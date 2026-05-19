Perú

OSIPTEL: 96% de hogares tiene internet, pero rápido avance digital deja cada vez más atrás a adultos mayores y zonas rurales

El 62.3 % de la población utiliza billeteras digitales, pero el comercio electrónico solo llega al 12.4 % y es mucho menor fuera de Lima, según el ERESTEL 2025

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La cobertura de internet en áreas rurales de Perú duplicó la tasa en seis años, pero sigue por debajo de regiones urbanas como Lima Metropolitana.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) presentó los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL 2025), con un balance favorable: el 96% de los hogares en Perú cuenta ya con acceso a internet fijo o móvil.

Esta cifra representa un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en seis años, según detalla el propio regulador. Alrededor de 10.3 millones de hogares están conectados a internet al cierre de 2025, un récord nacional.

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Sin embargo, persisten brechas que un análisis más estricto del informe revela en el acceso y uso efectivo de servicios digitales, especialmente para adultos mayores y habitantes de zonas rurales, donde la velocidad del avance digital no alcanza a todos por igual.

El salto en conectividad no borra las brechas rurales

Según los datos de OSIPTEL, el acceso a internet en zonas rurales pasó de 41.5 % en 2019 a 85.8 % en 2025, un salto que duplica la cobertura en solo seis años.

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No obstante, la distancia con las áreas urbanas sigue siendo amplia: mientras Lima Metropolitana exhibe una penetración de 99.2 %, las zonas rurales aún se mantienen por debajo del promedio nacional.

El informe evidencia que la universalización del internet en el Perú es una meta todavía pendiente en la ruralidad, donde el acceso a servicios digitales avanzados es sensiblemente menor.

De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%
El comercio electrónico y las billeteras digitales tienen baja penetración en Perú, especialmente en zonas vulnerables y en adultos mayores.

Adultos mayores y segmentos vulnerables pierden paso en la digitalización

El crecimiento de la conectividad no se traduce de igual manera para todos los grupos etarios. En hogares cuyo responsable tiene 51 años o más, el acceso a internet alcanza el 92.7 % en 2025, frente al 67.7 % en 2019, una mejora significativa, aunque aún insuficiente respecto al promedio nacional.

El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) y servicios digitales avanzados es mucho menor entre adultos mayores, según revela la ERESTEL.

Mientras el 16.3 % de la población total utiliza IA, el porcentaje es considerablemente más bajo en este grupo, que también accede menos a comercio electrónico y billeteras digitales.

Equipamiento y acceso: la mitad del país sin laptop

El equipamiento tecnológico sigue siendo una brecha en sí misma, de acuerdo con los datos compartidos por el organismo regulador.

Aunque el 97.2 % de los hogares dispone de al menos un dispositivo móvil para conectarse a internet, solo el 54.5 % cuenta con laptop y el 65.5 % con computadora de escritorio.

Este déficit impacta de manera directa en la posibilidad de aprovechar servicios educativos, laborales y de desarrollo profesional, especialmente fuera de las grandes ciudades.

Inversión tecnológica: SpaceX apunta al Perú con proyecto de internet satelital valorizado en mil millones de soles. (Foto: Agencia Andina)
Barreras de desconfianza, desconocimiento y preocupación por la privacidad dificultan la adopción de servicios digitales avanzados en Perú.

Adopción desigual de servicios digitales avanzados

La masificación de dispositivos móviles y la extensión del acceso a internet no han logrado que servicios como comercio electrónico, billeteras digitales, almacenamiento en la nube y plataformas OTT (streaming de video) alcancen una distribución homogénea.

El uso de billeteras digitales llega al 62.3 %, pero cae notablemente en zonas rurales y entre adultos mayores.

Solo el 12.4 % de la población realiza compras o ventas en línea, con predominio en Lima Metropolitana y en los estratos socioeconómicos altos.

Persisten barreras culturales, económicas y de confianza

La expansión de la conectividad no ha logrado eliminar barreras culturales y de confianza. El 46.4 % de quienes no compran por internet desconfía de la seguridad de las páginas web, mientras que un 22.1 % prefiere ver y probar el producto en persona.

Las razones para no usar servicios de almacenamiento en la nube o inteligencia artificial se asocian al desconocimiento, la falta de interés y la preocupación por la privacidad.

A pesar del avance, 2.8 % de los hogares aún no tienen dispositivos móviles para conectarse y cerca de 0.2 % sigue sin ningún servicio de telecomunicaciones, lo que representa unas 16 mil viviendas excluidas de la digitalización.

Así, el informe advierte que la transición tecnológica puede dejar rezagados a segmentos vulnerables si no se abordan las brechas de acceso, equipamiento y habilidades digitales en toda su dimensión.

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