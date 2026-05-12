Perú

Andrés Wiese preocupa a sus seguidores tras pedir ayuda por misteriosa enfermedad que afecta sus manos: “Duelen mucho”

El actor generó alarma entre sus seguidores al revelar que sufre episodios de dolor y calambres en las manos desde hace años, sin encontrar un diagnóstico claro pese a múltiples estudios y consultas médicas

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Preocupación por Andrés Wiese tras revelar misteriosos calambres en las manos y buscar orientación médica
Preocupación por Andrés Wiese tras revelar misteriosos calambres en las manos y buscar orientación médica

El actor peruano Andrés Wiese, conocido por su papel en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, generó alarma entre sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales donde mostró los extraños episodios de dolor y calambres que viene sufriendo en las manos desde hace varios años. En la publicación, el artista relató con preocupación el impacto que estos síntomas han tenido en su vida cotidiana y la dificultad para encontrar un diagnóstico certero a pesar de múltiples consultas médicas.

Llevo años buscando una respuesta para estos episodios en las manos. He pasado por neurólogos, clínica del sueño, electromiografía y distintos descartes, pero hasta hoy sigo sin diagnóstico. Si alguien sabe de algún caso parecido, especialista o cualquier dato que pueda ayudar, se agradece”, expresó Wiese en su mensaje original.

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La reacción de su público no se hizo esperar. Cientos de personas comentaron la publicación, compartiendo posibles causas, experiencias similares y datos de especialistas que podrían ayudarlo. Otros usuarios manifestaron su empatía y le enviaron palabras de aliento, resaltando la valentía del actor al exponer públicamente su situación y buscar ayuda de manera abierta.

Andrés Wiese pide calma a sus fans

Ante la creciente inquietud de sus fans, Andrés Wiese publicó un nuevo mensaje en sus historias de Instagram y en s cuenta de Facebook, agradeciendo el respaldo recibido y brindando detalles adicionales sobre su estado de salud. “Muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo y tratando de ayudar. Sí, ya me han visto neurólogos, probé con acupuntura, he ido a clínica del sueño y me he hecho varios estudios estos años, incluida la electromiografía un par de veces para descartar Parkinson y otras cosas neurológicas. También tomo magnesio y trato de reponer electrolitos regularmente”, detalló el actor.

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La publicación del actor generó una ola de mensajes de apoyo y abrió el debate sobre enfermedades neuromusculares poco comunes. Facebook

Wiese explicó que, pese a los esfuerzos y consultas con diversos especialistas, aún no ha logrado identificar la causa exacta de las molestias. “Hasta ahora, uno de los diagnósticos que me han dado es síndrome de calambres y fasciculaciones benignas, aunque sigo tratando de entender qué los desencadena”, señaló. Este síndrome, aunque considerado benigno, puede generar episodios recurrentes de calambres y contracciones musculares involuntarias, afectando la calidad de vida de quienes lo padecen.

Pese a ello, Wiese se mostró optimista y agradecido por la solidaridad recibida, reiterando su deseo de encontrar una solución.

Por el momento, Andrés Wiese continúa a la espera de un diagnóstico definitivo y de un tratamiento que le permita controlar los síntomas. El actor no ha dejado de lado sus compromisos profesionales, aunque la situación lo obliga a ser más cuidadoso con su salud y a priorizar el autocuidado.

El actor compartió su caso en redes sociales y detalló que, pese a años de estudios y consultas, sigue sin diagnóstico. Facebook

La reacción de Andrés Wiese ante noticia falsa de su muerte

La difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Andrés Wiese causó revuelo entre sus seguidores y familiares, obligando al actor a salir a desmentir públicamente el rumor. La información, originada en un video viral de TikTok que simulaba el formato de una noticia, se replicó en redes sociales y chats, generando mensajes de despedida y condolencias en las cuentas oficiales del actor.

Wiese respondió con ironía e indignación: “¿Me están matando?”, y pidió no creer en todo lo que circula en internet, advirtiendo sobre el daño que provocan las fake news. Recordó a sus fans la importancia de verificar la información y no dejarse llevar por publicaciones no confirmadas. El episodio reabrió el debate sobre la desinformación en redes y la vulnerabilidad de figuras públicas ante rumores infundados. Actualmente, Wiese se prepara para nuevos proyectos televisivos, dejando atrás la controversia.

Andrés Wiese
El actor peruano Andrés Wiese responde a los comentarios sobre su supuesto fallecimiento, desmintiendo la noticia falsa que se viralizó en TikTok y que preocupó a sus seguidores. (Instagram Andrés Wiese)

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