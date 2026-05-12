‘Trilogía de la Salsa’: Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids llegan a Lima con concierto

Los miembros de Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids posan para promocionar el concierto "Trilogía de la Salsa" en Lima, una noche esperada por los amantes de la música latina.

Las voces más recordadas de la salsa juvenil noventera se reunirán en Costa 21 el próximo 14 de agosto. El evento, denominado “La Trilogía de la Salsa 90’s, solo éxitos”, presentará a los ex integrantes de Salserín, ex Adolescentes y Salsa Kids en una sola noche frente al mar. El espectáculo busca revivir los grandes momentos de la música latina que marcaron a toda una generación.

Por primera vez en años, el público peruano podrá disfrutar en un mismo escenario de a René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix (ex Salserín), junto a Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo (ex Adolescentes), además de la agrupación Salsa Kids, que celebrará sus 35 años de trayectoria con una presentación especial.

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Los reconocidos grupos Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids se unen para el concierto 'La Trilogía de la Salsa 90's', prometiendo una noche llena de éxitos el 14 de agosto en Costa 21, Lima.

El repertorio incluirá clásicos como “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social” y “La magia de tus 15 años”, todos interpretados por las voces originales. Los organizadores aseguran que será una oportunidad única para los fanáticos de la salsa de los 90, quienes podrán revivir la nostalgia y la energía de aquellos años dorados.

El concierto contará con tres zonas diferenciadas: Campo A, Campo B y Zona Salsa 90’s, permitiendo que los asistentes elijan la experiencia y cercanía al escenario que prefieran.

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El evento de salsa pondrá a disfrutar a los fanáticos del género en una noche inolvidable | Instagram

Precios de entradas y zonas

La preventa está disponible desde el 8 hasta el 12 de mayo con un 20% de descuento a través de Teleticket. Los precios en preventa son:

Campo B: S/104

Campo A: S/131

Zona Salsa 90’s: S/162

Al finalizar la preventa, los precios completos serán:

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Campo B: S/128

Campo A: S/161

Zona Salsa 90’s: S/199

La Zona Salsa 90’s ofrece la ubicación preferencial más cercana al escenario, mientras que Campo A y Campo B brindan opciones para distintos presupuestos y perspectivas del show.

Se muestra el plano de los sectores y los precios de las entradas para el concierto 'La Trilogía de la Salsa' en Lima, que reúne a Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids.

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Para asegurar una entrada para “La Trilogía de la Salsa 90’s”, sigue estos pasos:

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