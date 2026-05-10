Perú

Roberto Sánchez llega a los 2 millones de votos al 99.50% y hace campaña en Huaycán

Con el conteo de actas casi finalizado, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se perfilan como los candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta de las Elecciones 2026

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

Con el procesamiento de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzando el 99.505%, los resultados de las Elecciones 2026 confirman un escenario definitivo para la segunda vuelta electoral.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha logrado superar la barrera de los 2 millones de votos, consolidando su posición como el contendiente que enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta el mes de junio.

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Según las cifras oficiales actualizadas en el portal de la ONPE, la lideresa de Fuerza Popular se mantiene en el primer lugar de las preferencias con un respaldo que supera el 17% de los votos válidos. Por su parte, Roberto Sánchez logró afianzarse en el segundo lugar con casi el 12%, consiguiendo así una distancia irreversible respecto a su más cercano perseguidor.

En busca de llegar a la Presidencia, Sánchez ya inició su campaña. El sábado 9 de mayo lo cerró visitando Huaycán con el objetivo de captar el voto indeciso y el apoyo de quienes respaldaron a otras agrupaciones políticas.

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Roberto Sánchez visitó Huaycán.
Roberto Sánchez visitó Huaycán.

Rafael López Aliaga queda en tercer lugar

El candidato de Renovación PopularRafael López Aliaga, se quedó relegado al tercer lugar de la contienda. A pesar de haber mantenido una disputa voto a voto con Sánchez durante gran parte del escrutinio, la tendencia actual lo sitúa fuera de la carrera presidencial, sin posibilidades matemáticas de revertir el resultado en el tramo final del conteo.

Ante el avance de los resultados que lo excluyen del balotaje, López Aliaga manifestó públicamente su rechazo a las cifras de la ONPE. El líder de Renovación Popular denunció la existencia de un presunto "fraude electoral“, argumentando supuestas irregularidades en el procesamiento de actas y en la cadena de custodia de los votos, especialmente en los colegios de Lima Metropolitana donde no se lograron instalar las mesas a tiempo el pasado 12 de abril.

En ese sentido, solicitó a las autoridades electorales una revisión exhaustiva de las actas impugnadas y no ha descartado convocar a movilizaciones ciudadanas para “defender la voluntad popular”.

No obstante, los observadores internacionales y los entes electorales (JNE y ONPE) reiteraron la transparencia del proceso, instando a los candidatos a respetar los canales legales para presentar cualquier impugnación.

El JNE proclamará resultados oficiales

El Jurado Nacional de Elecciones estimó que podrá proceder con la proclamación de los resultados finales en la quincena de mayo, aproximadamente un mes después de los comicios generales. Una vez proclamados, comenzará formalmente la campaña para el balotaje del 7 de junio, en el que los peruanos deberán elegir entre dos proyectos políticos radicalmente distintos.

Fujimori, que ya inició su campaña de cara a la segunda vuelta, apuntó directamente contra Sánchez al afirmar que el candidato izquierdista “querrá quedarse en el poder durante treinta años bajo un modelo similar al del chavismo en Venezuela”.

La candidata de Fuerza Popular también aseguró que, de ganar, cumplirá únicamente el mandato de cinco años establecido por la Constitución peruana, que prohíbe la reelección inmediata.

Con el proceso prácticamente cerrado y el JNE a punto de confirmar los dos finalistas, el Perú se encamina hacia una segunda vuelta que, según las encuestas de IPSOS, se perfila como una de las más reñidas e inciertas de las últimas décadas, con ambos candidatos en un empate técnico y el antivoto como factor determinante del resultado final.

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