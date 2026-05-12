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Alessa Wichtel envía potente mensaje tras anunciar su separación de Aldo Corzo: “Que nadie apague tu brillo”

La actriz de ‘Valentina, Valiente’ rompe el silencio tras separarse de futbolista y publica mensaje de fortaleza: “Ahí ella vuelve a brillar”

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Alessa Wichtel confirmó el fin de su relación con Aldo Corzo y compartió un mensaje de empoderamiento en redes, destacando su crecimiento personal y profesional tras la ruptura.

Alessa Wichtel sorprendió a sus seguidores al publicar un potente mensaje de empoderamiento en sus redes sociales, poco después de confirmar el fin de su relación con el futbolista Aldo Corzo.

La actriz, reconocida por su papel en ‘Valentina Valiente’, dejó claro que atraviesa un momento de autodescubrimiento y que la ruptura representa un nuevo comienzo en su vida personal y profesional.

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La noticia del distanciamiento fue acompañada de la eliminación de todas las fotos en pareja de sus perfiles digitales, lo que puso fin a las especulaciones y dio paso a una etapa enfocada en el crecimiento individual.

Un mensaje de empoderamiento tras la ruptura

En sus historias de Instagram, Alessa Wichtel compartió el mensaje: “Que nada, ni nadie apague tu brillo”. Además, publicó un video con la frase en inglés “There she glows again” (“Ahí ella vuelve a brillar”), mostrando su determinación de seguir adelante y priorizarse a sí misma tras la separación.

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Este gesto fue celebrado por sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una declaración de fortaleza y una invitación a no perder la confianza en uno mismo, incluso después de una relación mediática.

Captura del mensaje publicado por Alessa en sus historias de Instagram: “Que nada, ni nadie apague tu brillo”.
Captura del mensaje publicado por Alessa en sus historias de Instagram: “Que nada, ni nadie apague tu brillo”.

Confirmación oficial y agradecimiento por lo vivido

A través de una entrevista con la revista Cosas, Alessa Wichtel confirmó que la relación con Aldo Corzo terminó hace unas semanas y que la decisión se tomó en buenos términos.

“Mi situación sentimental cambió hace unas semanas. Aldo y yo hemos tomado caminos separados. Cierro esta etapa con agradecimiento por lo compartido”, declaró.

La actriz dejó en claro que, si bien la relación llegó a su fin, el proceso la ayudó a descubrir aspectos fundamentales de su personalidad y a establecer límites claros en sus vínculos afectivos: “Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar”.

Alessa Wichtel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo.
Alessa Wichtel confirma el fin de su relación con Aldo Corzo.

Prioridad al desarrollo profesional y al crecimiento personal

Lejos de quedarse en el pasado, Alessa enfatizó que ahora su enfoque está completamente puesto en su carrera y en los nuevos proyectos que se avecinan.

Tras recibir elogios por su papel en ‘Valentina Valiente’, la actriz aseguró estar entusiasmada con los retos artísticos que vienen: “Hoy estoy enfocada y entusiasmada con mi carrera, crecimiento personal y muchos proyectos que los van a sorprender”.

La ruptura, más allá de lo sentimental, representa para ella una oportunidad de redescubrirse y dedicarse a sus sueños y metas individuales.

¿Qué llevó al fin de la relación?

Aunque Alessa Wichtel prefirió no dar detalles específicos sobre los motivos de la ruptura con el futbolista de Universitario de Deportes, en sus declaraciones dejó entrever que algunas dinámicas o actitudes no correspondían a lo que ella esperaba de una pareja.

“Tengo límites que no estoy dispuesta a negociar”, remarcó, sugiriendo que la decisión fue tomada por respeto a sí misma y a sus valores.

La actriz había compartido anteriormente cómo fue conquistada por el futbolista —con gestos románticos y complicidad— pero con el paso del tiempo optó por priorizar su bienestar personal.

Reacciones en redes sociales y nueva etapa para ambos

La confirmación del fin de la relación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans y seguidores de la pareja expresaron tanto sorpresa como apoyo a la decisión de Alessa. Muchos resaltaron el valor de priorizar el amor propio y de transformar una etapa difícil en una oportunidad de crecimiento.

Por su parte, Aldo Corzo no ha emitido declaraciones públicas sobre la separación y se mantiene enfocado en su carrera deportiva con Universitario de Deportes.

Aldo Corzo y Alessa Wichtel revelan cómo empezó su historia de amor: “Me enamoré del fútbol, de él y de la ‘U’”.
Aldo Corzo y Alessa Wichtel revelan cómo empezó su historia de amor: “Me enamoré del fútbol, de él y de la ‘U’”. Foto: Rafael Ramos/Instagram. Composición: Infobae Perú

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