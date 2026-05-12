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El ceviche no entra al top 10 mundial de platos con pescado de agua salada de TasteAtlas: dos recetas peruanas lo superan

Japón dominó los primeros lugares del listado con distintas variedades de nigiri sushi, mientras Perú consiguió presencia con varias recetas tradicionales

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TasteAtlas publicó un ranking mundial de 100 platos elaborados con pescado de agua salada. Composición: Infobae
TasteAtlas publicó un ranking mundial de 100 platos elaborados con pescado de agua salada. Composición: Infobae

En Perú, la cocina marina mantiene una presencia constante en rankings internacionales y guías gastronómicas. Sin embargo, una reciente clasificación mundial centrada en platos elaborados con pescado de agua salada abrió un debate distinto: el ceviche no figura entre las diez primeras posiciones. La lista, publicada por la plataforma gastronómica TasteAtlas, ubicó otras preparaciones peruanas en lugares más altos y desplazó al plato bandera hasta el puesto 41.

La mejor ubicación peruana dentro de la clasificación corresponde a los anticuchos de pescado, situados en el quinto puesto mundial. Según la descripción difundida por TasteAtlas, el plato consiste en brochetas de pescado blanco marinadas con ajo, pimentón, sal, vinagre, jugo de limón, aceite, comino y pimienta negra. Luego del aderezo, el pescado se corta en cubos y pasa a la parrilla.

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La plataforma indica que la preparación suele acompañarse con papas cocidas, lechuga, maíz y salsa de ají amarillo. También menciona el uso de rodajas de limón como complemento al momento del servicio.

En el sexto lugar aparece el tiradito, otra preparación peruana vinculada al pescado crudo. TasteAtlas describe este plato como láminas finas de pescado frío acompañadas por verduras picadas y culantro, todo cubierto con jugo de limón poco antes del consumo. La publicación marca una diferencia con el ceviche: el pescado del tiradito permanece crudo porque el cítrico no actúa durante largos periodos.

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La descripción también señala que algunos cocineros agregan cebolla, jalapeños encurtidos, maíz cocido o incluso hojuelas de papa. Además, sostiene que la frescura del pescado y el uso de un cuchillo preciso resultan esenciales para la preparación del tiradito.

Japón domina los primeros lugares del ranking

Primer plano de nigiris de sushi de atún y salmón sobre una bandeja de madera. Se ven nueve nigiris rojos y nueve naranjas, con wasabi, jengibre y palillos.
Una selección de nigiris frescos de atún y salmón se alinea elegantemente sobre una bandeja de madera, complementados con wasabi y jengibre encurtido, listos para ser disfrutados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro primeros puestos del listado pertenecen a preparaciones japonesas e indonesias. El primer lugar quedó en manos del otoro nigiri sushi de Japón. La segunda posición corresponde al chutoro nigiri sushi y la tercera al maguro nigiri sushi, también de origen japonés.

En el cuarto puesto figura el batagor de Indonesia. Después aparecen los anticuchos de pescado y el tiradito de Perú. Más abajo ingresan platos de Escocia, Grecia y nuevamente Japón.

Dentro de los diez primeros también figuran el cullen skink de Escocia, el bakaliaros de Grecia, el tekkadon japonés y el hamachi nigiri sushi.

La presencia japonesa domina gran parte de la clasificación. El ranking incluye otras preparaciones como buri nigiri sushi, saba zushi, iwashi nigiri sushi, himono y black miso cod.

El ceviche aparece lejos de las primeras posiciones

Plato blanco con ceviche peruano, mostrando trozos de pescado blanco, cebolla morada, ají amarillo en juliana, cilantro fresco, camote naranja y maíz.
Un fresco ceviche peruano se presenta en un plato blanco con trozos de pescado, cebolla roja, ají amarillo, cilantro, camote y maíz, en el ambiente luminoso de un restaurante limeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche de lenguado ocupa el puesto 41 de la lista general. La ubicación llamó la atención debido al reconocimiento internacional que el plato consiguió durante los últimos años. Pese a ello, la plataforma colocó por delante varias recetas europeas y asiáticas basadas en bacalao, sushi y pescado a la parrilla.

La clasificación incluye además otros platos peruanos fuera del top 10. Entre ellos aparecen el sudado de pescado, pescado a lo macho, chinguirito y chupe de pescado.

México también logró presencia en la lista con el pescado zarandeado y el huachinango a la veracruzana. Ecuador ingresó con el encebollado, mientras Chile figura con la corvina al horno. Argentina aparece con la dorada a la parrilla.

Después de Japón, Portugal y España concentran una gran cantidad de platos dentro de la clasificación mundial. Portugal aparece con recetas como bacalhau à lagareiro, bacalhau à brás, bacalhau com broa, arroz de tamboril y sopa de cação.

España también registra varias menciones con kokotxas, bacalao al pil-pil, marmitako, boquerones fritos y rodaballo a la gallega.

