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JNJ inicia proceso de evaluación parcial al presidente del JNE, Roberto Burneo

A 3 años y 6 meses de su nombramiento como juez supremo. Consejeros evaluarán su paso por la Corte Suprema y por la presidencia del tribunal electoral

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Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició el proceso de evaluación parcial de desempeño al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el juez supremo Roberto Burneo.

La evaluación parcial de desempeño es totalmente diferente al proceso de ratificación, aunque podría ser considerado por los consejeros cuando llegue el momento de decidir si se le renueva la confianza o no al magistrado.

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Para empezar, el proceso de evaluación parcial no determinara si un magistrado continúa o no en su cargo. Su única finalidad es formativa: “La evaluación parcial de desempeño es un proceso estratégico orientado al conocimiento objetivo de los logros, aportes, competencias, potencialidades, limitaciones, oportunidades de mejoras y debilidades, de los magistrados de todos los niveles. Ello con el objeto de realizar las acciones necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del evaluado(a)”.

Convocatoria del proceso de evaluación parcial de la JNJ.
Convocatoria del proceso de evaluación parcial de la JNJ.

Otra diferencia con el proceso de ratificación es que el magistrado debe pasar por la evaluación parcial a los 3 años y 6 meses de su nombramiento. La ratificación, mientras tanto, es cada 7 años. Roberto Burneo fue nombrado juez supremo en octubre de 2022.

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Otros jueces supremos convocados al proceso de evaluación parcial son Víctor Castillo León, Emilia Bustamante Oyague, Manuel Luján Tupez, Carlos Calderón Puertas y Ulises Yaya Zumaeta.

Por su parte, el único fiscal supremo llamado en esta convocatoria es Juan Carlos Villena. Patricia Benavides también tendría que haber sido convocado debido a que fue nombrada como tal junto a Villena; sin embargo, no fue así.

Según explica la JNJ en su guía metodológica, en el caso de los magistrados que fueron cesados por cualquier motivo y luego repuestos, el tiempo que hayan estado fuera de la institución no se computa en el plazo para la evaluación parcial. Este es el caso de Benavides, quien fue destituida por los anteriores consejeros, pero luego repuesta cuestionadamente por la nueva conformación de miembros.

La carrera de Roberto Burneo

Roberto Burneo no es magistrado de carrera. Participó en el concurso público de la JNJ en 2022 y logró alcanzar una vacante. Luego asumió la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2024, tras ser elegido por unanimidad por la Sala Plena de la Corte Suprema como representante de esa institución ante el organismo electoral. Sucedió en el cargo a Jorge Luis Salas Arenas y fue designado para un periodo de cuatro años (2024-2028), con la tarea central de conducir las Elecciones Generales 2026.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)

La jornada del 12 de abril expuso las mayores tensiones de su mandato. 211 mesas de sufragio no llegaron a instalarse en Lima Metropolitana, lo que impidió el voto de más de 53 mil ciudadanos. El titular del JNE ofreció disculpas públicas ese mismo día y atribuyó los problemas a fallas logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El 17 de abril se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde señaló que la ONPE “no cumplió con lo que se había comprometido” y contradijo la versión oficial sobre el hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en Surquillo, al afirmar que las cajas fueron transportadas en vehículos particulares sin fiscalizadores ni efectivos policiales.

El JNE también presentó una denuncia penal contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y tres funcionarios por presuntos delitos contra el derecho de sufragio.

Tras la salida de Corvetto, el JNE advirtió que el equipo técnico de la ONPE permanece en funciones de cara a la segunda vuelta del 7 de junio de 2026. Burneo confirmó que los resultados presidenciales de la primera vuelta estarán definidos con garantías antes del 15 de mayo, fecha límite para determinar a los candidatos que disputarán el balotaje.

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