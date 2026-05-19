Sebastián Britos se sincera sobre su salida y la de Jorge Fossati en Universitario: “Me dolió mucho. No se le valoró”

El arquero uruguayo dejó la 'U' a fines del 2025 tras el tricampeonato. Créditos: Hablemos de Max / X.

En la antesala del partido clave entre Universitario de Deportes y Nacional por la Copa Libertadores 2026, Sebastián Britos, exarquero del conjunto crema, recordó su salida del club a finales de 2025 tras conquistar el tricampeonato nacional.

En diálogo con el programa Hablemos de Max, Britos admitió que su partida de Ate le afectó en lo personal, ya que consideraba que aún podía seguir aportando a la institución, incluso con 38 años.

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“Sí, me costó un poco. Me costó. Sí, claro. Dolió porque sentía que tenía larga vida todavía en el club, que me quedaba por dar, tenía cosas por dar y tenía la energía, tenía las ganas de seguir, de quedarme. Pero así se dio”, relató.

Pese a esa salida y a estar en la recta final de su carrera, el actual guardameta de Peñarol no descarta un regreso a Universitario. “Sí, tengo ganas. Yo no le cerré la puerta. Siento que no fue un ciclo cerrado para mí. Siento que me queda algo más por disfrutar”, aseguró.

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Sebastián Britos se sincera sobre su salida y la de Jorge Fossati en Universitario.

Su opinión sobre la salida de Fossati

Por otro lado, Sebastián Britos se refirió a la salida del entrenador Jorge Fossati, quien dejó Universitario de Deportes a pesar de tener contrato vigente, debido a desacuerdos con la directiva encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco en ese momento.

“Yo no sé lo que pasó realmente. Hay cosas como todo. Hay cosas que yo les puedo contar públicamente que internamente no las voy a contar nunca. No sé cómo fue que pasó realmente internamente”, comentó.

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Aunque Britos no conoce todos los detalles, resaltó el impacto de Fossati en el club y señaló que la dirigencia no le dio el reconocimiento necesario para continuar con el proyecto iniciado en 2023.

“Lo que sí se hizo en todo, que Jorge fue el pilar fundamental y es la raíz del tricampeonato, es donde todo se gestó. Jorge fue el que le fue dando identidad al equipo y el que la gente se empezó a sentir identificada con este plantel y que a raíz de todo eso vinieron los títulos, vinieron las cosas buenas. Yo creo que no se lo valoró a Jorge desde adentro. No se lo valoró desde adentro”, finalizó.

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El arquero uruguayo habló de la partida del técnico por decisión de Universitario. Créditos: Hablemos de Max / X.

Universitario va por la hazaña ante Nacional

Universitario de Deportes disputará este miércoles 20 de mayo un partido determinante ante Nacional de Uruguay por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, clave para las aspiraciones de ambos equipos, se jugará a las 17:00 horas de Perú (19:00 horas de Uruguay).

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, señal con derechos para Perú y Sudamérica, mientras que quienes prefieran el streaming podrán seguir el partido en vivo a través de Disney+, plataforma disponible para suscriptores.

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El equipo dirigido por Héctor Cúper llega a este compromiso con margen mínimo, tras la derrota 2-1 sufrida frente a Coquimbo Unido en Chile. Universitario mantiene opciones matemáticas de clasificación a octavos de final, aunque depende de una combinación de resultados en las dos últimas jornadas.

A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

El primer objetivo es claro: Universitario debe vencer a Nacional para seguir con vida en el torneo. Si logra ese triunfo y, en paralelo, Coquimbo Unido derrota a Deportes Tolima, el elenco ‘crema’ dependerá de sí mismo: una victoria ante Tolima en la última fecha le aseguraría el pase a la siguiente ronda como segundo del grupo.

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Existe otro escenario favorable: si Universitario supera a Nacional y Tolima empata con Coquimbo Unido, los ‘merengues’ quedarían a un punto del conjunto colombiano y podrían superarlo en la jornada final.

Un empate ante Nacional mantendría a Universitario con posibilidades, aunque necesitaría ganar la última fecha y depender de un triunfo de Coquimbo sobre Tolima en la fecha 5.

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En caso de derrota frente a Nacional, la ‘U’ quedará automáticamente eliminado, sin chances matemáticas de alcanzar los octavos de final, independientemente de otros marcadores del grupo.