El ranking incorpora además platos de Jamaica, Italia, Dinamarca, Croacia, Noruega, Filipinas, India y Senegal. Entre las preparaciones incluidas destacan fish and chips de Inglaterra, tuna tartare de Estados Unidos y thieboudienne de Senegal.

La publicación de TasteAtlas reúne así una selección amplia de recetas marinas tradicionales y contemporáneas, con predominio de platos japoneses y europeos, mientras Perú consigue presencia destacada gracias a los anticuchos de pescado y el tiradito.

Lista completa

Tiradito
Tiradito - Gemini
  1. Otoro nigiri sushi — Japón
  2. Chutoro nigiri sushi — Japón
  3. Maguro nigiri sushi - Japón
  4. Batagor — Indonesia
  5. Anticuchos de pescado — Perú
  6. Tiradito — Perú
  7. Cullen Skink — Escocia
  8. Bakaliaros — Grecia
  9. Tekkadon — Japón
  10. Hamachi nigiri sushi — Japón
  11. Chamchi gimbap — Corea del Sur
  12. Bacalhau à lagareiro — Portugal
  13. Encebollado — Ecuador
  14. Buri nigiri sushi — Japón
  15. Bacalhau à brás — Portugal
  16. Kokotxas — España
  17. Tuna Tartare — EE. UU.
  18. Sole meunière — Francia
  19. Bacalhau com broa — Portugal
  20. Marides tiganites — Grecia
  21. Kibbeling - Países Bajos
  22. Bacalhau com natas — Portugal
  23. Pescado zarandeado — México
  24. Espetos — España
  25. Corvina al horno — Chile
  26. Bacalhau — Portugal
  27. Saba zushi — Japón
  28. Daing na bangus — Filipinas
  29. Baccalà mantecato — Italia
  30. Cod fish and chips — Inglaterra
  31. Bacalao al pil-pil — España
  32. Nethili 65 — India
  33. Bake and Shark — Trinidad y Tobago
  34. Haddock fish and chips — Reino Unido
  35. Croquetas de bacalao — España
  36. Sudado de pescado — Perú
  37. Brudet — Croacia
  38. Sarde a beccafico — Italia
  39. Pescado a lo macho — Perú
  40. Poisson à la bordelaise — Francia
  41. Ceviche de lenguado — Perú
  42. Godeungeo gui — Corea del Sur
  43. Sardinhas assadas — Portugal
  44. Escovitch fish — Jamaica
  45. Sayadieh — Líbano
  46. Tapado de pescado — Honduras
  47. Ankimo — Japón
  48. Fisherman’s pie — Inglaterra
  49. Samke harra — Líbano
  50. Pataniscas — Portugal
  51. Fiskur og franskar — Islandia
  52. Frittelle di baccalà — Italia
  53. Iwashi nigiri sushi — Japón
  54. Kippers — Reino Unido
  55. Ackee and saltfish — Jamaica
  56. Soupe de poisson à la rouille — Francia
  57. New Zealand Fish and Chips — Nueva Zelanda
  58. Fish and chips — Inglaterra
  59. Arroz de tamboril — Portugal
  60. Hamsi tava — Turquía
  61. Finnan Haddie — Escocia
  62. Ambot tik — India
  63. Chinguirito — Perú
  64. Huachinango a la Veracruzana — México
  65. Marmitako — España
  66. Bacalhau à Gomes de Sá — Portugal
  67. Fiskefrikadeller — Dinamarca
  68. Bacalao a la Vizcaína — España
  69. Chupe de pescado — Perú
  70. Lekkerbekje — Países Bajos
  71. Sambal Stingray — Singapur
  72. Antzougia — Grecia
  73. Boquerones fritos — España
  74. Grouper sandwich — Estados Unidos
  75. Pesce spada alla siciliana — Italia
  76. Samak mashwi — Egipto
  77. Açorda de bacalhau — Portugal
  78. Himono — Japón
  79. Stekt fisk — Noruega
  80. Plaice fish and chips — Inglaterra
  81. Acqua pazza — Italia
  82. Thieboudienne — Senegal
  83. Rødspættefilet — Dinamarca
  84. Gregada — Croacia
  85. Brown stew fish — Jamaica
  86. Bajan Macaroni Pie and Flying Fish — Barbados
  87. Saltfish buljol — Trinidad y Tobago
  88. Jamaican steamed fish — Jamaica
  89. Sopa de cação — Portugal
  90. Bocartes en cazuela — España
  91. Dorada a la parrilla — Argentina
  92. Keropok lekor — Malasia
  93. Kinilaw — Filipinas
  94. Black Miso Cod — Japón
  95. Stegt rødspætte — Dinamarca
  96. Skate fish and chips — Inglaterra
  97. Spigola al forno — Italia
  98. Sursild — Noruega
  99. Rodaballo a la gallega — España
  100. Bourdeto — Grecia

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