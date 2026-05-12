Marina Scherer regresará a la Liga Peruana de Vóley, pero no a Alianza Lima: ¿En qué club continuará su carrera?

La armadora brasileña retomará su carrera en el vóley peruano, tras su reciente paso por España, según confirmó su representante. (Video: La Cátedra Deportes)

Marina Scherer está muy cerca de concretar su regreso a la Liga Peruana de Vóley, tras su paso reciente por el Emalsa Gran Canaria de España. Sin embargo, el retorno de la armadora brasileña al campeonato nacional no se daría con Alianza Lima, club con el que logró importantes títulos en temporadas anteriores, sino con un nuevo destino que aún no ha sido confirmado oficialmente.

El representante de la jugadora, Leonardo Feitosa, ofreció detalles sobre las gestiones que se vienen realizando desde inicios de año para asegurar el regreso de la voleibolista al Perú, en entrevista con ‘La Cátedra Deportes’. Según explicó, el plan inicial incluso contemplaba una posibilidad más ambiciosa: que Marina y su hermana Simone compartieran equipo en el torneo local.

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“En febrero nosotros comenzamos a hablar con algunos clubes de Perú, no solo con uno, para que Marina regrese al Perú y para que juegue junto a su hermana. Porque Simone iba a jugar una última temporada y después iría a cuidar y priorizar su familia. Nosotros ya estábamos en conversación sobre las dos”, señaló Feitosa.

El agente explicó que ambas jugadoras eran seguidas por varios equipos de la liga, debido al interés que generaban como dupla en el mercado. Sin embargo, los planes deportivos de Simone Scherer cambiaron debido a su embarazo, lo que terminó modificando la estrategia inicial del entorno familiar.

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Marina Scherer jugará nuevamente en la Liga Peruana de Vóley, tras su reciente paso por España. Crédito: Instagram

Interés desde Europa y opciones en ligas top

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la revelación del alto nivel de interés internacional que tenía Marina Scherer antes de tomar la decisión de regresar a Perú. Según su representante, la armadora contaba con múltiples propuestas desde Europa, incluida la posibilidad de llegar a una de las ligas más competitivas del mundo.

“Marina tenía siete propuestas para fichar en Europa, hasta para jugar la Liga Italiana, porque ella jugó con equipo de Italia en el Campeonato Europeo”, detalló Feitosa, dejando en claro que la continuidad de la jugadora en el extranjero era una opción muy sólida.

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Pese a ello, el entorno de la deportista priorizó la posibilidad de volver al Perú, donde ya había tenido una experiencia exitosa en temporadas anteriores con Alianza Lima. No obstante, la idea de volver a jugar junto a su hermana terminó quedando descartada por ahora.

“Las cosas fueron muy buenas para Marina en Europa, pero las dos tenían esa cuestión de jugar juntas antes de cerrar las carreras. Pero Simone es abierta a la vida y Dios le dio un presente que fue su niño y por ahora nosotros no vamos mirar a las dos juntas, pero Marina sí está regresando al Perú”, agregó el representante.

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¿Por qué club fichará Marina Scherer?

En paralelo, comenzaron a tomar fuerza las especulaciones sobre el club que podría quedarse con los servicios de la armadora brasileña. Uno de los nombres que suena con mayor insistencia es el de Regatas Lima, institución que habría mostrado interés en incorporarla para la próxima temporada.

Sin embargo, Feitosa fue prudente al referirse a este tema, evitando confirmar cualquier acuerdo debido a cláusulas de confidencialidad en los contratos que maneja. “Me gustaría mucho hablar sobre todas las jugadoras y los clubes, pero si yo hago eso, estoy infligiendo una regla que nosotros asignamos en un contrato. Pero lo que sí puedo decir es que Regatas fue una de las opciones que ellas miraron juntas para firmar un contrato”, explicó.

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Marina Scherer planeaba jugar junto a su hermana en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

El representante también reveló que hubo conversaciones directas con dirigentes del club chorrillano, aunque no fue la única institución interesada en la jugadora. Según indicó, otros equipos de la Liga Peruana de Vóley también participaron en las negociaciones preliminares.

“Yo fui a una cafetería a hablar con las personas de Regatas sobre el tema, pero otros clubes también querían negociar sobre Marina y Simone, y nosotros hablamos sobre ese tema”, comentó.

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Finalmente, Feitosa fue claro al señalar que el regreso de Marina Scherer al vóley peruano es un hecho, aunque evitó precisar su destino definitivo. Sin embargo, sí descartó un posible retorno a Alianza Lima, manteniendo la incertidumbre sobre el club que finalmente se quedará con los servicios de la armadora brasileña.