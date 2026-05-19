JNE defiende la fiesta con observadores internacionales: “Fue una actividad protocolar cultural sin bebidas alcohólicas”

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado oficial para responder a la investigación iniciada por la Contraloría General de la República sobre una recepción organizada el 9 de abril de 2026 —tres días antes de la primera vuelta electoral— en una hacienda del distrito de Surco, a la que asistieron observadores internacionales, funcionarios del sistema electoral peruano y el propio presidente del organismo, Roberto Burneo.

El JNE calificó el evento como una “actividad protocolar cultural” y precisó que tuvo un costo de S/ 23.800 para aproximadamente 100 personas, que incluyó una presentación cultural representativa del Perú y que no incluyó bebidas alcohólicas. “La contratación se realizó según los trámites administrativos correspondientes”, señaló el comunicado institucional.

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JNE confirmó caballos y espectáculo ‘cultural’

El programa dominical Panorama difundió imágenes del evento que mostraban un espectáculo con música criolla, danzas tradicionales y exhibiciones de caballos de paso, con los asistentes ubicados en mesas frente al escenario principal de la hacienda. El reportaje también mostró documentos de contratación en los que figuraba el concepto: “Servicio de alimentación para los observadores electorales internacionales en el marco de las Elecciones Generales 2026”, y estimó el costo total en más de S/ 25.000, con un valor aproximado de S/ 250 por cubierto.

La gerenta general del JNE, Gina Salazar, confirmó ante las cámaras del programa que la actividad contó con la presencia del presidente Burneo. “Sí, claro. El presidente es el anfitrión de esta actividad y claro que estuvo presente”, afirmó. También confirmó la asistencia de la jefa del Reniec, Carmen Velarde, y de representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque posteriormente surgieron versiones distintas desde ese organismo sobre la participación de sus funcionarios.

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Salazar explicó que la reunión no formó parte del cronograma oficial de capacitación de los observadores internacionales, pero la defendió por su valor informal: “Si bien no es una actividad oficial dentro del cronograma de capacitación, permite intercambiar comentarios, las impresiones que tienen estos altos funcionarios y representantes que vienen de los organismos internacionales”.

La Gerenta General del JNE confirma la asistencia de altos mandos del sistema electoral a una recepción privada con observadores internacionales. Esta investigación detalla el despliegue de recursos y la cercanía entre autoridades que deberían mantener su independencia. Panorama

La postura del JNE: protocolo, transparencia y sin alcohol

En su comunicado, el JNE subrayó que la participación de observadores internacionales es una práctica habitual en los procesos electorales democráticos y que contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. Precisó además que la actividad fue reservada y contó con restricciones de seguridad, dado que parte de los observadores invitados son funcionarios de alta investidura oficial, es decir, máximas autoridades electorales de sus respectivos países.

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El organismo también aclaró que al evento no solo asistieron observadores internacionales, sino también la representante del Reniec y miembros del Pleno y directivos del JNE, lo que le otorga —según la institución— un carácter más amplio que el de una simple recepción para visitantes extranjeros.

Sobre la investigación de la Contraloría, el JNE fue explícito: “Brindará toda la información requerida por la Contraloría General de la República, en el marco de la transparencia institucional”.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publica un comunicado sobre la reunión con observadores internacionales para las Elecciones Generales 2026 y su disposición a colaborar con la Contraloría General de la República. (JNE)

Observadores internacionales fiscalizado

El aspecto más polémico del caso no es el costo del evento ni su formato, sino la pregunta que formuló el experto Eduardo Herrera durante la emisión de Panorama: “¿Cuál es el sentido de neutralidad, de imparcialidad? ¿Cómo te fiscalizo si tú me invitas a comer antes de que se realice esta elección?”

La pregunta apunta al núcleo del debate: los observadores internacionales que asistieron al evento el 9 de abril emitieron posteriormente un informe en el que concluyeron que las elecciones se desarrollaron de manera organizada, pese a las dificultades logísticas registradas durante la jornada del 12 de abril. El reportaje de Panorama contrastó esas conclusiones con las incidencias documentadas en distintos locales de votación del país.

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Los observadores que asistieron a la recepción llegaron a Lima entre el 7 y el 8 de abril e incluían representantes de misiones europeas, centroamericanas y asiáticas acreditadas para supervisar el proceso electoral peruano.

Asistieron observadores internacionales, funcionarios del JNE, RENIEC y representantes de ONPE. (Composición: Infobae / Captura de video)

¿Qué investiga la Contraloría?

La Contraloría General de la República envió un oficio al presidente del JNE, Roberto Burneo, informando el inicio de un servicio de recopilación de información sobre el gasto de alimentación vinculado al evento. El documento precisa que un equipo acreditado del órgano de control tendrá acceso a la documentación correspondiente, aunque no detalla aún los datos específicos que se buscan obtener ni si la investigación podría derivar en un proceso formal de control posterior.

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El JNE no esperó a ser requerido formalmente y adelantó en su comunicado que cooperará con el proceso, en línea con su declarado compromiso con la transparencia institucional durante el período electoral.