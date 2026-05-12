Perú

Estos son los precios de las verduras, frutas, papa y otros productos de primera necesidad en los mercados mayoristas de Lima

El abastecimiento en los principales centros de distribución de Lima superó las 9.700 toneladas, con una amplia oferta de verduras, frutas y productos avícolas para comerciantes y consumidores

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resaltó el continuo abastecimiento de productos alimenticios en los principales mercados mayoristas de Lima
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) resaltó el continuo abastecimiento de productos alimenticios en los principales mercados mayoristas de Lima. Foto: difusión

Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana reportaron este martes un elevado abastecimiento de productos de primera necesidad, con una amplia oferta de verduras, frutas, tubérculos y productos avícolas a precios accesibles. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que destacó el ingreso constante de alimentos a los principales centros de distribución de la capital.

De acuerdo con la entidad, el volumen total de productos comercializados en el Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita, y el Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 de La Victoria alcanzó las 9.746 toneladas. Entre los productos con mayor presencia figuran variedades de papa, camote, ajo, haba, vainita y zapallo.

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Amplio ingreso de verduras y tubérculos en Santa Anita

El Gran Mercado Mayorista de Lima registró el ingreso de 7.214 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos. A ello se sumaron 2.464 toneladas de papa en sus distintas variedades, consolidando una importante oferta para comerciantes y consumidores.

Entre los productos con precios más bajos destacan la zanahoria, cuyo kilogramo se comercializó a S/ 0,77, y la papa yungay, que alcanzó los S/ 1,38 por kilogramo. También resaltaron la haba verde serrana a S/ 1,35, el zapallo macre a S/ 1,55 y el limón en bolsa a S/ 1,83.

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Precios de papa, camote y otras verduras

En el caso de las variedades de papa, la papa huayro se vendió a S/ 1,40 por kilogramo, mientras que la papa amarilla alcanzó los S/ 2,15 y la papa única llegó a S/ 2,20. El camote amarillo se cotizó a S/ 1,98 y el camote morado a S/ 3,18.

Entre las distintas variedades de papa, la huayro registró un precio de S/ 1,40 por kilogramo.
Entre las distintas variedades de papa, la huayro registró un precio de S/ 1,40 por kilogramo. Foto: Grains Peru Company

Otros productos que registraron precios accesibles fueron el tomate katia a S/ 2,27 por kilogramo, la vainita americana a S/ 2,53, la yuca amarilla a S/ 2,65 y el choclo tipo cusco a S/ 2,98. En tanto, el ajo criollo o napuri se comercializó a S/ 5,63 y el frijol verde canario a S/ 3,70.

Frutas mostraron importante abastecimiento en La Victoria

El Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 de La Victoria recibió un total de 2.532 toneladas de frutas, según los reportes difundidos por el Midagri. Entre las principales ofertas destacaron productos de temporada y frutas de alta demanda en los hogares limeños.

La sandía se ubicó entre las frutas más económicas con un precio de S/ 0,78 por kilogramo, seguida del melón coquito a S/ 0,96 y la naranja valencia a S/ 1,15. También se reportó la mandarina satsuma a S/ 1,65 y la palta criolla a S/ 1,90.

Mango, uvas y fresas entre las frutas de mayor valor

Dentro de las frutas con precios más elevados figuró la fresa San Andreas, cuyo kilogramo alcanzó los S/ 5,30. Asimismo, la uva Alfonso Lavalet se cotizó a S/ 4,03 y la uva Italia a S/ 3,30.

Otras frutas comercializadas en el mercado mayorista fueron el mango kent a S/ 3,25, la granadilla a S/ 3,50, la piña hawaiana a S/ 2,80 y la papaya a S/ 2,50. También se ofrecieron manzana Israel a S/ 3,18 y tuna morada a S/ 1,83 por kilogramo.

Entre las frutas de mayor valor destacó la fresa San Andreas, que se comercializó a S/ 5,30 el kilogramo.
Entre las frutas de mayor valor destacó la fresa San Andreas, que se comercializó a S/ 5,30 el kilogramo. Foto: Arándanos el Cierrón

Pollo y huevo mantuvieron abastecimiento suficiente

El Midagri informó además que el abastecimiento de productos avícolas fue suficiente para atender la demanda de comerciantes minoristas y consumidores en Lima Metropolitana.

En los centros de distribución mayorista, el precio promedio del pollo vivo se ubicó en S/ 6,50 por kilogramo. Por su parte, el huevo al por mayor se expendió a S/ 5,95 por kilogramo.

Midagri habilita plataforma para consultar precios

La entidad recordó que la ciudadanía puede consultar los precios mayoristas actualizados mediante sus plataformas digitales, entre ellas el aplicativo Agrochatea.

Según indicó el ministerio, esta herramienta permite conocer en tiempo real los valores de los productos de primera necesidad comercializados en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.

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