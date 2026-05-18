Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

En un encuentro con la prensa, se aborda la postura de un eventual gobierno de Juntos por el Perú respecto a la compra de aviones de combate F-16, afirmando que se evaluará la situación sin vetos y en el marco de la modernización de las fuerzas armadas.

El candidato presidencial Roberto Sánchez y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien se incorpora a su equipo técnico de cara al balotaje del 7 de junio, respondieron a las preguntas sobre dos de los temas más sensibles de la política exterior peruana: la compra de aviones F-16 a Estados Unidos y la naturaleza de las relaciones que un eventual gobierno de Juntos por el Perú (JPP) mantendría con Washington.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco del evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, y configuran el primer pronunciamiento conjunto del candidato y su asesor diplomático sobre política exterior ante un foro especializado.

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- crédito Departamento de Defensa de Estados Unidos/Página web

Rodríguez Cuadros promete las mejores relaciones con todos los países

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Alejandro Toledo entre 2003 y 2005, fue presentado como parte del equipo técnico que acompañará a Sánchez en la segunda vuelta. Rodríguez Cuadros planteó una política exterior basada en la defensa de los intereses nacionales, la pluralidad y la autonomía como principios rectores.

“La política exterior debe ser organizada y representada en función de los intereses nacionales del Perú, no en función de intereses distintos”, afirmó. Sobre las relaciones con los países vecinos, señaló que Sánchez ha definido mantener “las mejores relaciones con todos”, con énfasis en asociaciones preferenciales que permitan avanzar en integración fronteriza y desarrollo compartido, incluido Chile.

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Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Frente a la pregunta sobre el vínculo con Estados Unidos, considerando que el ideario de JPP se define como antiimperialista, Rodríguez Cuadros recurrió a una referencia histórica: citó un artículo de César Vallejo de 1937 en el que el poeta planteó la necesidad de un gran frente democrático mundial contra el fascismo, que incluyera a Estados Unidos como sociedad democrática. “El Perú tendrá la mejor relación posible con los Estados Unidos, basada en el interés común, el respeto mutuo y la independencia de cada país. Tendremos también las mejores relaciones con China, con la India y con todos los países del mundo”, sostuvo.

Sánchez y los F-16: ni veto ni compromiso claro

La pregunta más directa de la jornada fue sobre el contrato de compra de aviones F-16 a Estados Unidos, un proceso que el gobierno actual viene ejecutando y cuya cancelación podría generar fricciones diplomáticas y económicas con Washington. Roberto Sánchez evitó comprometerse a respetar íntegramente el acuerdo y dejó abierta la posibilidad de una revisión.

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“Las adquisiciones de los aviones y todo este procedimiento son competencias del gobierno actual. Su regulación, por la propia confidencialidad del asunto contractual y el marco en que ha sido adquirido, va a merecer evaluación en su momento”, afirmó el candidato. Añadió que “los procedimientos correctos tienen que respetarse” y que habrá espacio para evaluar “sin necesidad de veto, pero sí con las condiciones y estándares que necesita un país cuando moderniza sus fuerzas armadas”.

Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)

Cuando el periodista señaló que el incumplimiento del contrato podría complicar las relaciones con Estados Unidos, Sánchez respondió con cautela: “Todo lo que está debidamente efectuado por las leyes de contrataciones, en cuanto a su legalidad, se respeta. Habrá espacio para conocer, porque una cosa es tener información superficial externa y otra será ya cuando el pueblo nos dé la responsabilidad de ser gobierno”.

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La respuesta generó una pregunta de seguimiento sobre la postura concreta de JPP respecto a Washington. Sánchez fue más directo en ese punto: “Nosotros no vetamos ninguna relación con ningún país. Creemos en el principio de autodeterminación, el respeto a nuestras soberanías y la multilateralidad. Tenemos relaciones comerciales con China, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Chile. El Perú necesita el comercio y esa será nuestra postura en política exterior”.

El perfil de Rodríguez Cuadros y su peso en el equipo técnico

La incorporación de Manuel Rodríguez Cuadros al equipo técnico de Sánchez es una señal dirigida a los mercados y a la comunidad diplomática. El excanciller tiene trayectoria en negociaciones multilaterales y conocimiento del sistema de relaciones exteriores peruano, lo que contrasta con el perfil más confrontacional que algunos sectores asocian a JPP por su cercanía con el castillismo y con figuras como Antauro Humala.

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Rodríguez Cuadros también se pronunció sobre las relaciones con Chile, señalando que la prioridad será resolver problemas concretos como la migración y articular proyectos de integración fronteriza, en contraste con las declaraciones de Humala sobre una eventual recuperación de Tarapacá y Arica “por la vía armada”.