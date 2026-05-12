El ceviche no entra al top 10 mundial de platos con pescado de agua salada de TasteAtlas: dos recetas peruanas lo superan

En Perú, la cocina marina mantiene una presencia constante en rankings internacionales y guías gastronómicas. Sin embargo, una reciente clasificación mundial centrada en platos elaborados con pescado de agua salada abrió un debate distinto: el ceviche no figura entre las diez primeras posiciones. La lista, publicada por la plataforma gastronómica TasteAtlas, ubicó otras preparaciones peruanas en lugares más altos y desplazó al plato bandera hasta el puesto 41.
La mejor ubicación peruana dentro de la clasificación corresponde a los anticuchos de pescado, situados en el quinto puesto mundial. Según la descripción difundida por TasteAtlas, el plato consiste en brochetas de pescado blanco marinadas con ajo, pimentón, sal, vinagre, jugo de limón, aceite, comino y pimienta negra. Luego del aderezo, el pescado se corta en cubos y pasa a la parrilla.
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La plataforma indica que la preparación suele acompañarse con papas cocidas, lechuga, maíz y salsa de ají amarillo. También menciona el uso de rodajas de limón como complemento al momento del servicio.
En el sexto lugar aparece el tiradito, otra preparación peruana vinculada al pescado crudo. TasteAtlas describe este plato como láminas finas de pescado frío acompañadas por verduras picadas y culantro, todo cubierto con jugo de limón poco antes del consumo. La publicación marca una diferencia con el ceviche: el pescado del tiradito permanece crudo porque el cítrico no actúa durante largos periodos.
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La descripción también señala que algunos cocineros agregan cebolla, jalapeños encurtidos, maíz cocido o incluso hojuelas de papa. Además, sostiene que la frescura del pescado y el uso de un cuchillo preciso resultan esenciales para la preparación del tiradito.
Japón domina los primeros lugares del ranking
Los cuatro primeros puestos del listado pertenecen a preparaciones japonesas e indonesias. El primer lugar quedó en manos del otoro nigiri sushi de Japón. La segunda posición corresponde al chutoro nigiri sushi y la tercera al maguro nigiri sushi, también de origen japonés.
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En el cuarto puesto figura el batagor de Indonesia. Después aparecen los anticuchos de pescado y el tiradito de Perú. Más abajo ingresan platos de Escocia, Grecia y nuevamente Japón.
Dentro de los diez primeros también figuran el cullen skink de Escocia, el bakaliaros de Grecia, el tekkadon japonés y el hamachi nigiri sushi.
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La presencia japonesa domina gran parte de la clasificación. El ranking incluye otras preparaciones como buri nigiri sushi, saba zushi, iwashi nigiri sushi, himono y black miso cod.
El ceviche aparece lejos de las primeras posiciones
El ceviche de lenguado ocupa el puesto 41 de la lista general. La ubicación llamó la atención debido al reconocimiento internacional que el plato consiguió durante los últimos años. Pese a ello, la plataforma colocó por delante varias recetas europeas y asiáticas basadas en bacalao, sushi y pescado a la parrilla.
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La clasificación incluye además otros platos peruanos fuera del top 10. Entre ellos aparecen el sudado de pescado, pescado a lo macho, chinguirito y chupe de pescado.
México también logró presencia en la lista con el pescado zarandeado y el huachinango a la veracruzana. Ecuador ingresó con el encebollado, mientras Chile figura con la corvina al horno. Argentina aparece con la dorada a la parrilla.
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Después de Japón, Portugal y España concentran una gran cantidad de platos dentro de la clasificación mundial. Portugal aparece con recetas como bacalhau à lagareiro, bacalhau à brás, bacalhau com broa, arroz de tamboril y sopa de cação.
España también registra varias menciones con kokotxas, bacalao al pil-pil, marmitako, boquerones fritos y rodaballo a la gallega.
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El ranking incorpora además platos de Jamaica, Italia, Dinamarca, Croacia, Noruega, Filipinas, India y Senegal. Entre las preparaciones incluidas destacan fish and chips de Inglaterra, tuna tartare de Estados Unidos y thieboudienne de Senegal.
