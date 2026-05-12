Director de ‘La Niña’ celebra éxito de la cinta peruana en Lima, Iquitos y Arequipa: “Ver las salas llenas es algo increíble”

‘La Niña’ se estrenó el 7 de mayo en las salas peruanas.

La película peruana de terror La Niña se ha convertido en uno de los mayores fenómenos recientes de la cartelera nacional tras posicionarse como el estreno de terror más visto de la semana y lograr salas llenas en Lima y distintas ciudades del país. El éxito de la cinta ha sorprendido incluso a su propio equipo, que hoy celebra la gran conexión que la historia viene generando con el público peruano.

Ciudades como Iquitos, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Huánuco, Juliaca, Huancayo y Pucallpa registraron funciones completamente llenas durante el fin de semana de estreno, confirmando el interés de los espectadores por una propuesta que combina misterio, suspenso y elementos sobrenaturales inspirados en leyendas amazónicas.

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Detrás de este proyecto se encuentra Javi Velásquez, quien no ocultó su emoción al ver la respuesta del público en distintas regiones del país. El realizador aseguró que desde un inicio la intención fue apostar por una historia diferente dentro del cine peruano de género.

“Estamos muy emocionados con la reacción de la gente. Queríamos contar una historia distinta, que mezclara el misterio urbano con las leyendas amazónicas y ver las salas llenas en distintas ciudades del Perú es algo increíble”, señaló Velásquez tras los primeros días en cartelera.

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El director también destacó que uno de los principales objetivos de La Niña era mostrar una visión poco explorada de la Amazonía peruana. Basada en una novela escrita por él mismo, la película busca alejarse de las representaciones tradicionales para presentar una historia urbana ambientada en Iquitos, donde el suspenso y el terror se mezclan con el imaginario popular amazónico.

“Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco”, comentó el cineasta.

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Precisamente esa combinación entre leyendas, tensión psicológica y escenarios reales de la Amazonía parece haber sido uno de los elementos que más llamó la atención del público. A través del boca a boca y los comentarios en redes sociales, la cinta se fue posicionando rápidamente como una de las producciones peruanas más comentadas del momento.

Cindy Díaz protagoniza ‘La Niña'.

¿De qué trata ‘La Niña’?

La historia sigue a un joven extranjero que llega a Iquitos para trabajar como voluntario con animales y alquila el último piso de un edificio. Lo que al principio parece una experiencia tranquila cambia radicalmente cuando una misteriosa niña comienza a tocar su puerta cada noche para pedir una taza de azúcar. Tras la desaparición del joven, una teniente de la policía inicia una investigación que la llevará a descubrir oscuros secretos relacionados con aquella niña y una serie de hechos inexplicables ocurridos en el mismo lugar.

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La actriz Cindy Díaz, protagonista de la película, también se mostró emocionada por el impacto que viene teniendo la cinta en distintas ciudades del país. La intérprete aseguró que uno de los aspectos más gratificantes ha sido escuchar las reacciones de los espectadores después de cada función.

“La gente está vibrando con la película, comentando mucho lo que siente y recomendándola. Eso es lo más bonito que nos puede pasar. Estoy más feliz y emocionada de lo que está pasando con el cine nacional”, afirmó.

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El elenco internacional de La Niña está encabezado por Marc Clotet, acompañado por Pepe Monje y María Jesús Rentería. El reparto peruano incluye además a Sebastian Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y la participación especial del recordado Óscar Carrillo.

Un viajero llega a un misterioso edificio en Iquitos, solo para ser atormentado por el fantasma de una niña que toca su puerta pidiendo azúcar. Lo que comienza como una extraña visita se convierte en una pesadilla mortal de la que nadie puede escapar. Video: AV Films

Otro de los aspectos destacados por el público ha sido justamente la atmósfera de la película. Rodada en diversas locaciones de Iquitos, la producción utiliza la ciudad amazónica como un personaje más dentro de la historia, reforzando la sensación de misterio y tensión sobrenatural que atraviesa toda la trama.

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En Iquitos, ciudad donde se realizó gran parte del rodaje, el estreno también se convirtió en un acontecimiento. El éxito de La Niña llega además en un momento importante para el cine peruano, que continúa buscando consolidar nuevas propuestas dentro del género de terror y suspenso. Para Javi Velásquez, la respuesta del público demuestra que existe interés por historias distintas, conectadas con elementos culturales y escenarios propios del país.

Actualmente, La Niña continúa en cartelera a nivel nacional y sigue sumando espectadores en distintas ciudades del Perú.

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“La Niña” es una de las últimas películas de Óscar Carrillo.