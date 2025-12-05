Perú

Perú es reconocido por tener la tercera mejor cocina del mundo en los Premios Taste Atlas 2025

El nuevo ranking ubicó a la gastronomía peruana entre las más destacadas del planeta, impulsada por la alta valoración de sus platos emblemáticos, la calidad de sus productores y la presencia de restaurantes tradicionales, superando así a naciones como México, España y Japón

El pollo a la brasa
El pollo a la brasa también fue reconocido por Taste Atlas y fue vital para la puntuación final de Perú. Foto: composición Infobae Perú/Imagen Ilustrativa Infobae/Taste Atlas

La gastronomía peruana volvió a destacar en el escenario internacional tras ocupar el tercer lugar en el ranking “100 Best Cuisines in the World” de los Premios Taste Atlas 2025. La lista, elaborada en base a 590.228 valoraciones sobre 16.357 platos, posiciona al Perú como una de las cocinas más admiradas del planeta por su diversidad, técnica y fuerte identidad regional.

Este reconocimiento reafirma el peso del país en la escena culinaria global y consolida la reputación que chefs, restaurantes y productores han construido durante años. Según Taste Atlas, la cocina peruana obtuvo un puntaje promedio de 4,54, superada solo por Italia y Grecia. Su variedad de preparaciones tradicionales, la calidad de sus insumos y la proyección de sus sabores en el mundo fueron determinantes para alcanzar esta posición.

El posicionamiento global de la cocina peruana

El ranking destaca que la gastronomía nacional resalta por su mezcla de tradiciones ancestrales, influencias migratorias y técnicas modernas que han dado vida a una identidad culinaria única. Entre los platos y preparaciones mejor valorados figuran la salsa ocopa con 4,8 puntos, el ají criollo y las conchitas a la parmesana, ambos con 4,7 puntos, así como las populares chocotejas y el emblemático pollo a la brasa, que alcanzó 4,6 puntos. Cada preparación refleja la variedad de ingredientes y estilos que conviven en el país, desde los Andes y la Amazonía hasta la costa.

Además de los platos, Taste Atlas también resaltó a los productores gourmet que impulsan la calidad de los insumos peruanos en el mundo. Entre ellos destacan Tacama y Pisco Huamaní en la categoría de licores; Cacaosuyo y Tesoro Amazónico en chocolates; y Ecoandino en productos derivados de la quinua. Estas marcas contribuyen a fortalecer la presencia del Perú en mercados internacionales y a posicionar sus productos como referentes de alta calidad.

Las conchitas a la parmesana
Las conchitas a la parmesana son de las recetas peruanas mejor rankeadas por Taste Atlas. Foto: El Español

Restaurantes icónicos que representan la cocina peruana, según Taste Atlas

La guía gastronómica también reconoció a diversos restaurantes tradicionales del país que se han convertido en emblemas de la cocina peruana. Entre ellos figuran La Mar Cebichería, ubicada en Miraflores; Isolina Taberna Peruana, en Barranco; y El Bodegón de Miraflores, tres espacios que han logrado captar tanto el gusto local como el interés de visitantes extranjeros. Sus propuestas ponen en valor técnicas clásicas y recetas de antaño, manteniendo la esencia de los sabores peruanos.

Asimismo, se mencionan establecimientos como Astrid y Gastón, en San Isidro, y Rafael, en Miraflores, considerados referentes por su aporte a la gastronomía contemporánea peruana. Su presencia en el ranking subraya el equilibrio que ha logrado la escena culinaria nacional entre tradición e innovación. En conjunto, estos restaurantes funcionan como una vitrina privilegiada para mostrar la diversidad gastronómica del país.

Italia y Grecia encabezan el ranking global

Italia obtuvo el primer lugar con 4,64 puntos, impulsada por clásicos como la Pizza Napoletana y productos icónicos como el Parmigiano Reggiano. Su tradición culinaria, la calidad de sus productores y la presencia de restaurantes emblemáticos continúan marcando tendencia a nivel mundial. Además, la lista de alimentos italianos mejor valorados incluye preparaciones con puntuaciones de hasta 4,8, reflejando su alto nivel de aceptación.

En segundo lugar se ubicó Grecia, con 4,60 puntos, destacada por productos como el Finiki Lakonias y el Fystiki Aeginas, ambos con calificaciones de 4,8 y 4,7 puntos, respectivamente. Su gastronomía, centrada en ingredientes mediterráneos y métodos tradicionales, se ha consolidado como una de las más apreciadas por su sencillez y sabor. Restaurantes como To Antikristo o Peskesi también fueron mencionados como referentes de la cocina griega.

Lista completa de Taste Atlas.
Lista completa de Taste Atlas. Foto: Taste Atlas/X

Portugal y España cierran el top 5

Otros países que completan el Top 5 son Portugal y España, ambos con 4,53 puntos. En el caso portugués, destacan productos como el Pastel de Belém y el Presunto do Alentejo; mientras que España resalta por íconos como el jamón 100% ibérico de bellota, que alcanzó 4,8 puntos.

Influyó la presencia de restaurantes tradicionales que representan la esencia culinaria de cada país. En Portugal, espacios como Pastéis de Belém en Lisboa, Restaurante Casal da Penha en Funchal o Os Três Pipos en Tonda figuran entre los más emblemáticos de su cocina. En España, locales como Txepetxa y Bar Sport en San Sebastián, así como Casa Mortero en Madrid, destacan por preservar técnicas y sabores clásicos que siguen cautivando a comensales locales y visitantes.

