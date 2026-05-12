Perú

Delegación peruana en observación: 113 estudiantes en cuarentena tras regresar de Bolivia ante posible contagio de virus

La medida preventiva regirá hasta el 31 de mayo y fue coordinada entre las autoridades regionales de Educación y Salud del Cusco tras el retorno de la delegación escolar

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Un viaje de intercambio cultural a Bolivia terminó con una orden de cuarentena para toda la delegación del Colegio Nacional de Ciencias. Autoridades confirmaron que los estudiantes y docentes permanecerán aislados hasta fin de mes como medida preventiva. (Crédito: EXITOSA)

Las autoridades del Cusco dispusieron que 113 estudiantes y 14 docentes del Colegio Nacional de Ciencias permanezcan en cuarentena preventiva luego de retornar de Bolivia, donde participaron en actividades culturales y deportivas. La medida fue adoptada tras una evaluación conjunta entre especialistas del sector Educación y Salud ante el riesgo de exposición a enfermedades contagiosas.

La decisión fue tomada pocas horas después del retorno de la delegación al país. Según informó el gerente regional de Educación, Heraclio Valencia, los escolares y profesores no podrán reincorporarse de inmediato a sus actividades presenciales como parte de un cerco sanitario preventivo. “Estamos declarando en cuarentena. Esto tiene vigencia hasta el día 31 del presente mes, de que no van a poder asistir a la institución educativa para evitar un posible escenario de contagio al resto de sus compañeros”, señaló en declaraciones difundidas por Exitosa.

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La autoridad educativa explicó además que la disposición fue coordinada con representantes de la Gerencia Regional de Salud del Cusco, quienes recomendaron aplicar medidas de observación epidemiológica debido a la permanencia de la delegación en zonas consideradas de riesgo sanitario. “En estas zonas donde han estado en Bolivia y en nuestra región Puno pueden haberse expuesto a un posible contagio”, manifestó Valencia.

Jóvenes peruanos sentados en sillas y camillas en una sala de cuarentena, la mayoría con mascarillas, con personal médico con trajes protectores al fondo.
Un grupo de estudiantes peruanos cumple cuarentena en una instalación de salud, llevando mascarillas, tras su regreso de Bolivia por un posible contagio de sarampión, con personal médico trabajando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia por sarampión

La delegación escolar regresó al Cusco luego de permanecer varios días varada en Bolivia debido a dificultades en su traslado de retorno. El grupo estaba conformado por estudiantes, docentes y padres de familia que viajaron para participar en actividades organizadas por el Colegio Bicentenario de Pichincha.

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Un total de 127 personas arribó a la Ciudad Imperial procedente de Juliaca, luego de que un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Boliviana aterrizara el último lunes por la tarde. A su llegada, los escolares fueron recibidos por familiares y autoridades locales.

El director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud del Cusco, Alex Jaramillo, explicó que la medida responde al brote viral registrado en el vecino país desde el año pasado. “Es lo más adecuado, hay que prevenir, el sarampión es una enfermedad de alta transmisión”, declaró al diario Correo. El especialista añadió que las tres semanas de cuarentena corresponden al periodo máximo de incubación del virus y permitirán monitorear posibles síntomas entre los integrantes de la comitiva.

Autoridades de Cusco suspenden clases presenciales a delegación escolar retornada de Bolivia. (Foto: Difusión)
Autoridades de Cusco suspenden clases presenciales a delegación escolar retornada de Bolivia. (Foto: Difusión)

Clases virtuales y monitoreo médico

Mientras dure el aislamiento preventivo, los estudiantes continuarán sus clases bajo modalidad virtual y los docentes recibirán las facilidades correspondientes para garantizar el desarrollo académico. Las autoridades indicaron que la suspensión temporal de la asistencia presencial busca evitar riesgos para el resto de la comunidad educativa del Colegio Nacional de Ciencias.

Jaramillo también señaló que la región Cusco viene elaborando estrategias sanitarias para enfrentar posibles brotes epidemiológicos. “Necesitamos una declaratoria de emergencia, la enfermedad de manos, pies y boca y el sarampión no estaban previstas para este año”, sostuvo el funcionario al advertir sobre la necesidad de contar con mayor capacidad de respuesta.

Estudiantes cusqueños cumplirán aislamiento preventivo luego de viaje a Bolivia por riesgo sanitario. (Foto: Difusión)
Estudiantes cusqueños cumplirán aislamiento preventivo luego de viaje a Bolivia por riesgo sanitario. (Foto: Difusión)

Pese a la situación sanitaria, integrantes de la delegación aseguraron que todos retornaron en buen estado de salud. El docente Yuri Saavedra afirmó que durante su permanencia en Bolivia recibieron apoyo de autoridades y ciudadanos locales. “Ya hemos regresado todos, nos han tratado bien, el gobierno boliviano y el consulado se han portado bien”, declaró para el mismo medio tras el arribo de la comitiva al Cusco.

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