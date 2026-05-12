Perú

PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo para que el JNE convoque “elecciones complementarias”

Juzgado Constitucional advierte serias deficiencias en la demanda presentada por el alcalde de Lima contra el acuerdo que declaró inviable esta medida

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Primer plano de Renzo Reggiardo, un hombre de mediana edad con cabello oscuro, camisa blanca desabotonada y saco azul oscuro, hablando en un micrófono
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirige al público en un podio, abordando la controversia sobre la solicitud de nuevas elecciones complementarias. (Foto: Facebook / Renzo Reggiardo)

El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de amparo presentada por el alcalde Renzo Reggiardo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y le dio un plazo de 3 días para que subsane las observaciones.

La primera observación que hace el Quinto Juzgado en lo Constitucional de Lima es que en la demanda Reggiardo inicialmente se presenta como ciudadano; sin embargo, luego invoca su condición de alcalde de Lima Metropolitana. Esto, dice la resolución, es una “dualidad incompatible” porque “si actúa como alcalde, la parte demandante es la Municipalidad Metropolitana de Lima (entidad pública); si actúa como ciudadano, es un particular”.

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El Juzgado dice que puede ser posible que haya una afectación personal e institucional de manera simultánea, pero “en el presente caso, no se observa que esa sea la situación. Además, advierte que no hay un documento que autorice que la MML sea parte demandante, esto es acuerdo del Concejo Metropolitano.

No obstante el comentario más crítico de la resolución es el que se hace respecto al pedido. Y es que Reggiardo exige con su demanda de amparo que el Poder Judicial orden al JNE convocar “elecciones complementarias”. El Juzgado califica esto como una “pretensión que no se sostiene en dispositivo legal expreso”.

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PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo
PJ declara inadmisible demanda de Renzo Reggiardo

“Considerando ello, el demandante deberá precisar, cuál es el ejercicio constitucional a realizar, esto es; si se aplicará o inaplicará una norma, si se hará un control de constitucionalidad o convencionalidad y cuáles sus consecuencias resultantes, estando a que eventualmente se haya ya declarado un resultado con el acto electoral ya existente”, exige el Juzgado para admitir a trámite la demanda.

Finalmente, el Juzgado hace una obviedad omitida por Reggiardo. Quien convoca a elecciones no es el JNE, sino el presidente de la República, “quien no está emplazado en la demanda”.

“Al considerarse una falta de claridad en la condición jurídica del demandante y sus pretensiones constitucionales, la demanda incurre en las omisiones previstas en el artículo 121 del Código Procesal Civil (admisión de demanda)”, se lee en la resolución.

Si Renzo Reggiardo no cumple con subsanar la demanda, el Juzgado Constitucional la archivará definitivamente.

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