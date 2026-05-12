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Carlos Bustos dejó de ser DT de UTC tras una seguidilla negativa en Liga 1: ocho partidos sin ganar en Torneo Apertura 2026

El entrenador argentino culminó su ciclo al frente de los cajamarquinos después de que el equipo sufriera una prolongada racha sin triunfos en el torneo, decisión tomada en común acuerdo entre las partes

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Carlos Bustos – UTC - Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
La salida del entrenador argentino se produce tras ocho partidos consecutivos sin triunfos del equipo en el Torneo Apertura, una racha negativa que llevó a la directiva a apostar por un cambio antes del cierre de la temporada (Palco VIP)

Uno menos y ya van 12. La salida de Carlos Bustos se produce luego de que UTC alcanzara ocho partidos consecutivos sin conseguir victorias en el Torneo Apertura, lo que precipitó la determinación institucional de prescindir de su cuerpo técnico. El club, a través de un comunicado oficial, informó que la desvinculación se produjo en términos amistosos y agradeció la labor realizada por el entrenador argentino durante su gestión.

Durante su etapa en la institución cajamarquina, Carlos Bustos dirigió a UTC en catorce encuentros del Apertura, con un saldo de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

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Bajo su dirección, el equipo sumó 19 goles a favor y 22 en contra, resultados que no permitieron al plantel mantenerse en la zona media de la tabla. La última victoria registrada por el conjunto fue el pasado 7 de marzo, cuando superó a Comerciantes Unidos.

Resultados y contexto de la desvinculación

Carlos Bustos – UTC - Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
UTC decidió poner fin al ciclo de Carlos Bustos tras ocho partidos sin victorias, una racha que dejó al equipo lejos de los objetivos trazados para el Apertura. (UTC)

La directiva de UTC de Cajamarca confirmó la salida de Bustos mediante una publicación oficial, en la que señaló que la decisión fue adoptada tras una evaluación conjunta con el entrenador, priorizando los objetivos deportivos y el bienestar institucional. El club, actualmente ubicado en la posición 13 con 16 puntos, atraviesa una etapa crítica en el campeonato, marcada por la falta de triunfos desde hace más de dos meses.

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En el comunicado dirigido a los aficionados, la dirigencia expresó: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su gestión, así como por el trabajo realizado en favor del club y de toda Cajamarca”. La entidad también remarcó que la finalización del vínculo contractual se realizó “en los mejores términos, con respeto y disposición de ambas partes”.

La última presentación del equipo bajo la conducción de Bustos fue la derrota 2-1 ante FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, resultado que profundizó la brecha entre las expectativas trazadas a inicios de temporada y la situación actual.

Interinato y perspectivas para el plantel

Carlos Bustos – UTC - Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
El “Gavilán del Norte” apuesta por una transición provisional para recuperar estabilidad futbolística y salir de la parte baja de la tabla en Liga 1. (UTC)

Tras la salida de Carlos Bustos, la institución informó que el primer equipo quedará en manos de un comando técnico interino mientras continúan las gestiones para designar al nuevo responsable del plantel principal. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el nombre del entrenador provisional ni el plazo estimado para la llegada del próximo director técnico.

La dirigencia de UTC comunicó: “De manera temporal, el primer equipo quedará bajo la dirección de un comando técnico interino, que asumirá las funciones hasta la designación del nuevo director técnico”. Esta transición se produce en un momento donde el club busca revertir la tendencia negativa y recuperar posiciones en la Liga 1, con la mira puesta en las jornadas finales del Torneo Apertura.

El plantel cajamarquino, apodado el “Gavilán del Norte”, inició la temporada con expectativas de protagonismo, pero la falta de resultados consistentes llevó a la directiva a tomar medidas para reencauzar el rumbo deportivo. La afición espera que la intervención del cuerpo técnico interino permita estabilizar el rendimiento colectivo y sumar unidades en las fechas venideras.

Balance de la gestión de Bustos<b> </b>

Carlos Bustos – UTC - Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
UTC agradeció el profesionalismo de Bustos tras concretar su desvinculación, destacando el trabajo realizado pese a la complicada campaña en Liga 1. (UTC)

Durante su permanencia en UTC, el técnico argentino consiguió victorias frente a rivales como Atlético Grau, Deportivo Moquegua, Cusco FC y Comerciantes Unidos. Sin embargo, los empates ante ADT, Alianza Atlético, Sport Huancayo y Cienciano, sumados a las derrotas frente a equipos de la talla de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar, marcaron un itinerario irregular.

En el marco de la salida, el club reiteró su reconocimiento a Bustos y a su comando técnico, afirmando: “Le deseamos al profesor Carlos Bustos y a su comando técnico el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales, reiterando nuestro reconocimiento y gratitud por su valioso aporte al Gavilán del Norte”.

La decisión, tomada a falta de varias fechas para el final del Torneo Apertura, deja abierta la expectativa respecto al futuro inmediato del equipo cajamarquino y al perfil del próximo entrenador que asumirá el reto de mejorar el desempeño en la Liga 1. La directiva, mientras tanto, mantiene la comunicación con la hinchada y los medios, asegurando que la transición se realizará respetando los valores institucionales y la meta de fortalecer el proyecto deportivo.

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