primeras horas del día.

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La clasificación de Ignacio Buse a octavos

Ignacio Buse sumó una de las victorias más destacadas de su carrera al superar este martes 19 de mayo al italiano Flavio Cobolli (12 ATP), vigente campeón del ATP 500 de Hamburgo, por 6-2 y 7-5 en la primera ronda del torneo alemán, disputado en la Cancha Central del Am Rothenbaum. Con apenas 22 años, el tenista limeño demostró solvencia y madurez frente a uno de los jugadores más en forma de la temporada, confirmando su crecimiento en el circuito internacional.

Buse (57 ATP) logró romper el servicio de Cobolli en tres ocasiones, imponiéndose con autoridad desde el fondo de la cancha, mostrando agresividad en los intercambios y eficacia en los momentos clave. El tenista italiano, cuarto preclasificado, campeón en Acapulco, finalista en Múnich y cuartofinalista en Madrid, no encontró respuestas ante la solidez del peruano, que mantuvo el control durante todo el partido.

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El inicio del encuentro mostró a un Buse firme y enfocado, logrando un quiebre en el primer juego y sumando una segunda rotura para cerrar el primer set 6-2. En el segundo parcial, Cobolli buscó reaccionar y el partido se mantuvo parejo hasta el tramo final, cuando el ‘Colorado’ consiguió un quiebre decisivo con un revés paralelo ganador y cerró el partido por 7-5, sellando una victoria de gran repercusión para el tenis peruano.

Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

Tras el encuentro, Buse analizó su desempeño: “Sabía que podía ganar. El nivel es muy parecido. Si tengo un buen día, creo que puedo competir. He intentado salir convencido y ha funcionado”.

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“Creo que jugué realmente bien, me he sentido muy cómodo. Flavio no ha tenido un buen partido, pero siempre es complicado enfrentarse a los mejores. Estoy muy contento con la victoria, pero debo prepararme para mañana”, agregó.

Con este triunfo, Buse subió del puesto 57 al 51 en el PIF ATP Live Rankings y, si logra vencer a Jakub Mensik en la próxima ronda, podría ingresar por primera vez al Top 50 mundial. Todo el pueblo peruano estará atento para celebrar una nueva hazaña de ‘Nacho’.

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