La publicación de TasteAtlas reúne así una selección amplia de recetas marinas tradicionales y contemporáneas, con predominio de platos japoneses y europeos, mientras Perú consigue presencia destacada gracias a los anticuchos de pescado y el tiradito.
Lista completa
- Otoro nigiri sushi — Japón
- Chutoro nigiri sushi — Japón
- Maguro nigiri sushi - Japón
- Batagor — Indonesia
- Anticuchos de pescado — Perú
- Tiradito — Perú
- Cullen Skink — Escocia
- Bakaliaros — Grecia
- Tekkadon — Japón
- Hamachi nigiri sushi — Japón
- Chamchi gimbap — Corea del Sur
- Bacalhau à lagareiro — Portugal
- Encebollado — Ecuador
- Buri nigiri sushi — Japón
- Bacalhau à brás — Portugal
- Kokotxas — España
- Tuna Tartare — EE. UU.
- Sole meunière — Francia
- Bacalhau com broa — Portugal
- Marides tiganites — Grecia
- Kibbeling - Países Bajos
- Bacalhau com natas — Portugal
- Pescado zarandeado — México
- Espetos — España
- Corvina al horno — Chile
- Bacalhau — Portugal
- Saba zushi — Japón
- Daing na bangus — Filipinas
- Baccalà mantecato — Italia
- Cod fish and chips — Inglaterra
- Bacalao al pil-pil — España
- Nethili 65 — India
- Bake and Shark — Trinidad y Tobago
- Haddock fish and chips — Reino Unido
- Croquetas de bacalao — España
- Sudado de pescado — Perú
- Brudet — Croacia
- Sarde a beccafico — Italia
- Pescado a lo macho — Perú
- Poisson à la bordelaise — Francia
- Ceviche de lenguado — Perú
- Godeungeo gui — Corea del Sur
- Sardinhas assadas — Portugal
- Escovitch fish — Jamaica
- Sayadieh — Líbano
- Tapado de pescado — Honduras
- Ankimo — Japón
- Fisherman’s pie — Inglaterra
- Samke harra — Líbano
- Pataniscas — Portugal
- Fiskur og franskar — Islandia
- Frittelle di baccalà — Italia
- Iwashi nigiri sushi — Japón
- Kippers — Reino Unido
- Ackee and saltfish — Jamaica
- Soupe de poisson à la rouille — Francia
- New Zealand Fish and Chips — Nueva Zelanda
- Fish and chips — Inglaterra
- Arroz de tamboril — Portugal
- Hamsi tava — Turquía
- Finnan Haddie — Escocia
- Ambot tik — India
- Chinguirito — Perú
- Huachinango a la Veracruzana — México
- Marmitako — España
- Bacalhau à Gomes de Sá — Portugal
- Fiskefrikadeller — Dinamarca
- Bacalao a la Vizcaína — España
- Chupe de pescado — Perú
- Lekkerbekje — Países Bajos
- Sambal Stingray — Singapur
- Antzougia — Grecia
- Boquerones fritos — España
- Grouper sandwich — Estados Unidos
- Pesce spada alla siciliana — Italia
- Samak mashwi — Egipto
- Açorda de bacalhau — Portugal
- Himono — Japón
- Stekt fisk — Noruega
- Plaice fish and chips — Inglaterra
- Acqua pazza — Italia
- Thieboudienne — Senegal
- Rødspættefilet — Dinamarca
- Gregada — Croacia
- Brown stew fish — Jamaica
- Bajan Macaroni Pie and Flying Fish — Barbados
- Saltfish buljol — Trinidad y Tobago
- Jamaican steamed fish — Jamaica
- Sopa de cação — Portugal
- Bocartes en cazuela — España
- Dorada a la parrilla — Argentina
- Keropok lekor — Malasia
- Kinilaw — Filipinas
- Black Miso Cod — Japón
- Stegt rødspætte — Dinamarca
- Skate fish and chips — Inglaterra
- Spigola al forno — Italia
- Sursild — Noruega
- Rodaballo a la gallega — España
- Bourdeto — Grecia