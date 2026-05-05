Perú

Reintegro 5 del Fonavi: ¿Cuándo se podrá revisar la lista de beneficiarios?

Desde el jueves 14 de mayo cerca de 70 mil exfonavistas cobrarán un monto de devolución de los aportes que hicieron al Fonavi

Guardar
Trabajador de la secretaría técnica del Fonavi y exfonavistas consultándole
Prepárate para ir a cobrar la nueva devolución del Fonavi. Aún no se conoce el padrón del Reintegro 5, pero la consulta estará disponible la próxima semana. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Atención, exfonavistas. En poco más de una semana empiezan los nuevos pagos del Fonavi en el Banco de la Nación. Como se sabe, no se trata de desembolsos que haga el fondo de vivienda ya extinto, sino pagos que realiza el Gobierno por aportes que fueron hechos de trabajadores a este fondo (al no haber obtenido mayor beneficio de este).

Así, la Comisión Ad Hoc es la encargada de ordenar estos pagos, en listas de padrones de beneficiarios, según rangos de edades, y según a quienes hayan sido acreditados aportes que realizaron (trabajo de la Secretaría Técnica). Según declaraciones de sus miembros, que también son partes de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, el pago del Reintegro 5 es el siguiente que se dará.

PUBLICIDAD

Se trata de una devolución para un grupo conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más de edad, con corte al 31 de mayo de 2026. El pago iría para beneficiarios que han integrado lista de pagos de la 1 a la 19, pero que no hayan sido parte aún de otro reintegro. Si bien aún no se pueden consultar el padrón, esto podrá hacerse entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo, poco antes que el pago empiece el jueves 14.

Mano que señala el documento de pago del Fonavi del Reintegro
El nuevo pago del Fonavi estaría por aprobarse y entregaría miles de devoluciones en mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consulta del padrón del Fonavi

Aún faltan algunos pasos para que el pago del Fonavi se de en el Banco de la Nación, pero solo se tratataría de pagos formales, como la aprobación de informes.

PUBLICIDAD

Este jueves 7 de mayo se debería aprobar el padrón, y la resolución administrativa que saldría en el diario oficial El Peruano, con lo que la consulta en línea del padrón podría darse desde la próxima semana, días antes del pago.

Fonavistas piden información para poder cobrar sus aportes del Fonavi | Infobae / Ricardo Mc Cubbin

Para revisarlo, se deberán tomar los pasos que ya se conocen:

  • Primero debe ingresar a la página de la Secretaria Técnica: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/
  • Ahí hay varias opciones. La consulta del Reintegro 5 se podrá ver ahí, a la cual podrás entrar y con solo el DNI del fonavista titular y resolver el CAPTCHA, podrás ver si eres parte del pago (aún no está disponible)
  • Además puedes revisar si ya eres parte de la Lista 22 en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/
  • También puedes ver si tienes algún pago pendiente en el marco de las anteriores devoluciones, de reintegro o lista: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3/.
Captura de la Secretaría Técnica del Fonavi
Así se ve la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. - Crédito Captura de la Secretaría Técnica

Todo sobre el Reintegro 5

Esto es lo primero que se sabe sobre el pago del Reintegro 5, la información preliminar que sería confirmada esta semana.

  • Sobre el rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estaría conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • La cantidad de beneficiarios y el monto: El padrón estaría conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerará a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • La fecha de pago: Se podría cobrar desde el jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. Para esto la entidad aprobaría y difundiría un cronograma según el último dígito del DNI del fonavista titular.

Temas Relacionados

FonaviReintegro 5Fonavi 2026peru-economia

Más Noticias

Delincuentes maniatan y golpean a cinco obreros durante violento asalto en predio de Pachacámac

Los delincuentes aprovecharon el momento para llevarse maquinaria pesada. El valor de los bienes robados supera los 65 mil dólares según la administradora

Delincuentes maniatan y golpean a cinco obreros durante violento asalto en predio de Pachacámac

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 5 de mayo

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy martes 5 de mayo

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Cenaida Uribe, gerenta del equipo, dio a conocer los movimientos en el mercado de las ‘blanquiazules’ para la siguiente campaña

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Senamhi: esta es la región del Perú que soportará un calor de hasta 34 ºC en pleno otoño y alta radiación UV

Un informe reciente señala que factores globales y locales contribuyen al fenómeno, mientras se intensifican las recomendaciones a la ciudadanía y sectores vulnerables ante posibles efectos

Senamhi: esta es la región del Perú que soportará un calor de hasta 34 ºC en pleno otoño y alta radiación UV

Mujer que atropelló a vigilante tenía el brevete vencido en Trujillo: hombre lucha por su vida en UCI

Cámaras de seguridad captaron el violento atropello de un trabajador en el distrito de Víctor Larco. La familia de la víctima denuncia irregularidades en el atestado policial y exige justicia

Mujer que atropelló a vigilante tenía el brevete vencido en Trujillo: hombre lucha por su vida en UCI
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

Fundador de País para Todos pone en manos de Carlos Álvarez su permanencia en el partido: “Hay una relación cordial”

Alcalde del Cusco se da a la fruga tras orden de arresto por corrupción y red criminal: pidió vacaciones y desapareció

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que fue ‘ampayado’: lo grabaron en la casa de ‘La Chocolatita’ antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”