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Esteban Pavez recibe halagador comentario de Arturo Vidal tras anotar su primer gol con Alianza Lima

El ‘Rey’ ha seguido de cerca el excepcional rendimiento del eminente mediocentro chileno, con el que compartió vestuario en Colo Colo, y lo ha felicitado con un mensaje en Instagram

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Esteban Pavez recibe un caluroso mensaje de Arturo Vidal, tras celebrar su primera diana con Alianza Lima. - Crédito: Difusión
Esteban Pavez recibe un caluroso mensaje de Arturo Vidal, tras celebrar su primera diana con Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Esteban Pavez ha comenzado a demostrar sus credenciales con Alianza Lima. No solo ha confirmado que es un mediocentro de categoría, también que es un anotador decisivo en situaciones cumbres, tal y como aconteció en el enfrentamiento contra Sporting Cristal, en Matute, por la fecha 14° del Torneo Apertura 2026.

Cuando todo hacía presagiar un descalabro aliancista —el primero en La Victoria en lo que va del actual ejercicio en Perú— el chileno sacó de su repertorio personal un disparo espléndido, desde la frontera del área, que representó la igualada definitiva con la que hizo estallar de júbilo a los más de 25 mil espectadores.

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Inmediatamente, Pavez fue abroquelado por todos sus compañeros, quienes no dudaron ni un solo instante en felicitarlo por ser el salvador de una noche que estaba a punto de convertirse en aciaga. A lo lejos, eso sí, también llegaron las felicitaciones de un viejo amigo suyo en Macul.
Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8
Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8

Vidal felicita a Pavez

Nada impidió que Arturo Vidal acompañe el rendimiento espléndido de Esteban Pavez. Después de que el caudillo de Alianza Lima posteara en su cuenta de Instagram las mejores postales de su primera jornada anotadora, el ‘Rey’ respondió con rotundidad: “Goleador”.

El halagador comentario, que definitivamente no pasó inadvertido, ha dejado muy en claro que la leyenda de Colo Colo y la selección de Chile sigue teniendo presente al ‘Huasi’, de quien es un amigo incondicional desde las etapas formativas en el ‘cacique’.

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El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.
De ahí que Vidal reaccionase con mucho pesar cuando se enteró que Pavez se desmarcaba con destino a Alianza Lima: “Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo, eres una persona increíble. Sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas”

Consignar que Arturo y Esteban no solo han formado pareja en el centro del campo en Colo Colo, también han tenido la oportunidad de integrar la selección de Chile en convocatorias de las Eliminatorias CONMEBOL y la Copa América. Aunque, definitivamente, los mejores momentos se forjaron en el equipo ‘albo’.

Arturo Vidal llama "goleador" a Esteban Pavez tras su diana a Cristal. - Crédito: @estebanpavez8
Arturo Vidal llama "goleador" a Esteban Pavez tras su diana a Cristal. - Crédito: @estebanpavez8

Primer ejercicio cerrándose

Con Alianza Lima como único líder del Torneo Apertura 2026, aquellos que lo acechan deberán redoblar esfuerzos si es que desean asaltar la plaza. De momento, los ‘íntimos’ dependen de sí mismo para sacar adelante el campeonato y ganarlo con una enorme autoridad.

El primer obstáculo a superar será el más difícil: una visita a la ciudad del Cusco para desafiar a Cienciano, uno de los más cercanos perseguidores que cuenta con una oportunidad ideal para recortar distancias. Posteriormente vendrán dos juegos igual de decisivos: contra Los Chankas, escolta del certamen, y FC Cajamarca.

Aunque hubo muchas discusiones alrededor de la metodología y estilo de Pablo Guede, lo cierto es que ha impuesto un sello ganador dentro del plantel, el cual puede apreciarse con un dato demoledor: solo ha perdido un partido del actual periodo y fue en el clásico a manos de Universitario de Deportes (1-0).

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