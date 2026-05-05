Reintegro 5 del Fonavi: ¿Cuándo se podrá revisar la lista de beneficiarios?

Prepárate para ir a cobrar la nueva devolución del Fonavi. Aún no se conoce el padrón del Reintegro 5, pero la consulta estará disponible la próxima semana. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Atención, exfonavistas. En poco más de una semana empiezan los nuevos pagos del Fonavi en el Banco de la Nación. Como se sabe, no se trata de desembolsos que haga el fondo de vivienda ya extinto, sino pagos que realiza el Gobierno por aportes que fueron hechos de trabajadores a este fondo (al no haber obtenido mayor beneficio de este).

Así, la Comisión Ad Hoc es la encargada de ordenar estos pagos, en listas de padrones de beneficiarios, según rangos de edades, y según a quienes hayan sido acreditados aportes que realizaron (trabajo de la Secretaría Técnica). Según declaraciones de sus miembros, que también son partes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, el pago del Reintegro 5 es el siguiente que se dará.

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Se trata de una devolución para un grupo conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más de edad, con corte al 31 de mayo de 2026. El pago iría para beneficiarios que han integrado lista de pagos de la 1 a la 19, pero que no hayan sido parte aún de otro reintegro. Si bien aún no se pueden consultar el padrón, esto podrá hacerse entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo, poco antes que el pago empiece el jueves 14.

El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consulta del padrón del Fonavi

Aún faltan algunos pasos para que el pago del Fonavi se de en el Banco de la Nación, pero solo se tratataría de pagos formales, como la aprobación de informes.

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Este jueves 7 de mayo se debería aprobar el padrón, y la resolución administrativa que saldría en el diario oficial El Peruano, con lo que la consulta en línea del padrón podría darse desde la próxima semana, días antes del pago.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Para revisarlo, se deberán tomar los pasos que ya se conocen:

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Secretaria Técnica : https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/ Primero debe ingresar a la página de la

Ahí hay varias opciones. La consulta del Reintegro 5 se podrá ver ahí, a la cual podrás entrar y con solo el DNI del fonavista titular y resolver el CAPTCHA , podrás ver si eres parte del pago (aún no está disponible)

Además puedes revisar si ya eres parte de la Lista 22 en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/

También puedes ver si tienes algún pago pendiente en el marco de las anteriores devoluciones, de reintegro o lista: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/

Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Todo sobre el Reintegro 5

Esto es lo primero que se sabe sobre el pago del Reintegro 5, la información preliminar que sería confirmada esta semana.

Sobre el rango de edad : El padrón del grupo Reintegro N° 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026

La cantidad de beneficiarios y el monto : El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerará a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores

La fecha de pago: Se podría cobrar desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Para esto la entidad aprobaría y difundiría un cronograma según el último dígito del DNI del fonavista titular.