Rubén Cano responde por vínculos con banda que cobraba cupos en Gamarra: “Es una venganza de las mafias”

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, se pronuncia tras un operativo y allanamientos vinculados a una red de extorsión. Cano describe los hechos como una venganza de las mafias y asegura que se han brindado todas las facilidades a las autoridades. El operativo resultó en la detención de aproximadamente 14 personas, incluyendo exfuncionarios. | Panamericana

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, respondió públicamente a las acusaciones que lo vinculan con la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’. Cano rechazó cualquier nexo con la red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes en el emporio comercial de Gamarra y calificó el operativo fiscal y policial como una “venganza de las mafias” que buscan desestabilizar su gestión.

Según sus declaraciones, el municipio cuenta con más de 2.500 empleados y resulta imposible supervisar de manera individual la labor de cada uno.

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“Todos los funcionarios tienen sus obligaciones. Yo como alcalde no puedo estar cuidando la labor que tiene cada uno de ellos”, afirmó en conferencia de prensa. Cano insistió en que los principales implicados en la investigación son exfuncionarios y que no existe ningún trabajador actual comprometido con los presuntos actos delictivos.

Rubén Cano se defiende: “Las mafias organizadas buscan desacreditar mi gestión”| Municipalidad de La Victoria

El alcalde también rechazó que su entorno inmediato estuviera involucrado en los cobros ilegales. Subrayó que no tiene conocimiento de que alguna persona de su círculo cercano haya participado en los hechos investigados y remarcó que la mayoría de los señalados ya no forman parte de la estructura municipal.

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Acusa venganza de mafias desplazadas de Gamarra

Durante su intervención, Cano atribuyó las denuncias y el operativo a una supuesta venganza por parte de mafias que, según él, operaban en La Victoria desde hace décadas y se beneficiaban de la venta ilegal de espacios públicos en Gamarra.

“Esto debe de ser una venganza de los delincuentes, de las mafias organizadas que venden los espacios públicos por años, que están implicadas no en este año de mi gestión, hace veinte años en La Victoria”, sostuvo.

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Cano defendió la transformación de los espacios públicos durante su gestión. Aseguró que su administración ha recuperado zonas que durante años estuvieron bajo el control de organizaciones delictivas. “He sido un agente leal. He hecho los programas sociales. Nadie puede decir que yo tengo un centavo de nadie”, dijo el alcalde.

La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Consultado sobre las acciones que emprenderá la municipalidad luego del operativo y las detenciones, informó que se ha reforzado la seguridad ciudadana y el control de los espacios públicos. Explicó que, desde el primer momento, brindó todas las facilidades a las autoridades durante el allanamiento de su vivienda, permitiendo la revisión total del inmueble y la entrega de su teléfono celular para inspección.

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También aclaró que las plazas convocadas recientemente en el área de fiscalización se cubrieron mediante procesos internos, y que la selección de personal recae en los funcionarios encargados del área, no en su despacho.

El modus operandi

Los montos cobrados a los ambulantes fluctuaban entre diez y veinte soles diarios, dependiendo del espacio y la ubicación. La organización lotizaba las zonas más concurridas, delimitando cuadrantes de varios metros cuadrados que luego eran “vendidos” de forma irregular a quienes aceptaban pagar los cupos. Aquellos ambulantes que se negaban o no colaboraban eran desplazados, asegurando así el control total del negocio ilícito en los sectores Damero A y B del emporio comercial.

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La estructura de la red permitía amasar grandes sumas de dinero en poco tiempo, con una recaudación estimada en 75 millones de soles desde que inició su operación. Para sostener el sistema, la organización también reclutaba colaboradores y exfuncionarios con antecedentes.