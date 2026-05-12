Perú

‘Trilogía de la Salsa’: Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids llegan a Lima con concierto

Tres leyendas de la salsa de los 90 compartirán escenario en un show especial en Lima

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Composición de diez cantantes masculinos, algunos con micrófonos, sobre un fondo azul con efectos de luz que simulan fuegos artificiales
Los miembros de Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids posan para promocionar el concierto "Trilogía de la Salsa" en Lima, una noche esperada por los amantes de la música latina.

Las voces más recordadas de la salsa juvenil noventera se reunirán en Costa 21 el próximo 14 de agosto. El evento, denominado “La Trilogía de la Salsa 90’s, solo éxitos”, presentará a los ex integrantes de Salserín, ex Adolescentes y Salsa Kids en una sola noche frente al mar. El espectáculo busca revivir los grandes momentos de la música latina que marcaron a toda una generación.

Por primera vez en años, el público peruano podrá disfrutar en un mismo escenario de a René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix (ex Salserín), junto a Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo (ex Adolescentes), además de la agrupación Salsa Kids, que celebrará sus 35 años de trayectoria con una presentación especial.

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Póster promocional del concierto 'La Trilogía de Salsa 90's'. Muestra a los cantantes de Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids. Fondo azul. Se lee '14 de agosto | Costa 21'
Los reconocidos grupos Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids se unen para el concierto 'La Trilogía de la Salsa 90's', prometiendo una noche llena de éxitos el 14 de agosto en Costa 21, Lima.

El repertorio incluirá clásicos como “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social” y “La magia de tus 15 años”, todos interpretados por las voces originales. Los organizadores aseguran que será una oportunidad única para los fanáticos de la salsa de los 90, quienes podrán revivir la nostalgia y la energía de aquellos años dorados.

El concierto contará con tres zonas diferenciadas: Campo A, Campo B y Zona Salsa 90’s, permitiendo que los asistentes elijan la experiencia y cercanía al escenario que prefieran.

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El evento de salsa pondrá a disfrutar a los fanáticos del género en una noche inolvidable | Instagram

Precios de entradas y zonas

La preventa está disponible desde el 8 hasta el 12 de mayo con un 20% de descuento a través de Teleticket. Los precios en preventa son:

  • Campo B: S/104
  • Campo A: S/131
  • Zona Salsa 90’s: S/162

Al finalizar la preventa, los precios completos serán:

  • Campo B: S/128
  • Campo A: S/161
  • Zona Salsa 90’s: S/199

La Zona Salsa 90’s ofrece la ubicación preferencial más cercana al escenario, mientras que Campo A y Campo B brindan opciones para distintos presupuestos y perspectivas del show.

Un gráfico en fondo azul oscuro muestra un plano de tres secciones para un concierto: Zona Salsa 90's, Campo A y Campo B, con sus precios de entradas
Se muestra el plano de los sectores y los precios de las entradas para el concierto 'La Trilogía de la Salsa' en Lima, que reúne a Ex Salserín, Ex Adolescentes y Salsa Kids.

¿Cómo comprar tus entradas en Teleticket?

Para asegurar una entrada para “La Trilogía de la Salsa 90’s”, sigue estos pasos:

  • Ingresa a www.teleticket.com.pe.
  • Crea una cuenta con tus datos personales y correo electrónico válido.
  • Verifica el registro mediante el enlace enviado a tu correo.
  • Accede a tu cuenta y busca el evento en la plataforma.
  • Selecciona el banner correspondiente al espectáculo y entra a la fila virtual. No cierres ni actualices la página.
  • Elige la zona y los boletos disponibles.
  • Introduce los datos de tu tarjeta bancaria para completar el pago.
  • Revisa la confirmación y accede a tus boletos digitales en “Mis E-Tickets”.

La organización recomienda comprar únicamente a través de la web oficial para garantizar el acceso seguro al evento.

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