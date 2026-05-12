El ceviche no entra al top 10 mundial de platos con pescado de agua salada de TasteAtlas: dos recetas peruanas lo superan

TasteAtlas publicó un ranking mundial de 100 platos elaborados con pescado de agua salada. Composición: Infobae

En Perú, la cocina marina mantiene una presencia constante en rankings internacionales y guías gastronómicas. Sin embargo, una reciente clasificación mundial centrada en platos elaborados con pescado de agua salada abrió un debate distinto: el ceviche no figura entre las diez primeras posiciones. La lista, publicada por la plataforma gastronómica TasteAtlas, ubicó otras preparaciones peruanas en lugares más altos y desplazó al plato bandera hasta el puesto 41.

La mejor ubicación peruana dentro de la clasificación corresponde a los anticuchos de pescado, situados en el quinto puesto mundial. Según la descripción difundida por TasteAtlas, el plato consiste en brochetas de pescado blanco marinadas con ajo, pimentón, sal, vinagre, jugo de limón, aceite, comino y pimienta negra. Luego del aderezo, el pescado se corta en cubos y pasa a la parrilla.

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La plataforma indica que la preparación suele acompañarse con papas cocidas, lechuga, maíz y salsa de ají amarillo. También menciona el uso de rodajas de limón como complemento al momento del servicio.

En el sexto lugar aparece el tiradito, otra preparación peruana vinculada al pescado crudo. TasteAtlas describe este plato como láminas finas de pescado frío acompañadas por verduras picadas y culantro, todo cubierto con jugo de limón poco antes del consumo. La publicación marca una diferencia con el ceviche: el pescado del tiradito permanece crudo porque el cítrico no actúa durante largos periodos.

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La descripción también señala que algunos cocineros agregan cebolla, jalapeños encurtidos, maíz cocido o incluso hojuelas de papa. Además, sostiene que la frescura del pescado y el uso de un cuchillo preciso resultan esenciales para la preparación del tiradito.

Japón domina los primeros lugares del ranking

Una selección de nigiris frescos de atún y salmón se alinea elegantemente sobre una bandeja de madera, complementados con wasabi y jengibre encurtido, listos para ser disfrutados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro primeros puestos del listado pertenecen a preparaciones japonesas e indonesias. El primer lugar quedó en manos del otoro nigiri sushi de Japón. La segunda posición corresponde al chutoro nigiri sushi y la tercera al maguro nigiri sushi, también de origen japonés.

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En el cuarto puesto figura el batagor de Indonesia. Después aparecen los anticuchos de pescado y el tiradito de Perú. Más abajo ingresan platos de Escocia, Grecia y nuevamente Japón.

Dentro de los diez primeros también figuran el cullen skink de Escocia, el bakaliaros de Grecia, el tekkadon japonés y el hamachi nigiri sushi.

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La presencia japonesa domina gran parte de la clasificación. El ranking incluye otras preparaciones como buri nigiri sushi, saba zushi, iwashi nigiri sushi, himono y black miso cod.

El ceviche aparece lejos de las primeras posiciones

Un fresco ceviche peruano se presenta en un plato blanco con trozos de pescado, cebolla roja, ají amarillo, cilantro, camote y maíz, en el ambiente luminoso de un restaurante limeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche de lenguado ocupa el puesto 41 de la lista general. La ubicación llamó la atención debido al reconocimiento internacional que el plato consiguió durante los últimos años. Pese a ello, la plataforma colocó por delante varias recetas europeas y asiáticas basadas en bacalao, sushi y pescado a la parrilla.

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La clasificación incluye además otros platos peruanos fuera del top 10. Entre ellos aparecen el sudado de pescado, pescado a lo macho, chinguirito y chupe de pescado.

México también logró presencia en la lista con el pescado zarandeado y el huachinango a la veracruzana. Ecuador ingresó con el encebollado, mientras Chile figura con la corvina al horno. Argentina aparece con la dorada a la parrilla.

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Después de Japón, Portugal y España concentran una gran cantidad de platos dentro de la clasificación mundial. Portugal aparece con recetas como bacalhau à lagareiro, bacalhau à brás, bacalhau com broa, arroz de tamboril y sopa de cação.

