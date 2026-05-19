Elecciones 2026: Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta

La derechista Keiko Fujimori (c), candidata a la Presidencia de Perú, habla este 17 de mayo de 2026, en una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Fuerza Popular inició oficialmente la convocatoria y registro de 100.000 ciudadanos que deseen ser personeros voluntarios de Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta el próximo y de junio. Esto a raíz de los cuestionamientos al sistema electoral generados por la narrativa de un supuesto “fraude”.

La campaña “Defensores del Perú” fue presentado por Keiko Fujimori en conferencia de prensa y afirmó que “apenas se confirmó el pase a la segunda vuelta, cientos de ciudadanos no partidarios, independientes, empezaron a contactarse con nosotros, a decir: ”Yo quiero ayudar, yo quiero cuidar el voto, yo quiero ser personero”"

PUBLICIDAD

Según la candidata presidencial, el objetivo de 100.000 voluntarios no obedece al apoyo a una candidatura -en particular la suya-, aunque el proceso de registro en la página web defensoresdelperu.pe indica específicamente que los personeros “aceptan recibir comunicaciones de Fuerza Popular y los términos del programa Defensores del Perú”.

Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta.

Los ciudadanos interesados deberán registrarse con su nombre, número de DNI y número de celular, y pueden elegir colaborar de tres formas: como personero el día de la elección, como apoyo logístico a los personeros, o como un ‘personero digital’ en redes sociales.

PUBLICIDAD

Personeros permitirán “asegurar el voto”, según Miguel Torres

Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, ya había adelantado la iniciativa de reclutamiento para personeros voluntarios el domingo pasado en conversación con Panorama.

El candidato fujimorista afirmó que el objetivo de la movilización a nivel nacional es que los 100.000 voluntarios “nos aseguren los resultados” en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

PUBLICIDAD

El dirigente explicó que esta convocatoria tiene como meta la cobertura de la “totalidad de las mesas de sufragio a nivel nacional”; para alcanzar ese objetivo, consideró indispensable movilizar a todos los ciudadanos voluntarios integrando personeros de mesa y coordinadores locales, con el fin de asegurar una cobertura total.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentarán en un debate organizado por el JNE el próximo 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a sectores críticos, el representante de la agrupación fujimorista sostuvo que existen “mesas bajo determinadas series técnicas” donde la vigilancia deberá ser absoluta para evitar cualquier tipo de anomalía procesal. Fuerza Popular plantea que “cada acta sea verificada por un representante del partido”, lo que, según su pronunciamiento, permitirá minimizar los márgenes de error u opacidad en el conteo.

PUBLICIDAD

JNE organizará dos debates en segunda vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la realización de los debates clave para la segunda vuelta presidencial en Perú: el encuentro de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se celebrará el 24 de mayo, mientras que el debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo, conforme informó la entidad electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que el Centro de Convenciones de Lima será la sede del debate presidencial. Por su parte, la sede central del organismo en Jesús María acogerá el debate técnico. Ambas agrupaciones han manifestado su disposición para dialogar y alcanzar consensos, tras la primera jornada de negociación realizada este jueves.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentarán en un debate organizado por el JNE el próximo 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú continúan negociaciones para definir la metodología y los moderadores de estos encuentros. Este proceso seguirá en coordinación directa y los avances serán comunicados oficialmente, precisó Burneo.

Con la firma previa del Pacto Ético Electoral por ambas agrupaciones, el JNE informó el compromiso asumido para garantizar un proceso transparente y la continuidad de las siguientes etapas de la campaña.

PUBLICIDAD