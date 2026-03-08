Perú

Tiradito: receta de un plato fresco y delicioso hecho a base de pescado

El tiradito se ha convertido en una de las estrellas de la cocina marina del Perú. Destaca por su corte delicado y ausencia de cebolla, diferenciándolo del ceviche

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Tiradito
Tiradito - Gemini

¡Atrévete a disfrutar la frescura y sutileza del tiradito! Este plato peruano combina la suavidad de finas láminas de pescado fresco con la intensidad vibrante del jugo de limón y el picor del ají. Cada bocado es una explosión de sabor, resaltando la calidad y frescura del pescado.

El tiradito se ha convertido en una de las estrellas de la cocina marina del Perú. Destaca por su corte delicado y ausencia de cebolla, diferenciándolo del ceviche. Es ideal como entrada y se acompaña tradicionalmente con camote y choclo.

Receta de Tiradito

El tiradito consiste en finas tiras de pescado crudo, cortadas tipo sashimi y bañadas en una salsa ácida y picante a base de limón y ají. La técnica principal es el fileteado y el marinado breve para mantener la textura y sabor del pescado fresco.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Marinado y montaje: 5 minutos

Ingredientes

  1. 4 filetes de pescado blanco fresco (ej: lenguado, flounder o corvina) de 150 g cada uno
  2. 1 pieza de kion fresco (1 in/2.5 cm), picado
  3. 1 tallo de apio, picado y aplastado
  4. 1 ají limo, sin semillas y finamente picado
  5. 1 puñado de culantro picado
  6. Granos de 2 choclos frescos
  7. Sal y pimienta blanca al gusto
  8. Azúcar al gusto
  9. Pizca de anís en grano
  10. Jugo de 15 limones (key lime)

Cómo hacer tiradito, paso a paso

  1. Corta el pescado en tiras finas, de no más de 2.5 cm de ancho, 7.5 cm de largo y 1.2 cm de grosor. Dispónlas en un plato, superponiéndolas ligeramente.
  2. Mezcla el jugo de limón con el kion, apio, culantro y ají limo. Añade sal generosamente y una pizca de azúcar y anís.
  3. Cuela la mezcla sobre las tiras de pescado, asegurándote de cubrirlas completamente. Deja marinar solo 5 minutos.
  4. Decora con culantro picado, ají limo y los granos de choclo cocido.
  5. Sirve inmediatamente, acompañado de camote sancochado.
  6. Usa siempre pescado muy fresco y manténlo refrigerado hasta el momento de cortar y servir.
  7. Sirve el tiradito bien frío para realzar la sensación de frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Debe servirse inmediatamente. No se recomienda guardar, ya que el pescado pierde textura y sabor.

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