España también registra varias menciones con kokotxas, bacalao al pil-pil, marmitako, boquerones fritos y rodaballo a la gallega.

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El ranking incorpora además platos de Jamaica, Italia, Dinamarca, Croacia, Noruega, Filipinas, India y Senegal. Entre las preparaciones incluidas destacan fish and chips de Inglaterra, tuna tartare de Estados Unidos y thieboudienne de Senegal.

La publicación de TasteAtlas reúne así una selección amplia de recetas marinas tradicionales y contemporáneas, con predominio de platos japoneses y europeos, mientras Perú consigue presencia destacada gracias a los anticuchos de pescado y el tiradito.

Lista completa

Tiradito - Gemini

Otoro nigiri sushi — Japón Chutoro nigiri sushi — Japón Maguro nigiri sushi - Japón Batagor — Indonesia Anticuchos de pescado — Perú Tiradito — Perú Cullen Skink — Escocia Bakaliaros — Grecia Tekkadon — Japón Hamachi nigiri sushi — Japón Chamchi gimbap — Corea del Sur Bacalhau à lagareiro — Portugal Encebollado — Ecuador Buri nigiri sushi — Japón Bacalhau à brás — Portugal Kokotxas — España Tuna Tartare — EE. UU. Sole meunière — Francia Bacalhau com broa — Portugal Marides tiganites — Grecia Kibbeling - Países Bajos Bacalhau com natas — Portugal Pescado zarandeado — México Espetos — España Corvina al horno — Chile Bacalhau — Portugal Saba zushi — Japón Daing na bangus — Filipinas Baccalà mantecato — Italia Cod fish and chips — Inglaterra Bacalao al pil-pil — España Nethili 65 — India Bake and Shark — Trinidad y Tobago Haddock fish and chips — Reino Unido Croquetas de bacalao — España Sudado de pescado — Perú Brudet — Croacia Sarde a beccafico — Italia Pescado a lo macho — Perú Poisson à la bordelaise — Francia Ceviche de lenguado — Perú Godeungeo gui — Corea del Sur Sardinhas assadas — Portugal Escovitch fish — Jamaica Sayadieh — Líbano Tapado de pescado — Honduras Ankimo — Japón Fisherman’s pie — Inglaterra Samke harra — Líbano Pataniscas — Portugal Fiskur og franskar — Islandia Frittelle di baccalà — Italia Iwashi nigiri sushi — Japón Kippers — Reino Unido Ackee and saltfish — Jamaica Soupe de poisson à la rouille — Francia New Zealand Fish and Chips — Nueva Zelanda Fish and chips — Inglaterra Arroz de tamboril — Portugal Hamsi tava — Turquía Finnan Haddie — Escocia Ambot tik — India Chinguirito — Perú Huachinango a la Veracruzana — México Marmitako — España Bacalhau à Gomes de Sá — Portugal Fiskefrikadeller — Dinamarca Bacalao a la Vizcaína — España Chupe de pescado — Perú Lekkerbekje — Países Bajos Sambal Stingray — Singapur Antzougia — Grecia Boquerones fritos — España Grouper sandwich — Estados Unidos Pesce spada alla siciliana — Italia Samak mashwi — Egipto Açorda de bacalhau — Portugal Himono — Japón Stekt fisk — Noruega Plaice fish and chips — Inglaterra Acqua pazza — Italia Thieboudienne — Senegal Rødspættefilet — Dinamarca Gregada — Croacia Brown stew fish — Jamaica Bajan Macaroni Pie and Flying Fish — Barbados Saltfish buljol — Trinidad y Tobago Jamaican steamed fish — Jamaica Sopa de cação — Portugal Bocartes en cazuela — España Dorada a la parrilla — Argentina Keropok lekor — Malasia Kinilaw — Filipinas Black Miso Cod — Japón Stegt rødspætte — Dinamarca Skate fish and chips — Inglaterra Spigola al forno — Italia Sursild — Noruega Rodaballo a la gallega — España Bourdeto — Grecia