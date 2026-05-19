Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

El exdirectivo 'celeste' señaló las estrategias que necesita el club para salir adelante tras estar cerca de la zona de descenso. (Video: Eddie Fleischman / Full Deporte)

Sporting Cristal atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente, ubicado cerca de la zona de descenso en el Torneo Apertura. El presente ha encendido la alarma en la hinchada, que exige cambios inmediatos en la directiva y el plantel, así como la llegada de refuerzos. Las críticas apuntan especialmente a Innova Sports, la empresa dueña del club, señalada por el mal manejo institucional y deportivo.

El expresidente Felipe Cantuarias se sumó a los cuestionamientos con un mensaje directo en el programa Full Deporte: “Hago un llamado de atención a Innova Sports de que ya basta de la incompetencia, la ineptitud y la arrogancia. Esto es consecuencia de años de malas decisiones”.

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En su análisis, Cantuarias diferenció los intereses financieros de Innova Sports de la realidad institucional del club. “A los accionistas les puede ir muy bien financieramente, pero al club no le va bien institucionalmente”, afirmó. Según el exdirigente, el clima de tensión generado por la mala relación entre la hinchada y la directiva afecta el rendimiento deportivo: “Es imposible tener resultados deportivos cuando el clima institucional no es el adecuado”.

Mencionó con nombre propio a Joel Raffo y Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales, accionistas de Innova Sports y responsables de la gestión actual. “¿Dónde está el señor Joel Raffo? ¿Dónde está el señor Carlos Gonzales? Se ocultan en su oficina y se ponen detrás de Julio César Uribe, que ha dado la cara y ha terminado siendo el escudero de gente que no se lo merece”, señaló.

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Joel Raffo asumió la presidencia de Sporting Cristal en setiembre del 2019, cuando Innova Sports compró el club a Backus - créditos: Lino Chipana

Felipe Cantuarias sobre las propuestas para que Sporting Cristal salga de la crisis

Ante la gravedad del momento, Felipe Cantuarias propuso tres medidas concretas para revertir la situación. En primer lugar, destacó la necesidad de promover la unidad: “Traigo a todos los dirigentes históricos, a todos los ídolos del club, a los líderes de la barra y les digo que de esta salimos todos juntos. La unidad es la primera medida y para eso se requiere liderazgo del presidente del club”.

Como segundo punto, el exmandatario pidió cambios profundos a nivel deportivo: “Reconocer los errores que se han cometido. Necesitamos un nuevo liderazgo deportivo en el club. Con todo el cariño y el respeto que tengo por Julio César Uribe, se ha equivocado demasiado, se ha comprometido demasiado y el día de hoy ha perdido credibilidad de todos. Gustavo Zevallos también se ha equivocado”.

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Por último, sugirió la creación de un comité consultivo conformado por referentes históricos para gestionar el área deportiva. “El club tiene que estar por encima de todo. No podemos permitir que el club esté peleando la baja. Innova debería ser el primero que convoque a los principales ídolos históricos y dirigentes históricos”, enfatizó. Para Cantuarias, la falta de apertura de la dirigencia actual —en especial la “arrogancia de ‘Chalaquita’ Gonzales y de Joel Raffo”— ha impedido la construcción de consensos.

El exfutbolista habló de la conversación con el presidente del cuadro 'rimense' por el duro presente en Liga 1 2026. (Video: Raúl Chávez)

Felipe Cantuarias sobre los puestos a reforzar en Sporting Cristal

En lo futbolístico, Felipe Cantuarias identificó con claridad los sectores más débiles del plantel actual, especialmente en defensa: “Sin duda necesitas reforzar la defensa. Está muy mal armado. No tienes un lateral derecho natural, no tienes un lateral izquierdo suplente”. Consideró que el armado del equipo fue deficiente, lo que ha dejado a Sporting Cristal vulnerable en la zona baja de la tabla.

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También solicitó la llegada de un volante central al estilo de Jorge Cazulo o Pedro Garay: “Los que sabemos de fútbol sabemos que el volante central hoy es el puesto principal en cualquier equipo, el equilibrio, y Cristal se equivoca dejando a Cazonatti, que no es un volante central”. El exdirigente remarcó la ausencia de un acompañante para Yoshimar Yotún, a quien calificó como “un jugadorazo”.

Sumó a la lista de pendientes la llegada de un delantero centro: “Obviamente ya lo del ‘9’ es recurrente”. Además, lamentó la falta de recambios por los costados: “Cristal siempre tenía piezas de recambio por los costados. Ahora no tienes a alguien que reemplace a Maxloren Castro ni al ‘Santi’ González. Entonces, pésimamente armado el plantel”.

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Cantuarias también criticó la sobrepoblación de volantes, lo que consideró una incoherencia en la planificación. Resaltó el caso de Ian Wisdom, joven formado en la cantera: “Le ponen un montón de jugadores encima para darle poca oportunidad de jugar, incoherencia total”.