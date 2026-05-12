Perú

Candidata a diputada de Juntos por el Perú fue detenida por mafia de cobro de cupos en Gamarra: tiene antecedentes de robo

Jhuliana Carbonel figura entre las arrestadas en un operativo contra la organización ‘Los Pulpos de La Victoria’, vinculada a extorsión en el emporio limeño. Documentos policiales revelan una denuncia previa por robo agravado y agresión física a una comerciante en 2019

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Ilustración acuarela de Jhuliana Angélica Carbonel Carbonel, alias 'Jhuly del Cerro', con chaleco 'DETENIDO PNP' y una foto suya tachada con 'DETEXIDO'.
Jhuliana Carbonel, postulante a diputada por Juntos por el Perú, fue arrestada por su presunto vínculo con una red dedicada al cobro de cupos en Gamarra

La candidata a diputada por Juntos por el Perú (JPP), Jhuliana Carbonel, fue detenida este martes por su presunta participación en una organización criminal dedicada al cobro de cupos y otras actividades ilícitas en el emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

La aspirante es identificada como lugarteniente de la red conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’, un caso que también involucra a funcionarios municipales y a personas relacionadas con la gestión edil del distrito.

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Durante su traslado, Carbonel calificó su detención como un “atropello” y declaró a la prensa que las autoridades “tienen que investigar bien”. Confirmó su postulación al Congreso y afirmó militar en la formación política desde el año 2020.

Sobre su vida laboral, indicó que ejerce como fisioterapeuta y además administra un bar. De igual modo, negó cualquier vínculo laboral con la comuna del distrito.

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En conversación con Latina TV, Ernesto Zunini, secretario general del partido, afirmó que se trata de “una noticia en desarrollo” y que buscará informarse mejor sobre el caso. “No puedo dar mayores comentarios por ahora porque me acabo de enterar también de la situación”, indicó, aunque advirtió que, de confirmarse los hechos, la situación sería “completamente grave y merece que caiga todo el peso de la ley”.

Respecto a las posibles medidas partidarias, Zunini señaló que esto “debe determinarlo el Poder Judicial”, pero aclaró que, de corroborarse una falta de este tipo, “sería expulsada inmediatamente”.

El candidato presidencial de JPP, Roberto Sánchez, quien disputaría la segunda vuelta el próximo 7 de junio con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

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Allanan vivienda del alcalde de La Victoria y arrestan a catorce funcionarios por supuesta red de cobros ilegales| Andina

Antecedentes

Según un reporte de Perú21, Carbonel ya registraba denuncias desde 2019, cuando fue acusada de robo agravado y agresión física en la comisaría de San Cosme. El documento policial citado por el diario señala que la víctima, una comerciante que buscaba un espacio para vender en la avenida San Pablo, fue interceptada por la candidata, quien la llamó “soplona”.

“Estaban en compañía de un sujeto de sexo masculino que lo llaman ‘Yordi’, que tenía una pistola. Trató de golpearla con el arma, pero logró esquivarla; además, la amenazó con matarla”, se detalla en el parte policial.

En ese incidente, la comerciante perdió un morral que contenía S/1,500, destinado a la compra de mercadería en Gamarra. La denuncia indica que, en ese momento, Carbonel formaba parte del grupo ‘Greva’, señalado por extorsionar y vender espacios públicos durante la gestión del exalcalde de ese distrito, Elías Cuba.

“(Jhuliana) llegó con otra persona de sexo femenino de apelativo ‘La Negra’. En esa circunstancia le arrancharon un morral de color negro que contenía dinero en efectivo, la suma de S/1,500 soles que tenía para comprar más mercadería en Gamarra”, se consigna en la denuncia.

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