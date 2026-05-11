Perú

Roberto Sánchez al banquillo: este 27 de mayo será procesado por presunta apropiación de fondos de Juntos por el Perú

La Fiscalía inició el proceso tras la denuncia de miembros del partido, quienes identificaron transferencias irregulares a cuentas ajenas a la organización

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Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez, who is expected to face right-wing presidential candidate Keiko Fujimori in a runoff in June, addresses the media in Lima, Peru, April 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Left-wing presidential candidate Roberto Sanchez, who is expected to face right-wing presidential candidate Keiko Fujimori in a runoff in June, addresses the media in Lima, Peru, April 30, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, enfrentará un proceso judicial tras una investigación que lo vincula con el presunto desvío de fondos de su partido, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El 27 de mayo, el Poder Judicial emitirá un auto de enjuiciamiento contra el aspirante a la presidencia, quien según los resultados oficiales irá a la segunda vuelta electoral con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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El expediente indica que el político habría desviado 280 mil soles del partido a cuentas personales, tanto propias como de su hermano William Sánchez. “Se le imputa al procesado Roberto Sánchez Palomino, en calidad de autor, que parte de ese dinero recaudado habría sido transferido a su cuenta personal para ser utilizado en su provecho, en evidente perjuicio de la organización política”, señala la resolución.

Los documentos detallan que, durante las elecciones regionales y municipales de 2018, los aportes de los militantes se depositaron en cuentas no oficiales, principalmente a nombre de William Sánchez.

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Para las elecciones congresales extraordinarias de 2020, el esquema se habría repetido, con un monto por candidato de mil soles que terminó en cuentas personales de militantes cercanos al legislador.

Según la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “el monto de 204 mil 951 soles debieron ser declarados oportunamente”. Sin embargo, la cifra reportada fue de cero. Parte de ese dinero terminó, según la investigación, en la cuenta personal del aspirante presidencial.

La Fiscalía le atribuye el delito de fraude en la administración de persona jurídica, aunque en segunda instancia la justicia suprimió este delito y solo quedó la imputación por falsa declaración ante el órgano electoral.

El 27 de mayo, Sánchez deberá presentarse ante los tribunales en una audiencia virtual, en la antesala del balotaje. El Ministerio Público sostiene que existen “elementos suficientes” que vinculan al imputado con la comisión del delito; en consecuencia, considera procedente el pase a la etapa de juicio oral.

El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, declaró al dominical que aún resta resolver observaciones en la acusación fiscal, aunque la fecha del proceso ya está establecida.

En desarrollo.

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