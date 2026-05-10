Perú

Aún con la compra de 24 aviones F-16, Perú no supera a Chile ni Brasil en cantidad de cazas, según ranking GFP 2026

Brasil lidera la región con 44 aviones de combate activos, mientras que Chile mantiene una flota de 40 cazas operativos

Guardar
Google icon
Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)
Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)

La reciente decisión del Perú de avanzar en la adquisición de aviones F-16 Block 70 fabricados en Estados Unidos forma parte del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que busca reemplazar progresivamente a los antiguos MiG-29 y Mirage 2000. El objetivo de esta renovación es fortalecer la capacidad de defensa aérea nacional y garantizar la soberanía del espacio aéreo peruano frente a los desafíos actuales de seguridad y vigilancia.

La incorporación de estas aeronaves de última generación también representa uno de los mayores proyectos militares ejecutados por el país en las últimas décadas. Según información difundida por Lockheed Martin, el F-16 Block 70 cuenta con radar AESA, sistemas avanzados de guerra electrónica y capacidades de combate de largo alcance, además de una mayor vida útil operativa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese al impacto estratégico de esta compra, Perú todavía no logra superar a potencias regionales como Chile y Brasil en cantidad de aviones caza activos, de acuerdo con el ranking “Fighter Fleet Strength by Country 2026”, elaborado por el portal especializado Global Firepower (GFP).

An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce
An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Quinto en el ranking actual de cazas de Sudamérica

De acuerdo con el ranking “Fighter Fleet Strength by Country 2026” el Perú se encuentra actualmente entre los países sudamericanos con menor cantidad de aviones caza operativos. Según el portal especializado en defensa militar, la FAP dispone de 15 aeronaves de combate activas, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la región y en el puesto 64 a nivel mundial.

PUBLICIDAD

La clasificación evidencia una amplia diferencia frente a otras naciones sudamericanas que poseen flotas más numerosas y modernizadas. Brasil encabeza el listado regional con 44 cazas activos, seguido de Chile con 40 unidades. Más abajo aparecen Venezuela y Argentina, países que, pese a sus problemas económicos y restricciones presupuestarias, mantienen una mayor cantidad de aeronaves de combate que el Perú.

El ranking actual de Sudamérica en cantidad de aviones caza, según Global Firepower 2026, es el siguiente:

  1. Brasil: 44 cazas activos
  2. Chile: 40 cazas activos
  3. Venezuela: 30 cazas activos
  4. Argentina: 23 cazas activos
  5. Perú: 15 cazas activos
  6. Colombia: 15 cazas activos
  7. Ecuador: 9 cazas activos
  8. Bolivia: 0 cazas activos
  9. Paraguay: 0 cazas activos
  10. Uruguay: 0 cazas activos

El reporte evidencia además el deterioro y envejecimiento de parte de la flota aérea peruana, especialmente de los MiG-29 adquiridos en la década de 1990. Aunque la FAP ha mantenido operativas algunas unidades mediante programas de mantenimiento y modernización, la cantidad actual de cazas continúa siendo reducida frente a otros países sudamericanos.

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)
Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

F-16 colocan a Perú en el tercer lugar

El panorama cambiaría con la incorporación de los nuevos F-16 Block 70. El proceso impulsado por el Estado peruano contempla la adquisición de hasta 24 aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el marco de la renovación de su flota de combate. Con ello, el país pasaría de tener 15 cazas activos a un total estimado de 39 aeronaves de combate.

Con esa cifra, el ranking sudamericano de cazas cambiaría significativamente. Perú subiría varias posiciones y pasaría a ocupar el tercer lugar regional en cantidad de aviones caza, superando a Venezuela, Argentina, Colombia y Ecuador. El nuevo escenario regional quedaría así:

  1. Brasil – 44 cazas
  2. Chile – 40 cazas
  3. Perú – 39 cazas (incluyendo los 24 F-16 Block 70)
  4. Venezuela – 30 cazas
  5. Argentina – 23 cazas
  6. Colombia – 21 cazas
  7. Ecuador – 16 cazas
  8. Bolivia – 0 cazas
  9. Paraguay – 0 cazas
  10. Uruguay – 0 cazas
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.
El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

No obstante, incluso con el ingreso de los nuevos F-16, Perú todavía permanecería por detrás de Chile y Brasil en cantidad total de aeronaves de combate. Aun así, especialistas consideran que la adquisición marcaría un cambio importante para la capacidad operativa de la FAP, debido a que el F-16 Block 70 es una de las plataformas de combate más modernas actualmente disponibles en el mercado internacional, con sistemas avanzados de radar, guerra electrónica y superioridad aérea.

Temas Relacionados

Fuerza AéreaF-16 Block 70FAPChileBrasilGFPperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con realidades distintas, pero con la obligación de ganar. Así podemos resumir cómo llegan a importante choque por la jornada 14 del primer torneo del año. Cualquier cosa puede pasar. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Los ‘celestes’ parecen sacar la cara. Un lujo del ancla brasileño permitió la ventaja en Matute e instaló un clima de tranquilidad en la zona técnica de Zé Ricardo

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó el gol pese a que Paolo Guerrero falló

El narrador de L1 Max se emocionó por la acción. El ‘Depredador’ terminó mandando el balón fuera del arco de Diego Enríquez

El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó el gol pese a que Paolo Guerrero falló

Golazo de Esteban Pavez con ‘misil’ para empate agónico en Alianza Lima por Sporting Cristal por Liga 1 2026

El volante chileno desenvainó un potente derechazo que sentenció las tablas en Matute. Un grosero error de Gustavo Cazonatti, héroe y villano sobre el campo, desencadenó en la acción de la diana

Golazo de Esteban Pavez con ‘misil’ para empate agónico en Alianza Lima por Sporting Cristal por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

Alianza Lima salvó un punto en casa, empatándole a Sporting Cristal en los descuentos con un golazo de Esteban Pavez

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 14 mil votos al 99,4%: estas son las regiones que tienen actas por contar

Renovación Popular hace nueva denuncia sobre pérdida de actas y realizan marcha en Jesús María

ONPE al 99.487% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

ONPE anuncia que más de 70 partidos políticos fueron excluidas de los comicios regionales y municipales 2026

Rafael López Aliaga fracasa en su intento de anular mesas de la serie 900 mil: Más de 15 JEE han rechazado su pedido

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster será la anfitriona de Fashion Connect Cannes, el evento más exclusivo del Festival de Cine de Cannes

Luciana Fuster será la anfitriona de Fashion Connect Cannes, el evento más exclusivo del Festival de Cine de Cannes

Magdyel Ugaz, Jimena Lindo y más actores de ‘Señora del Destino’ celebraron el Día de la Madre con miles de mamás

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Jhovan Tomasevich y su peculiar confusión con los distritos de Lima: “¿Villa El Salvador está al norte?”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado está de plata?”

DEPORTES

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Golazo de taco de Gustavo Cazonatti en Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El insólito error de Mr Peet en narración del Alianza Lima vs Sporting Cristal: gritó el gol pese a que Paolo Guerrero falló

Golazo de Esteban Pavez con ‘misil’ para empate agónico en Alianza Lima por Sporting Cristal por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026