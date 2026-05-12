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Los jugadores que no consideró Graham Potter en la convocatoria de Suecia para el Mundial 2026 y genera cuestionamientos al DT

El adiestrador inglés ha compartido la nómina de 26 futbolistas para la cita en Norteamérica. La elección de dejar fuera a jugadores nóveles no ha caído bien en algunos sectores de la opinión público ’nórdica’

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Los futbolistas que Graham Potter dejó fuera de la nómina de Suecia para el Mundial 2026.
Los futbolistas que Graham Potter dejó fuera de la nómina de Suecia para el Mundial 2026.

El anuncio de la lista definitiva de Suecia para el Mundial 2026 ha generado debate y controversia, principalmente por los nombres que quedaron al margen de la convocatoria. El seleccionador Graham Potter sorprendió al prescindir de jóvenes talentos como Hugo Larsson, mediocampista del Eintracht Frankfurt, y Roony Bardghji, delantero del Barcelona.

Roony Bardghji, uno de los jugadores más prometedores de la nueva generación, expresó su sentir a través de Instagram citando un pasaje bíblico: “Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo”, reflejando la decepción de quedar fuera de la máxima cita internacional. A estas ausencias se suma la de Williot Swedberg, mediocampista del Celta de Vigo, otro nombre que muchos esperaban ver en la lista.

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Potter, consultado sobre su decisión, reconoció el peso de las ausencias: “Es una decisión increíblemente difícil. No es algo que tome a la ligera; como ser humano y como padre, sé lo duro que es dejar a jugadores fuera”, afirmó el entrenador de 50 años en declaraciones recogidas por el medio sueco ’Expressen’.

Montaje fotográfico de Graham Potter al centro. A su izquierda, un círculo con un joven rubio gritando; a su derecha, un círculo con un jugador moreno apuntando.
Graham Potter, en el centro de la polémica luego de dar la lista de convocados de Suecia para el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso más sensible es el de Dejan Kulusevski, figura del Tottenham, quien quedó excluido por una serie de lesiones de rodilla que le impidieron sumar minutos oficiales en el último año. Su baja representa un golpe para el plantel en cuanto a experiencia y jerarquía ofensiva.

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Las críticas no se hicieron esperar. John Guidetti, ex internacional sueco y actual comentarista de televisión, fue tajante: “Creo que esta selección de jugadores es cobarde. Dejan fuera a todos los jugadores con carácter, temen que se genere un mal ambiente. Tu trabajo como seleccionador nacional es asegurarte de tener a los mejores jugadores, ¿no? Fíjense en la calidad y el rendimiento. ¿Dónde está Bardghji? ¿Dónde está Swedberg? ¿Dónde está Larsson? No lo entiendo, no puedo entenderlo. Estoy que ardo”.

La delegación sueca iniciará su concentración el 27 de mayo y disputará dos amistosos ante Noruega y Grecia antes de viajar a Estados Unidos, donde debutará el 15 de junio frente a Túnez por el Grupo G de la Copa del Mundo.

El mensaje de Roony Bardghji en redes tras quedarse afuera de la lista de la selección de Suecia para el Mundial 2026 (Instagram)
El mensaje de Roony Bardghji en redes tras quedarse afuera de la lista de la selección de Suecia para el Mundial 2026 (Instagram)

Lista de convocados de Suecia para el Mundial 2026

  • Porteros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom.
  • Defensas: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.
  • Medios: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.
  • Delanteros: Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Alexander Bernhardsson.
Los jugadores de Suecia que participarán en el Mundial 2026.
Los jugadores de Suecia que participarán en el Mundial 2026.

Fixture de Suecia en el Mundial 2026

- Fecha 1: Suecia vs Túnez (14 de junio / 21:00 horas / estadio BBVA)

- Fecha 2: Países Bajos vs Suecia (20 de junio / 12:00 horas / NRG Stadium)

- Fecha 3: Japón vs Suecia (25 de junio / 18:00 horas / AT&T Stadium)

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

La cobertura televisiva de este torneo ofrece diversas opciones ajustadas a distintos presupuestos. Para quienes buscan acceso total, Directv, a través de su plataforma DGO, cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos del certamen. Los suscriptores podrán ver los 104 encuentros en vivo y en alta definición.

América TV, por su parte, brindará la transmisión gratuita de 40 partidos a través de señal abierta. Este paquete contempla 25 encuentros de la fase de grupos, seis de dieciseisavos de final y cuatro de octavos, así como dos partidos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. El partido por el tercer lugar no será emitido.

Como novedad en esta edición, la FIFA firmó un acuerdo con YouTube para que, por primera vez, la plataforma transmita los primeros 10 minutos de cada partido del torneo. Esta alternativa gratuita permitirá a los usuarios acceder rápidamente a cada encuentro desde cualquier dispositivo móvil.

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