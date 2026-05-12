Perú

¿Por qué Makanaky fue detenido? Los detalles de la resolución del PJ que lo declaró reo contumaz

Infobae accedió al expediente del proceso penal contra Einer Alva León y Jonathan Maicelo por el delito de apología. Este es el estado en el que se encuentra el proceso, la reparación civil que se exige a favor del Estado y los embargos autorizados

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Makanaky podría ser condenado hasta a 4 años de prisión. Foto: composición Infobae
Makanaky podría ser condenado hasta a 4 años de prisión. Foto: composición Infobae

El personaje de internet Einer Alva León, alias ‘Makanaky’, fue detenido el último lunes por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a una requisitoria vigente. Se trata de una orden de captura que el Poder Judicial ordenó en el proceso penal en su contra luego de haber revelado que habría participado en una violación grupal.

Infobae accedió a la resolución del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima que declara reo contumaz a ‘Makanaky’. Esto debido a que no se presentó al inicio del juicio oral contra él por el delito de apología.

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La instalación del juzgamiento estaba programado para el pasado jueves 23 de abril. Fiscalía, Procuraduría del Ministerio del Interior, el defensor público de Alva León y hasta Jonathan Maicelo (coacusado) se conectaron a la audiencia virtual.

PJ declaró reo contumaz a Makanaky
PJ declaró reo contumaz a Makanaky

Makanaky’ nunca se conectó a la audiencia, a pesar de que el Poder Judicial notificó la citación en su domicilio, donde su hermana recibió la notificación, según pudo conocer este diario. También se le notificó por mensaje de texto.

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Debido a que la presencia de un acusado es obligatoria para declarar válidamente instalado un juicio oral, el Juzgado declaró reo contumaz a Einer Alva León y ordenó su inmediata ubicación y captura. Esto con el objetivo de que la PNP lo intervenga y lo ponga a disposición de la Justicia.

Ahora bien, el Juzgado reprogramó la instalación del juicio oral para el 18 de agosto de 2026, en 3 meses.

En juicio oral

El proceso penal avanzó hasta la etapa de juicio oral. Una vez que el juicio esté instalado se actuarán las pruebas. Al no ser un caso complejo, la sentencia podría emitirse en un mes.

Hechos imputados a Jonathan Maicelo y Makanaky
Hechos imputados a Jonathan Maicelo y Makanaky

En el fallo se determinará si Alva León y Jonathan Maicelo incurrieron en el delito de apología por la infame entrevista con el primero afirma haber participado en una violación grupal y el segundo intenta normalizar el hecho. La pena podría ser de hasta 4 años.

“El que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años”, así se tipifica el delito de apología en el Código Penal.

Por su parte, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior pide que Alva y Maicelo paguen 20 mil soles como reparación civil a favor del Estado.

Infobae pudo conocer que el Poder Judicial impuso medida de embargo, en forma de inscripción, sobre dos motos de Maicelo. Esto con el fin de que no pueda venderlos y asegurar así el cobro de una eventual reparación civil. El precio de ambos vehículos asciende a 15 mil soles.

PJ embargó dos motos de Jonathan Maicelo.
PJ embargó dos motos de Jonathan Maicelo.

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