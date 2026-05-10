Perú

El aeropuerto Jorge Chávez en alerta por el hantavirus: extreman medidas y aislarán pasajeros con síntomas

Las autoridades peruanas han puesto en marcha sistemas para detectar y gestionar posibles contagios tras la emergencia registrada en una embarcación internacional, coordinando acciones según directrices internacionales y nacionales

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El aeropuerto Jorge Chávez refuerza controles sanitarios para detectar y aislar posibles casos de hantavirus tras brote internacional. (EFE/ Paolo Aguilar)
El aeropuerto Jorge Chávez refuerza controles sanitarios para detectar y aislar posibles casos de hantavirus tras brote internacional. (EFE/ Paolo Aguilar)

El aeropuerto internacional Jorge Chávez implementó un estricto protocolo sanitario para identificar y aislar a pasajeros con síntomas compatibles con el hantavirus, ante la alarma generada por la reciente emergencia en el crucero HV Ondius, donde tres personas fallecieron y otras cinco resultaron graves por la cepa Andes.

Según información difundida por Latina, la terminal aérea principal del Perú ha activado un sistema de vigilancia epidemiológica, siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud y protocolos internacionales.

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El sistema sanitario peruano mantiene una vigilancia activa en todos los puertos y aeropuertos, luego de la crisis que se desató a nivel internacional tras el brote en el crucero.

El protocolo en Jorge Chávez contempla una notificación inmediata a la torre de control y a sanidad aérea internacional ante cualquier sospecha de pasajero infectado a bordo de un avión.

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El Ministerio de Salud del Perú implementa vigilancia epidemiológica activa en todos los puertos y aeropuertos para prevenir la entrada del hantavirus. (REUTERS / Sebastián Castañeda)
El Ministerio de Salud del Perú implementa vigilancia epidemiológica activa en todos los puertos y aeropuertos para prevenir la entrada del hantavirus. (REUTERS / Sebastián Castañeda)

En ese escenario, el personal sanitario conduce al paciente sospechoso y a los seis a diez pasajeros más cercanos hacia una zona remota, donde se les realiza una prueba rápida para confirmar o descartar el contagio.

“Ahí se toma toda la historia clínica completa, los datos correspondientes. Si corresponde el traslado a otra zona, también se comunica inmediatamente con las áreas correspondientes a las emergencias para el tema de SAMU. Y finalmente se toma la muestra correspondiente de cualquier enfermedad que pueda tener”, precisó uno de los responsables sanitarios en declaraciones recogidas por Latina.

Aislamiento y hospitalización

Según los protocolos establecidos, los antecedentes epidemiológicos y clínicos serán claves para determinar el riesgo de infección por hantavirus. Si un pasajero presenta fiebre alta, dolor de cabeza o muscular, podrá ser derivado al hospital Alberto Leopoldo Barton, donde permanecerá en evaluación y podría ser aislado.

Así lo explicó un vocero sanitario del Minsa, quien agregó: “El centro de aislamiento, que por ahora es el centro de salud Barton. Eso no quita que también, si hubieran más casos, por ejemplo como el COVID-19, tengamos más lugares para poder implementar”.

Composición de personas en una calle urbana con virus flotantes y una rata asomando de un tubo de desagüe con agua en un círculo superpuesto
La amenaza del hantavirus resurge en Perú, con la preocupación de su posible letalidad, mientras la población transita por las calles bajo la sombra de la enfermedad. (Infobae Perú)

LATINA informó que estos procedimientos forman parte del Reglamento Sanitario Internacional, un marco que permite a las autoridades actuar de manera rápida y coordinada ante la posible llegada de enfermedades infecciosas al país.

Frente al riesgo

La alerta en Perú surge tras la emergencia declarada en el crucero HV Ondius, que llegó a Tenerife, España, con más de 140 pasajeros de 23 países.

De acuerdo con el reporte de Latina, catorce ciudadanos españoles desembarcaron primero y fueron trasladados al hospital militar Gómez Ulla, donde cumplirán una cuarentena. Aunque estos pasajeros no presentan síntomas, las autoridades decidieron mantenerlos bajo observación, ya que la enfermedad puede incubarse antes de manifestarse.

El despliegue de seguridad involucró más de 300 efectivos, incluidos equipos aéreos, embarcaciones y unidades de seguridad ciudadana, todos equipados con trajes de protección integral. LATINA detalló que las medidas extremas, similares a las observadas durante la pandemia de COVID-19, buscan evitar la propagación del virus y garantizar el resguardo de la salud pública.

Una profesional de la salud, vestida con un traje azul y mascarilla, conversa con dos mujeres sentadas en una sala de espera. Un cartel de "ALERTA HANTAVIRUS" está detrás.
Una profesional de la salud con equipo de protección personal interactúa con dos mujeres enmascaradas en una sala de espera con afiches informativos sobre la prevención y síntomas del hantavirus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas excepcionales

En el puerto del Callao, las autoridades mantienen activa la plática marina, un control sanitario que asegura que los buques ingresen libres de enfermedades contagiosas. La letalidad del hantavirus, originado por contacto con excremento, orina o saliva de roedores de campo, puede superar el 50% en los casos graves.

Hasta el momento, no se han reportado contagios de hantavirus en territorio peruano. No obstante, la vigilancia epidemiológica continúa en coordinación con organismos internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director de esta entidad envió un mensaje a los ciudadanos españoles, recogido también por Latina, donde resaltó que la probabilidad de propagación es baja porque la forma de contagio del hantavirus no es igual a la del COVID-19.

Protocolo y prevención

El Ministerio de Salud de Perú ha reiterado que el país se mantiene “controlado”, aunque en estado de alerta. El sistema sanitario local se suma a la vigilancia internacional, preparado para aislar y atender cualquier caso sospechoso que pueda llegar a través de vuelos comerciales.

Las autoridades han señalado que, si el número de casos creciera, se evaluaría la habilitación de nuevos centros de aislamiento, como ocurrió durante la emergencia sanitaria del COVID-19. “Todo el mundo está en alerta, así que nosotros somos parte del sistema de salud”, afirmó un vocero.

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