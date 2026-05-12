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CTS 2026: Si todavía no te depositan, es probable que te salga recortada o con menos fondos por esta razón

Errores en la Compensación por Tiempo de Servicios exponen a las empresas a sanciones económicas y reclamos laborales, de acuerdo con Defontana

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El uso de planillas manuales y herramientas como Excel aumenta los errores en el cálculo de la CTS en empresas peruanas.

Con la proximidad de una nueva campaña de depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), muchas empresas peruanas se enfrentan nuevamente al desafío de calcular correctamente este beneficio laboral.

Aunque la CTS está regulada y su depósito es obligatorio, los errores en el cálculo persisten y generan reclamos, riesgos legales, multas y sobrecostos.

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Según Jimmy Quispe, Product Manager del software de Gestión de Personas de Defontana, el principal motivo detrás de estos errores es la falta de modernización en los procesos y sistemas internos de las empresas.

El uso de herramientas manuales como hojas de cálculo, la incorrecta interpretación de variables y la aplicación inadecuada de cambios normativos contribuyen a que los errores en la CTS sigan siendo frecuentes en el país.

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Inicialmente, la CTS fue concebida como un beneficio para proteger a los trabajadores de un posible despido o renuncia.
La fiscalización laboral incrementada por Sunafil obliga a las compañías a revisar sus procesos de liquidación de CTS.

¿Por qué se producen los errores en la CTS?

Quispe identifica varios factores que suelen causar fallas en el cálculo de la CTS:

  • Uso de herramientas manuales: Muchas empresas siguen utilizando Excel o sistemas similares, lo que eleva el riesgo de errores en fórmulas, omisiones o duplicidades.
  • Mala gestión de variables: Elementos como comisiones, horas extras, gratificaciones o días efectivamente laborados no siempre se consideran correctamente.
  • Cambios normativos mal aplicados: Las actualizaciones en la legislación laboral requieren ajustes inmediatos que no siempre se implementan de forma adecuada o puntual.
  • Falta de integración de sistemas: La desconexión entre planillas, asistencia y compensaciones provoca inconsistencias que afectan el cálculo.

Un cálculo incorrecto puede parecer menor, pero en empresas con muchos trabajadores puede escalar rápidamente y afectar tanto la operación como la reputación de la organización.

Consecuencias de los errores en la CTS

Las fallas en el cálculo de la CTS no solo generan problemas administrativos. Entre los principales impactos negativos están los reclamos de trabajadores que reciben montos menores, el riesgo de sanciones y multas por incumplimiento de normas laborales y los sobrecostos derivados de correcciones y reprocesos.

Además, explica, estos errores pueden deteriorar el clima laboral y romper la confianza entre la empresa y sus colaboradores.

La fiscalización laboral en Perú se ha vuelto más rigurosa y el margen de tolerancia para estos errores es cada vez menor. Las empresas deben cumplir los plazos legales y garantizar la precisión de los depósitos para evitar problemas mayores.

CTS
Sistemas de planillas fragmentados dificultan la integración de variables como comisiones y horas extras en el cálculo de CTS.

La automatización como solución para evitar problemas

Para reducir riesgos y garantizar la exactitud en el cálculo de la CTS, la digitalización y automatización de la gestión de planillas resulta fundamental.

Según Quispe, los sistemas automatizados permiten considerar todas las variables y cambios normativos en tiempo real, mejorando la trazabilidad y facilitando las auditorías.

El especialista recomienda a las empresas revisar periódicamente sus procesos de cálculo, mantener sus sistemas actualizados con la normativa vigente, evaluar herramientas tecnológicas que automaticen el cálculo de la CTS y fortalecer los controles internos.

La precisión en el cálculo de la CTS ya no es solo un tema operativo, sino una prioridad estratégica para las empresas, ya que su impacto trasciende lo administrativo y afecta directamente la confianza y la sostenibilidad organizacional, de acuerdo con Defontana.

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