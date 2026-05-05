¿Cuándo es el siguiente feriado largo en Perú? Llega con tres días libres antes de julio

El siguiente fin de semana largo será de tres días. - Crédito Mincetur

Los trabajadores privados y públicos han aprovechado el feriado del viernes 1 de mayo, ya sea para descansar con tres días libres seguidos (el feriado, el sábado y domingo) o trabajando ese viernes y cobran el triple por la jornada.

Pero estos no tendrán que esperar más para el siguiente día feriado, el cual llegará en poco más de un mes, el próximo domingo 7 de junio. Sin embargo, en gran parte los empleados no podrán disfrutarlo, dado que ya es un día de descanso en varias empresas y en el sector público.

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Pero el siguiente en llegar no demorará: el feriado del lunes 29 de junio vendrá como feriado largo, ya que se junta con el sábado 27 y domingo 28 de ese mes. Sin embargo, este será último fin de semana largo en un tiempo, dado que los trabajadores recién verán un descanso de tres días en Navidad: el viernes 25 de diciembre, feriado, junto a los sábado 26 y domingo 27.

Perú tiene 16 feriado este año, pero solo tuvo un día no laborable. - Crédito Andina

Los feriados y fines de semana largo de este año.

Perú cuenta con 16 días feriados. Si bien había un proyecto para aprobar el número 17, en octubre, este no se concretó y solo se aprobó como día no laborable y solo en la región de Piura.

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Así, esta es la lista consolidada de feriados y fines de semana largo este 2026:

Jueves 1 de enero: Año nuevo. Ya pasó Jueves 2 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 3 de abril: Semana Santa. Ya pasó Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo. Con fin de semana largo que incluye sábado 2 y domingo 3 de mayo. Ya pasó Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Este es el siguiente Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo. Con fin de semana largo que incluye el sábado 27 y domingo 28 de junio. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú Martes 28 de julio: Fiestas Patrias Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Viernes 25 de diciembre: Navidad. Con fin de semana largo que incluye el sábado 26 y domingo 27 de diciembre.

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

No aprobaron días no laborables en 2026

El gobierno de José María Balcázar aún no ha aprobado los días no laborables este año. Para una muestra, estas fechas se han aprobado siempre con al menos un mes de anticipación al feriado del 1 de mayo en los últimos años, desde el 2022. Así fue en cada año:

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El 1 de abril de 2022 , se decretaron siete días no laborables para este año, empezando por el lunes 2 de mayo

El 29 de diciembre de 2022 se decretaron siete días no laborables para el 2023 y uno para el 2024. Tenían el día viernes 28 de abril de 2023 para crear un fin de semana más largo para el feriado del lunes 1 de mayo

El jueves 1 de febrero de 2024 se decretaron siete días no laborables para ese año, pero en este caso esto no incluía un día no laborable alrededor del 1 de mayo, que caíga miércoles

Perú tendría un nuevo día no laborable, pero solo aplicable para una región. - Crédito Andina

Finalmente, el 3 de abril de 2025 se decretarin tan solo dos día no laborables par todo el año, y uno para el 2026 (el viernes 2 de enero). En este caso sí se declaró el viernes 2 de mayo de 2024 como no laborable

Este año 2026, aún no se ha dado una nueva norma que declare días no laborables, además del pasado 2 de enero, para hacer ‘puentes festivos’ con otras fechas.