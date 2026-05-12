Natalia Salas conmueve con sus deseos de vivir para ver crecer a su hijo: “¿Cómo te explico que no me voy a morir?”

Desde que recibió su diagnóstico, Salas identificó a su hijo como su principal motivación. La intérprete reconoció las dificultades asociadas a la enfermedad, como los efectos adversos de la quimioterapia y la caída del cabello, pero señaló que existen más razones para mantenerse firme que para rendirse.
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En conversación con Macla Villamonte para el pódcast ‘Cuestión de cuestionar’, la actriz relató el impacto que supuso afrontar el cáncer en una etapa de grandes cambios personales, justo cuando se preparaba para casarse.
La preocupación por su hijo intensificó sus temores, una vez que se convirtió en madre. A pesar de estos desafíos, Salas dejó claro que no contempla la posibilidad de abandonar la lucha.
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“A ver, ¿cómo te explico que no me voy a morir? O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo. O sea, si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo”, manifestó.
Un propósito inquebrantable
La determinación de Natalia Salas se refleja en su disposición a modificar cualquier aspecto de su vida para asegurar su bienestar y estar presente en la vida de su hijo. “Si tengo que dejar de tragar todo lo que hay en el universo, pues lo dejo de tragar. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar”, expresó durante la entrevista.
La actriz también comentó sobre la próxima intervención quirúrgica a la que se someterá, en la que le extirparán los ovarios y trompas de Falopio. Esta decisión forma parte del tratamiento para reducir el riesgo de complicaciones asociadas al cáncer.
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En otro momento, Salas describió las dificultades que enfrenta con el consumo diario de medicamentos. Relató que su nueva rutina implica molestias físicas constantes, como el reflujo y dolores articulares, además de la imposibilidad de tener más hijos.
A pesar de estos obstáculos, remarcó su voluntad de priorizar la vida: “Ya pues, si así va a ser mi vida, así va a ser, pero viva, con reflujo, con dolores de articulaciones, sin ovarios, sin probabilidad de tener más hijos, pero viva, ¿no? Y me dedico a vivir, a viajar, a crear, a trabajar”.
La actriz, quien también ha sido diagnosticada con diabetes, sostuvo que su objetivo es aprovechar cada oportunidad para compartir momentos con su hijo y desarrollar su carrera profesional. Las declaraciones de Natalia Salas resaltan la fortaleza y el compromiso de una madre que enfrenta la enfermedad con una perspectiva orientada al futuro y al amor por su familia.
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