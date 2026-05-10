Aún con la compra de 24 aviones F-16, Perú no supera a Chile ni Brasil en cantidad de cazas, según ranking GFP 2026

Perú subiría al tercer lugar en Sudamérica con compra de 24 F-16, pero seguiría detrás de Chile y Brasil. (Foto: Agencia Andina)

La reciente decisión del Perú de avanzar en la adquisición de aviones F-16 Block 70 fabricados en Estados Unidos forma parte del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que busca reemplazar progresivamente a los antiguos MiG-29 y Mirage 2000. El objetivo de esta renovación es fortalecer la capacidad de defensa aérea nacional y garantizar la soberanía del espacio aéreo peruano frente a los desafíos actuales de seguridad y vigilancia.

La incorporación de estas aeronaves de última generación también representa uno de los mayores proyectos militares ejecutados por el país en las últimas décadas. Según información difundida por Lockheed Martin, el F-16 Block 70 cuenta con radar AESA, sistemas avanzados de guerra electrónica y capacidades de combate de largo alcance, además de una mayor vida útil operativa.

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Sin embargo, pese al impacto estratégico de esta compra, Perú todavía no logra superar a potencias regionales como Chile y Brasil en cantidad de aviones caza activos, de acuerdo con el ranking “Fighter Fleet Strength by Country 2026”, elaborado por el portal especializado Global Firepower (GFP).

An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Quinto en el ranking actual de cazas de Sudamérica

De acuerdo con el ranking “Fighter Fleet Strength by Country 2026” el Perú se encuentra actualmente entre los países sudamericanos con menor cantidad de aviones caza operativos. Según el portal especializado en defensa militar, la FAP dispone de 15 aeronaves de combate activas, cifra que lo ubica en el quinto lugar de la región y en el puesto 64 a nivel mundial.

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La clasificación evidencia una amplia diferencia frente a otras naciones sudamericanas que poseen flotas más numerosas y modernizadas. Brasil encabeza el listado regional con 44 cazas activos, seguido de Chile con 40 unidades. Más abajo aparecen Venezuela y Argentina, países que, pese a sus problemas económicos y restricciones presupuestarias, mantienen una mayor cantidad de aeronaves de combate que el Perú.

El ranking actual de Sudamérica en cantidad de aviones caza, según Global Firepower 2026, es el siguiente:

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Brasil: 44 cazas activos Chile: 40 cazas activos Venezuela: 30 cazas activos Argentina: 23 cazas activos Perú: 15 cazas activos Colombia: 15 cazas activos Ecuador: 9 cazas activos Bolivia: 0 cazas activos Paraguay: 0 cazas activos Uruguay: 0 cazas activos

El reporte evidencia además el deterioro y envejecimiento de parte de la flota aérea peruana, especialmente de los MiG-29 adquiridos en la década de 1990. Aunque la FAP ha mantenido operativas algunas unidades mediante programas de mantenimiento y modernización, la cantidad actual de cazas continúa siendo reducida frente a otros países sudamericanos.

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

F-16 colocan a Perú en el tercer lugar

El panorama cambiaría con la incorporación de los nuevos F-16 Block 70. El proceso impulsado por el Estado peruano contempla la adquisición de hasta 24 aeronaves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el marco de la renovación de su flota de combate. Con ello, el país pasaría de tener 15 cazas activos a un total estimado de 39 aeronaves de combate.

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Con esa cifra, el ranking sudamericano de cazas cambiaría significativamente. Perú subiría varias posiciones y pasaría a ocupar el tercer lugar regional en cantidad de aviones caza, superando a Venezuela, Argentina, Colombia y Ecuador. El nuevo escenario regional quedaría así:

Brasil – 44 cazas Chile – 40 cazas Perú – 39 cazas (incluyendo los 24 F-16 Block 70) Venezuela – 30 cazas Argentina – 23 cazas Colombia – 21 cazas Ecuador – 16 cazas Bolivia – 0 cazas Paraguay – 0 cazas Uruguay – 0 cazas

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a la venta de doce aviones de combate F-16 a Perú.

No obstante, incluso con el ingreso de los nuevos F-16, Perú todavía permanecería por detrás de Chile y Brasil en cantidad total de aeronaves de combate. Aun así, especialistas consideran que la adquisición marcaría un cambio importante para la capacidad operativa de la FAP, debido a que el F-16 Block 70 es una de las plataformas de combate más modernas actualmente disponibles en el mercado internacional, con sistemas avanzados de radar, guerra electrónica y superioridad aérea.

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