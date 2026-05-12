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Dirk Advocaat, quien renunció en febrero por asuntos familiares, volvería a la selección de Curazao a un mes del Mundial 2026

Fred Rutten dejó su cargo por las dos derrotas consecutivas a pocas semanas del inicio de la cita mundialista y Advocaat lo relevaría pese a que se separó por la salud de su hija

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Dirk Advocaat, que renunció en febrero por asuntos familiares, volvería a la selección de Curazao tras renuncia de su DT a un mes del Mundial 2026.
Dirk Advocaat, que renunció en febrero por asuntos familiares, volvería a la selección de Curazao tras renuncia de su DT a un mes del Mundial 2026.

Un episodio inesperado sacudió a la selección de Curazao a tan solo un mes del inicio del Mundial 2026. La renuncia de Fred Rutten como seleccionador abrió la puerta para el retorno de Dick Advocaat, que había dado un paso al costado en febrero debido a la delicada salud de su hija. Ahora, recuperado el entorno familiar.

La noticia del regreso de Advocaat se produce después de semanas de tensión interna en el conjunto caribeño. Bajo el mando de Rutten, la ‘blue family’ perdió dos partidos amistosos en marzo (2-0 con China y 5-1 con Australia) y la convivencia entre jugadores y cuerpo técnico se volvió insostenible. El propio plantel, junto al principal patrocinador, presionaron a la Federación para forzar la vuelta del técnico que había gestado el logro más relevante del fútbol nacional, y cuya disciplina y método habían calado hondo en el grupo.

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La situación se volvió aún más crítica cuando el principal patrocinador amenazó con retirar casi un millón de euros anuales si Rutten continuaba. La federación, que hasta ese momento había ratificado a Rutten, terminó cediendo ante la presión combinada de futbolistas y patrocinadores.

En este clima tenso, Fred Rutten decidió presentar su renuncia para no entorpecer la preparación del equipo. En un mensaje público, Rutten expresó: “No debe haber un clima que perjudique las relaciones profesionales saludables dentro del equipo o el personal. Por eso, dejar el puesto es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curazao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos”.

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Fred Rutten no logró conectar con los jugadores de la selección de Curazao y renunció a poco más de un mes del Mundial 2026. - créditos: AFP
Fred Rutten no logró conectar con los jugadores de la selección de Curazao y renunció a poco más de un mes del Mundial 2026. - créditos: AFP

La salida de Rutten, quien ya no viajó a Willemstad para anunciar la lista definitiva, despejó el camino para el retorno del veterano entrenador. Dick Advocaat, de 78 años, asumirá el reto de guiar a Curazao en el debut mundialista, convirtiéndose en el seleccionador de mayor edad en la historia del torneo, superando la marca de Otto Rehhagel.

Grupo de la selección de Curazao en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 ubicó a la selección de Curazao en el grupo E, donde enfrentará a tres rivales de alto calibre. El debut será el 14 de junio en Houston ante la poderosa Alemania en el NRG Stadium, seguido por un duelo contra Ecuador el 20 y el cierre de la fase de grupos ante Costa de Marfil el 25.

Este grupo representa un desafío mayúsculo para el conjunto caribeño, que no solo se estrena en la máxima cita, sino que lo hace ante equipos con experiencia y tradición mundialista. La expectativa entre jugadores y afición es máxima, conscientes de que cada partido será una oportunidad para dejar huella y competir con dignidad en el mayor escenario futbolístico.

La situación que llevó a Dirk Advocaat de regreso al banquillo refleja la importancia de la cohesión interna y la confianza en el liderazgo técnico. El entrenador neerlandés, conocido como el ‘Pequeño General’, logró la clasificación mundialista con una campaña invicta y dotó al equipo de una disciplina táctica y una identidad clara. Su retorno responde tanto al deseo de los futbolistas como a la exigencia de los patrocinadores, que ven en él la figura capaz de sostener la competitividad y el orden en un momento decisivo.

Momentos del histórico acceso del cuadro caribeño a la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México. (Video: FRANCE 24 Español)

Para Advocaat, volver al banquillo significa la culminación de un ciclo que comenzó con una apuesta arriesgada y terminó con una proeza histórica: llevar a la selección caribeña por primera vez a la Copa del Mundo.

En este contexto, Curazao afronta el Mundial 2026 con una mezcla de ilusión y realismo. Las etapas del holandés en selecciones como Países Bajos, Rusia y Corea del Sur proporciona estabilidad y experiencia en el momento más trascendental de la historia del fútbol curazoleño.

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