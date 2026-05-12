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Estudio revela la alta diversidad de aves en humedales costeros del Perú: albergan más de 230 especies migratorias y residentes

Un informe realizado por universidades peruanas identificó numerosas especies de aves en doce humedales distribuidos a lo largo de la costa, demostrando la función de estos ecosistemas como refugio y corredor biológico para especies residentes y migratorias

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Las aves playeras dependen de humedales costeros para descansar y alimentarse durante su migración anual. Foto: SERNANP
Las aves playeras dependen de humedales costeros para descansar y alimentarse durante su migración anual. Foto: SERNANP

Un nuevo estudio científico, dirigido por investigadores de la Universidad Científica del Sur y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha catalogado 236 especies de aves distribuidas en doce humedales costeros del Perú, consolidando la función de estos ecosistemas como reservorios para la biodiversidad y puntos clave en la ruta migratoria del Pacífico.

La investigación, citada por Agencia Andina, demuestra que estos humedales proveen servicios ecológicos vitales para aves residentes y migratorias, al tiempo que regulan recursos hídricos y ofrecen protección costera frente a la urbanización y el cambio climático.

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El análisis abarcó humedales situados entre Piura y Tacna, identificando que los Pantanos de Villa, con 211 especies, y el humedal de Eten, con 153 especies, presentan la mayor diversidad ornitológica. Estos sitios son relevantes por la cantidad de especies y por su papel al mantener linajes evolutivos singulares y albergar aves especializadas, de acuerdo con el estudio publicado por Cherres Juárez, Arana Bustamante y Aponte Ubillús en la revista científica Ecosistemas. Otro hallazgo destacado es que el 30 % de las especies detectadas son migratorias, lo que subraya la importancia de estos humedales como estaciones de descanso y alimentación para aves de largo recorrido.

“Los humedales costeros albergan una enorme diversidad de aves y actúan como puntos críticos dentro de una red ecológica conectada”, afirmó Aponte en diálogo con la Agencia Andina.

El bloque de datos derivados de la investigación de 2026 en Ecosistemas precisa que, en los doce humedales costeros estudiados entre 2007 y 2022, se documentaron 236 especies de aves pertenecientes a veintitrés órdenes y cincuenta y dos familias, con un predominio de los órdenes Charadriiformes y Passeriformes. Esta evidencia respalda el estatus de Perú como referente mundial en diversidad aviar, con 1.879 especies según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

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Los humedales costeros ocupan el 14% del territorio nacional.
Los humedales costeros ocupan el 14% del territorio nacional. (Lamula.pe)

Humedales peruanos sostienen aves residentes y especies en tránsito

Los humedales costeros peruanos funcionan como núcleos ecológicos, ofreciendo un mosaico de hábitats para aves acuáticas, depredadores y especies migratorias y residentes. La complejidad de estas comunidades se debe a la interacción de factores ambientales y la diversificación de nichos, según la revisión de Cherres Juárez, Arana Bustamante y Aponte Ubillús para la revista científica Ecosistemas.

El 42,6 % de las especies detectadas son depredadores acuáticos, desempeñando un papel clave en el equilibrio ecosistémico. Además, aproximadamente un tercio de las aves registradas emplea estos entornos como puntos de descanso y alimentación durante las migraciones, como explica Héctor Aponte, coautor del estudio. Este mismo investigador remarca que la pérdida de un humedal no puede compensarse fácilmente por otro, pues algunas especies dependen exclusivamente de condiciones o recursos específicos de cada lugar.

El ensamblaje diverso de aves se refleja en la presencia de especies asociadas tanto a ambientes de matorral como a zonas marinas, lo que evidencia la interconexión de los humedales en una red biológica. Este carácter de corredor ecológico permite que aves de diferentes procedencias encuentren refugio temporal o permanente y favorece la conservación de procesos evolutivos y adaptativos.

Playa del Megapuerto de Chancay
Los impactos ambientales del Puerto de Chancay tienen que ver no solo con el humedal Santa Rosa, sino también con la playa más icónica de la zona. - Crédito Reuters/Angela Ponce/File Photo

La degradación de humedales pone en riesgo la diversidad de aves costeras

Aunque su valor es reconocido, los humedales costeros enfrentan amenazas persistentes que ponen en riesgo su integridad. El estudio liderado por la UCSUR subraya que la expansión agrícola y urbana, los incendios y la contaminación por efluentes industriales han causado una fragmentación progresiva de estos ecosistemas. Estos procesos, documentados también por Aponte et al. (2016), afectan la conectividad biológica y la diversidad de hábitats.

Se identificó que la calidad y variedad del hábitat interno influye más en la composición de aves que el tamaño total del humedal. Así, humedales pequeños que conservan una alta diversidad de hábitats pueden ser más significativos que áreas extensas degradadas, cuestionando las tradicionales prioridades de conservación basadas en la superficie.

Desde los humedales hasta las alturas andinas, Perú ofrece refugio y alimento a las aves migratorias, realzando su biodiversidad única. Foto: Conservamos por Naturaleza
Desde los humedales hasta las alturas andinas, Perú ofrece refugio y alimento a las aves migratorias, realzando su biodiversidad única. Foto: Conservamos por Naturaleza

Más de 50 familias de aves conviven en humedales costeros del Perú

La investigación publicada en la revista científica Ecosistemas introduce la métrica de distancia taxonómica promedio como indicador de heterogeneidad evolutiva. El valor promedio hallado fue 90,74, con máximos en los humedales de Ite (92,48), El Paraíso (92,37) y Pantanos de Villa (92,03). Esto indica que los linajes son filogenéticamente muy distantes entre sí, incrementando el valor evolutivo del ensamblaje local, informó el equipo dirigido por Cherres Juárez.

Se documentaron 23 órdenes y 52 familias, con predominio de los grupos Charadriiformes y Passeriformes, ambos con 63 especies. Destacan las familias Scolopacidae (25 especies), Laridae (18), Thraupidae (16) y Tyrannidae (15). Esta heterogeneidad evidencia la convivencia de especialistas, generalistas y frugívoros exclusivos en humedales como Poza de la Arenilla e Ite. El análisis NMDS demostró que la diversidad de hábitats y cuerpos de agua favorece la riqueza específica, aunque no con significancia estadística.

Plantean reforzar la protección legal de humedales peruanos

Los autores insisten en la necesidad de gestionar los humedales costeros como una red ecológica interconectada, no como unidades aisladas. Para ello, recomiendan fortalecer los mecanismos de protección legal, mantener la continuidad de corredores biológicos en la costa peruana y promover la investigación que respalde políticas adaptativas de conservación, según recogen Agencia Andina y Ecosistemas.

Otra propuesta relevante es integrar análisis taxonómicos y funcionales en los planes de manejo, a fin de asegurar la persistencia de procesos evolutivos y funciones ecológicas, además de la mera supervivencia de las especies. Robustecer la conectividad y restaurar la diversidad de hábitats cobra importancia frente a las presiones humanas y el impacto del cambio climático documentado en la región.

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