Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo de 6.1 en Ica y reporte del IGP este 19 de mayo

El hecho también abrió el debate sobre si los vidrios instalados en estos establecimientos cumplen con las normas de seguridad permitidas, en un país con alta actividad sísmica como Perú .

Los vidrios de las ventanas del local KFC ubicado en el centro comercial Mega Plaza Ica terminaron rompiéndose a causa del sismo de 6.1, y los fragmentos habrían provocado cortes a una joven que se encontraba en el lugar. El incidente generó preocupación entre los ciudadanos, quienes cuestionan si los locales comerciales del centro comercial brindan las condiciones de seguridad adecuadas.

Alcalde de Ica, Carlos Reyes , confirma que la sede de la universidad UTP presenta daños estructurales por el sismo de 6.1 de hoy y está atento a los reportes de otros daños materiales en centros comerciales, colegios y mercados de la región.

Estudiantes de universidades y colegios relataron el susto que sufrieron cuando se presentó el sismo de 6.1 en Ica . Algunos indicaron que “se sintió horrible” ya que se encontraban en el cuarto piso de una universidad.

En el rubro de comunicación y señalización, Indeci recomienda incluir una linterna, una radio portátil a pilas, pilas adicionales, un silbato, una agenda con contactos de emergencia y útiles para escribir. La mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. La entidad también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en condiciones óptimas.

La lista contempla además artículos diferenciados según grupos poblacionales: para bebés e infantes, pañales, alimentos y biberones; para el adulto mayor, medicamentos específicos y productos de higiene personal; y para uso femenino, los productos de higiene correspondientes.

En materia de alimentación , la mochila debe contar con bebidas y alimentos no perecibles como agua embotellada, chocolate en barra, atún y comida enlatada. El botiquín de primeros auxilios debe incorporar algodón, alcohol, vendas y termómetro, mientras que se aconseja también guardar dinero en efectivo, de preferencia en monedas y billetes pequeños.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) detalla que la mochila de emergencia debe llevarse durante la evacuación y estar equipada con artículos esenciales que cubran diversas necesidades. En cuanto a higiene, debe contener gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, y paños húmedos. Para abrigo, se recomienda incluir prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.

El movimiento también generó alteraciones en la circulación vial, con restricciones de tráfico reportadas en varias zonas de Ica , situación que se sumó al estado de alerta generalizado entre los habitantes de la región.

En Ica , epicentro del sismo de 6.1, la población reaccionó de inmediato ante el fuerte movimiento telúrico. Las personas que se encontraban en centros comerciales abandonaron sus compras y salieron a las calles en busca de zonas seguras. “Estaba comiendo cuando pasó el sismo y dejé todo. Ya me comuniqué con mi familia”, relató uno de los afectados, testimonio que refleja la magnitud de la conmoción vivida en la ciudad.

Ante este escenario, el titular del IGP recomendó a la población adoptar medidas preventivas, prepararse ante posibles nuevos eventos sísmicos y mantener a la mano la mochila de emergencia.

Tavera explicó que precisamente esa profundidad determinó las características del movimiento: al tratarse de un sismo relativamente profundo, generó movimientos de tipo ondulatorio que se propagaron hasta la región de Arequipa , aunque en las zonas más alejadas del epicentro se percibió de manera leve. En Lima , en cambio, los habitantes sintieron una sacudida de mayor intensidad.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP) , Hernando Tavera , informó que el sismo registrado tuvo una magnitud de 6.1, con epicentro en la zona continental de Ica . El movimiento se produjo a las 12:57 y alcanzó una profundidad de 81 kilómetros.

18:14 hs

Usuarios reportan el sismo de 6.1 en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este martes a las 12:57 horas con epicentro a 41 km al sur de Ica. Ciudadanos de distintos distritos de Lima y del sur del país compartieron sus experiencias en tiempo real, confirmando que el movimiento telúrico se sintió en un amplio radio del territorio nacional.

“Vaya susto, parecía que nunca terminaba”, escribió uno de los usuarios, reflejando la sensación de duración prolongada que caracteriza a los sismos de foco intermedio como el de hoy, cuya profundidad de 81 km permite que las ondas se propaguen a mayor distancia. Otro usuario destacó haber recibido una alerta de sismo un minuto antes de que ocurriera el movimiento, en referencia al sistema de alerta temprana disponible en dispositivos Android.

Desde Lima, los reportes confirmaron que el temblor se percibió con intensidad leve en distritos como San Borja y con mayor fuerza en Carabayllo, en el cono norte de la capital. En el sur chico, la situación fue más intensa: “Horrible en San Vicente de Cañete”, reportó un ciudadano de esa provincia, ubicada a menor distancia del epicentro que la capital.