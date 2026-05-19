Sismo de magnitud 6.1 estremece Ica: Defensa Civil ya activó evaluación de daños en distritos y provincia

Residentes observan los daños en calles y viviendas de adobe en Ica, luego de un fuerte sismo el 19 de mayo, con vehículos de emergencia llegando al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mediodía del martes 19 de mayo, la tranquilidad de Ica se vio interrumpida por un potente temblor. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó que un sismo de magnitud 6.1 impactó la región, con epicentro ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad y a una profundidad de 81 kilómetros.

El evento, que ocurrió a las 12:57 horas, fue percibido con intensidad VI en la escala modificada de Mercalli, de acuerdo con el reporte oficial difundido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

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El movimiento telúrico no solo alarmó a los habitantes de Ica, sino que también se sintió en zonas aledañas como Lima y la región Arequipa, según declaraciones de Hernando Tavera, presidente del IGP.

“Se ha sentido el evento desde la región Lima hasta la parte norte de la región Arequipa. Es un sismo de profundidad intermedia, 81 kilómetros debajo de la región Ica”, detalló el funcionario, subrayando la magnitud del fenómeno. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también reportó el temblor, aunque registró una magnitud levemente inferior, de 5.9.

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En los primeros minutos tras el sismo, escenas de incertidumbre se vivieron en centros comerciales y calles de la ciudad. Testimonios recogidos por medios locales relataron cómo los ciudadanos, muchos de ellos en actividades cotidianas, salieron rápidamente a espacios abiertos buscando resguardo. “Estaba comiendo. Hemos dejado todo”, narró una madre de familia entrevistada por RPP Noticias.

No se reportaron víctimas mortales, pero sí varios heridos, así como daños materiales en infraestructuras clave como la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y un conocido centro comercial de la ciudad, según indicó el alcalde provincial, Carlos Reyes.

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El sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica dejó a su paso múltiples daños en infraestructuras, incluyendo aulas, locales comerciales y edificios residenciales, afectando gravemente la región costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Defensa Civil despliega acciones para evaluar daños en Ica

La reacción de las autoridades fue inmediata. Defensa Civil inició la recopilación de información sobre el impacto del sismo en la población y la infraestructura de Ica y sus distritos.

El alcalde Carlos Reyes informó que los equipos técnicos se movilizaron a los puntos afectados para realizar una evaluación exhaustiva de los daños.

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“Estamos en proceso de recopilación de la información. Según el reporte que hemos recibido preliminarmente, se han registrado daños en los techos de la Universidad Tecnológica del Perú y en un centro comercial. Los inspectores de Defensa Civil se encuentran allí para hacer una evaluación más exhaustiva”, afirmó la autoridad local.

El monitoreo de las condiciones de edificaciones y la verificación del estado de las vías forman parte de las primeras tareas desplegadas.

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Sin riesgo de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) difundió el Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1, en el que descartó la generación de un tsunami en el litoral peruano.

“No genera tsunami en el litoral peruano”, enfatizó la entidad en su comunicado, reforzando la tranquilidad sobre ese posible riesgo y recomendando consultar únicamente fuentes oficiales para información actualizada.

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El Perú se ubica en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos. Los especialistas del IGP reiteraron que no existe tecnología capaz de predecir con exactitud el momento de un sismo. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que la población adopte medidas de prevención y siga las recomendaciones de las autoridades.