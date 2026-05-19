Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños en universidades, caída parcial de la Catedral y alertas por deslizamientos en dunas

INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) activó su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de forma inmediata tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este martes 19 de mayo a las 12:57 horas, con epicentro a 41 km al sur de Ica y una profundidad de 81 km, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento alcanzó una intensidad VI en la escala de Mercalli en la ciudad de Ica y se sintió en varias regiones del país, incluidas Lima, Huancavelica y Cañete.

El general Luis Vásquez Guerrero, jefe del INDECI, confirmó en declaraciones a RPP Noticias que hasta el momento no se han registrado víctimas fatales ni personas con afectación grave a su salud. “Gracias a Dios no ha habido ningún reporte que haya afectado la vida o la salud de las personas”, señaló el oficial, aunque precisó que sí existen reportes preliminares de daños en estructuras que están siendo evaluados por los equipos de campo.

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Colapso parcial en la Catedral de Ica generó preocupación

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

Uno de los daños más visibles ocurrió en la Catedral de Ica, donde parte de la cúpula terminó desplomándose tras el movimiento sísmico. Imágenes difundidas desde el centro de la ciudad mostraron restos de la estructura sobre el suelo y desprendimientos adicionales en una edificación considerada patrimonio histórico.

Según el reporte difundido desde la zona, el recinto permanecía cerrado antes del sismo; sin embargo, el deterioro de la estructura elevó la preocupación entre los vecinos y transeúntes que continuaban circulando cerca del lugar. El inmueble se encontraba bajo conservación del Ministerio de Cultura.

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El informe preliminar advirtió además sobre el riesgo de nuevos desprendimientos ante posibles réplicas. Hasta ese momento, personal de Defensa Civil todavía no llegaba al área afectada, mientras ciudadanos permanecían alrededor del perímetro observando los daños ocasionados por el temblor.

Universidades y centros comerciales reportaron daños estructurales

Un sismo de magnitud 6.1, con epicentro en Ica, Perú, generó alarma en la población. Este video muestra los daños materiales reportados, incluyendo el colapso de techos y estructuras en la Universidad UTP, además de cortes en el suministro eléctrico y las comunicaciones en la región | Canal N

El sismo también provocó afectaciones en distintas instituciones educativas de Ica. La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) registró daños en parte de sus instalaciones, según confirmó el jefe del INDECI, general Luis Vásquez Guerrero, en declaraciones a RPP Noticias.

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A esta situación se sumaron reportes procedentes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNSLG). Diversas facultades de la ciudad universitaria presentaron daños luego del movimiento telúrico. La institución suspendió sus clases mientras se desarrollan las evaluaciones de seguridad correspondientes.

En centros comerciales también se reportaron incidentes. Desde Mega Plaza Ica, usuarios difundieron imágenes de productos caídos, vidrios rotos y daños en establecimientos comerciales. En el local de KFC, varias ventanas terminaron destruidas debido al movimiento sísmico y los fragmentos de vidrio habrían provocado cortes a una joven, según reportes ciudadanos difundidos tras la emergencia.

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Otro de los establecimientos afectados fue Dólar City, ubicado dentro del mismo centro comercial, donde se registraron desprendimientos y daños en parte del local. Estos hechos generaron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y resistencia de algunas estructuras comerciales frente a movimientos telúricos de gran intensidad.

Derrumbes y deslizamientos afectaron carreteras y zonas altas

Se reportó caída de piedras y afectaciones en tramos de la vía Los Libertadores, en Pisco. (Composición: Infobae)

En paralelo a los daños urbanos, distintas localidades reportaron afectaciones en carreteras y áreas cercanas a cerros. La Municipalidad Distrital de Huáncano, en la provincia de Pisco, informó sobre derrumbes, caída de piedras y daños en canales de riego luego del sismo.

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El municipio indicó que varios tramos de la vía Los Libertadores quedaron comprometidos por el desprendimiento de material desde laderas y zonas elevadas. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las inspecciones de seguridad.

La comuna pidió a los conductores circular con extrema precaución y evitar detenerse cerca de cerros o pendientes inestables. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y conservar lista la mochila de emergencia.

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El sismo también provocó movimientos de arena en varias zonas desérticas de Ica. Usuarios difundieron imágenes y videos donde se observa el deslizamiento de grandes cantidades de arena en dunas cercanas a sectores turísticos de la región, situación que generó preocupación entre residentes y visitantes que se encontraban en esos espacios al momento del temblor.

Usuarios reportaron caída de arena y movimientos en zonas de dunas tras el fuerte temblor. Autoridades recomiendan evitar áreas inestables ante posibles réplicas. Roger García

En Huaytará, localidad perteneciente a Huancavelica pero ubicada cerca de Ica, usuarios reportaron deslizamientos de tierra en sectores próximos a cerros. Habitantes de la zona señalaron que el sismo se percibió con gran intensidad, lo que incrementó la preocupación por posibles nuevos derrumbes.

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Las recomendaciones del INDECI para la población

El jefe del INDECI aprovechó su intervención en la multiplataforma de RPP para lanzar un llamado directo a la ciudadanía. Vásquez Guerrero subrayó que los sismos no tienen fecha ni hora predecible, por lo que la preparación permanente es la única respuesta efectiva.

“Debemos estar siempre con la mochila de emergencia y la caja de reserva. Tenemos que tener el plan familiar para poder ensayarlo en casa, en el trabajo y en el colegio", afirmó el general, quien recordó además que el próximo 29 de mayo a las 10:00 horas se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro, una jornada en la que convocó a toda la población e instituciones educativas a participar de forma activa.

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“Ante un evento sísmico, siempre mantengan la calma”, concluyó Vásquez Guerrero, reiterando que la serenidad y la preparación previa son los factores que marcan la diferencia entre una respuesta efectiva y una emergencia descontrolada.

El IGP continúa monitoreando la actividad sísmica posterior al evento y advierte sobre la posibilidad de réplicas en las próximas horas. La población de Ica y las regiones aledañas debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales del organismo en ultimosismo.igp.gob.pe y a los reportes del INDECI a través de sus canales institucionales.